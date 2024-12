Chez Audi on prépare l’un des derniers modèles thermiques de la marque : l’Audi Q7.

L’ultime génération de l’Audi Q7 est en période de mise au point. Cette troisième génération devrait être présentée en avant-première fin 2025 pour une commercialisation en 2026. Ce concurrent du Mercedes GLE (qui va quant à lui, bénéficier prochainement d’un lifting) effectue des essais en tant que prototype avec un camouflage pratiquement intégral.

Nos chasseurs de scoop ont repéré deux prototypes, l’un de l’Audi Q7, l’autre de l’Audi SQ7, la version sportive du Q7. Les deux modèles diffèrent par leur bouclier avant, mais aussi leurs échappements ainsi que par leur calandre qui est ici bien visible sur les deux modèles. Les deux modèles affichent également les feux arrière de production, avec la bande lumineuse qui relie les deux feux.

Pour quelques centimètres de plus

Par rapport à l’actuelle génération de l’Audi Q7 née en 2015 (elle a été fortement restylée au début de 2024), la nouvelle génération devrait voir ses cotes progresser légèrement et ce modèle pourrait dépasser les 5,10 m de long (actuellement le Q7 mesure 5,06 m). On voit aussi sur ces modèles le traitement différent des calandres, avec des motifs plus imposants sur le SQ7 par rapport à ceux du Q7.

Une génération faite pour durer.

Les deux modèles disposent d’un double regard et de la nouvelle plateforme PPC d’Audi et se verront greffer des motorisations micro-hybrides en essence comme en diesel, tandis que des motorisations hybrides rechargeables seront aussi de la partie avec une autonomie électrique de 100 km. L’actuelle génération du Q7 a été restylée deux fois, il est fort possible que ce nouvel opus puisse avoir droit dans les prochaines années à plusieurs liftings également.

Des poignées en « trompe-l’œil »

Sur ces modèles, il ne faut pas se fier aux poignées affleurantes, ce sont juste des autocollants ! En effet, ce nouveau Q7 est doté de ce qui ressemble à des gâchettes positionnées sur la ligne inférieure des vitres latérales, un changement d’importance par rapport à l’actuelle génération. De plus l’allure générale du modèle devrait être plus musclée.