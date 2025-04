Ça balance pas mal, pour le gros SUV Audi SQ9 sur le circuit du Nürburgring !

Sur le Nürburgring les essais des nouveaux modèles des constructeurs battent leur plein. Parmi ces nouveaux venus, un modèle par son gabarit imposant a tout de suite attiré l’œil de notre chasseur de scoop. Il s’agit d’un grand SUV d’Audi qui se nommera SQ9. Sur la piste du Nürburgring, au volant du SQ9 l’essayeur d’Audi essaie de le pousser à la limite.

Et ça se voit que le prototype de l’Audi SQ9 est soumis à la torture. Dans les virages du Nürburgring, le SQ9 prend du roulis et les roues intérieures décollent. Le poids du véhicule fait que les suspensions de l’Audi SQ9 sont mises à rude épreuve. Ce mauvais traitement est nécessaire pour tester le mieux possible les capacités de ce véhicule pourrait être présenté en fin d’année pour un lancement commercial courant 2026.

Des rivaux bien implantés

À son arrivée sur le marché, l’Audi SQ9 devrait avoir fort à faire puisqu’il devra lutter contre les versions sportives des BMW X7 et Mercedes GLS, qui sont bien intégrés au secteur des grands SUV haut de gamme. Ce modèle utilise la plateforme modulaire PPC, comme celle qui équipe la nouvelle génération de l'Audi Q5, et il disposera de motorisations micro-hybrides et hybrides rechargeables. En France, il sera pénalisé par un malus au poids qui devrait être important et on devrait en voir peu sur nos routes.

Cinq ou sept places ?

D’une longueur de 5,20 mètres environ, soit 20 centimètres de plus que l'Audi Q8, ce modèle pourrait être disponible en cinq et sept places, à moins qu’Audi ne préfère le limiter à cinq places au maximum, de manière à avoir une habitabilité généreuse aux places arrière. Si en ce moment ce n’est que la version sportive SQ9 qui a été photographiée, ce modèle existera aussi en version Q9 avec les moteurs les moins puissants.