Pas de nouvel Audi Q7, mais une seconde mise à jour

En l’espace de deux générations, l’Audi Q7 a su s’imposer dans le cercle des grands SUV luxueux. Il faut dire que le premier opus a accueilli sous son capot le seul diesel V12 de l’histoire avec à la clé 500 ch et 1 000 Nm de couple.

Le deuxième opus n’a pas osé en faire autant, mais a tout de même proposé une version sportive SQ7, toujours en diesel, avec deux cylindres de moins (435 ch et 900 Nm).

Ce Q7 II, sorti en 2015, soignait notamment son comportement routier afin de lui donner un soupçon de dynamisme. En 2019, Audi opère un profond restylage qui lui donne un coup de jeune esthétique et surtout technologique. La planche de bord est alors reprise de celle du Q8 avec sa panoplie d’écrans (combiné, infodivertissement et climatisation).

Voici donc près de dix ans que ce Q7 est commercialisé, mais l’heure de la retraite n’a pas encore sonné. Il s’agit donc d’une nouvelle mise à jour, moins conséquente qu’en 2019.

Les designers se sont surtout intéressés à la partie avant avec un bouclier qui reçoit des entrées plus fines et verticales et une calandre aux contours et à la grille redessinés. Elle est désormais en contact avec les optiques, à la forme inédite. Ces dernières intègrent la technologie Matrix LED sur toute la gamme et une fonction laser, en option, qui fonctionne à partir de 70 km/h.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

À l’arrière, le bas du bouclier est revu et la technologie OLED s’invite pour la première fois sur le Q7, également en option. Audi a apporté un soin particulier à l’éclairage de son SUV en lui offrant notamment quatre signatures lumineuses différentes. Cela flattera certainement son futur propriétaire qui pourra les choisir via le système MMI.

À l’intérieur, c’est un peu le jeu des sept erreurs. Profondément remaniée en 2019, la planche de bord est reprise à l’identique. De nouveaux inserts décoratifs sont proposés, comme l’aluminium brossé avec embossage, le graphisme de combiné d’instrumentation évolue et affiche un avertissement de changement de voie des autres usagers de la route (camions, voitures et motos). De nouvelles applications comme Spotify ou Amazon music apparaissent.

Ce « nouveau » Q7 s’approprie la suspension pneumatique sur toutes les versions. Elle dispose d’une fonction lift pour élever l’assiette de 60 mm. A contrario, la caisse s’abaisse de 30 mm (15 mm avec la suspension sport) sur autoroute afin de réduire les consommations.

Au lancement, le Q7 sera motorisé par un diesel, la version 50 TDI de 286 ch (comme actuellement). Il sera rejoint ensuite par deux offres hybrides rechargeables 55 TFSI e et 60 TFSI e dont les caractéristiques sont, à ce jour, inconnues.

Le SQ7 toujours dans la course

Avec son gros V8 4.0 TFSI de 507 ch, le SQ7 ne paraît plus vraiment dans l’air du temps. Peu importe, il s’agit d’une version d’image et le prolongement de sa commercialisation va ravir les amateurs de moteurs qui ronronnent. Il sera capable d’évoluer sur quatre cylindres, mais ils seront tous actifs lorsqu’il faudra abattra le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes.

Si le Q7 débute à 89 500 € (50 TDI), la méchante version SQ7 navigue dans d’autres sphères avec un ticket d’entrée de 130 500 €.