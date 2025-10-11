La vanlife, c’est avant tout une question de poids

Ce n’est pas qu’une spécialité du sport auto. Dans la vanlife aussi, le poids est le grand ennemi. Sauf que dans ce dernier cas, sa réduction ne permet pas d’aller plus vite sans un gros moteur, mais simplement de rester dans la légalité en emportant un peu plus que sa simple brosse à dents.

En fait, tout est question de charge utile, un poids très simple à obtenir puisqu’il s’agit d’une simple soustraction. Le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) de ce type d’engin est généralement de 3,5 tonnes, duquel on déduit le poids à vide (indiqué sous l’intitulé C4 sur la carte grise) et le tour est joué.

23 kg de bagages en tout et pour tout ?

Mais c’est après la soustraction que les ennuis commencent. C’est qu’en moyenne, pour un van, un fourgon ou un camping-car, la charge utile est de 500 kg. Alors, effectuons un petit calcul. Le poids d’une maman, d’un papa et de deux bambins ? Admettons qu’à eux quatre, ils ne dépassent pas 180 kg. Ils ont chacun un vélo ? Ajoutons 60 kg. Le camping-car familial embarque 200 l d’eau ? Voilà qui augmente le poids d’autant. Une bouteille de gaz pour faire la popote ? 27 kg supplémentaires.

On additionne le tout et l’on obtient 467 kg. Il ne reste plus que 23 kg de bagages pour quatre personnes. On en revient donc à notre simple brosse à dents pour partir en vacances ou, au mieux, à un T-Shirt et un maillot de bain pour chacun.

Mais comment réduire cette masse ? En se privant de vélo, évidemment, mais ce serait dommage. En se privant d’eau surtout. Car c’est le poste le plus lourd. Sauf à vouloir s’offrir des vacances dans la pampa sans aucune source de ravitaillement, on trouvera aisément ce précieux liquide dans le premier camping venu.

Bien sûr, on peut toujours se rabattre sur une remorque pour compenser le manque. Dans ce cas, il faut se fier au PTRA (poids total roulant autorisé) qui permet de déterminer le poids maximum de l’engin tracté par un calcul tout bête. On le débusque à la case F2 de la carte grise.

La solution en remorque

Si ce poids total est de 4,3 tonnes, on peut accrocher une remorque de 800 kg derrière son van. Pas mal pour trimbaler des vélos, des planches de surf et même ses maillots de bain. En revanche, l’équipage ne risque pas d’être d’une maniabilité folle dans les lacets de montagne. Gare à l’encombrement et à la tenue de cap de l’ensemble.

Reste qu’il est courant de retrouver sur la route des vacances des camping-cars sans remorque, chargés à bloc, et qui transportent, harnachés à l’arrière, des scooters de 125 cm3, dont le poids moyen atteint 150 kg.

Leur conducteur est-il titulaire d’un permis poids lourd ? A-t-il allégé son engin en vidangeant sa cuve à eau, en virant le frigo, le réchaud et même son lit pour emporter son Yamaha XMax ? Mais peut-être que, tout simplement la maréchaussée est plutôt conciliante avec ce type d’engin trop chargé. En revanche, en cas d’accident, les assurances ne le sont nullement.