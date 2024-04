Scoop – Mercedes GLE et GLS : un lifting pour durer !

Restylés en 2023, les Mercedes GLE, Mercedes GLE Coupé et Mercedes GLS vont avoir droit à un nouveau coup de bistouri afin de rester sur le marché le plus longtemps possible. D’autres constructeurs vont utiliser la même recette que Mercedes de manière à pouvoir continuer à vendre des SUV thermiques sans avoir à débourser trop d’argent. Si l’on va voir de plus en plus de nouveaux modèles 100 % électriques, les restylages de voitures à moteur essence, diesel ou hybride devraient se multiplier dans les prochains mois.

Depuis l'an dernier, des véhicules d'essai avec des intérieurs camouflés circulent. On a découvert à cette occasion que le volant de ces autos était tout nouveau et que ces Mercedes Gle, Mercedes GLE Coupé et Mercedes GLS disposaient d’écrans (instrumentation et multimédia) différents de ceux de la génération actuelle. Aujourd’hui, les prototypes dotés d'une nouvelle façade camouflée sont désormais sur la route et ont été photographiés pour la première fois. Ils présentent une calandre révisée, de nouveaux phares et un nouveau pare-chocs qui est toujours fortement camouflé.

Ce restylage de façade et du mobilier intérieur des véhicules pourrait être accompagné d’une révision technique de motorisations de ces modèles. Pour le moment, impossible de savoir quand ce restylage devrait apparaître, mais il est sans doute probable que la présentation ne soit pas prévue avant la fin de l’année 2025, le restylage de 2023 étant encore d’actualité en concession.