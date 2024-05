Scoop – Mercedes GLE : plus de détails pour le lifting.

La date fatidique qui marquera la fin des ventes de voitures thermiques neuves en Europe approche et les constructeurs essayent par tous les moyens de faire vivre le plus longtemps possible leurs modèles thermiques. C’est le cas de Mercedes qui entreprend de restyler une nouvelle fois (après une première fois en 2023) ses gros SUV Mercedes GLE et Mercedes GLS.

C’est le Mercedes Gle qui a été pris en photo cette fois-ci. Et les quelques modifications qui seront apportées lors du restylage apparaissent. Sur les photos l’on voit que sont modifiés les éléments suivants à l’avant du modèle : projecteurs, calandre et bouclier. Ainsi l’architecture intérieure des projecteurs a été redéfinie, la calandre semble afficher un dessin différent, tandis que la prise d’air inférieure du bouclier a été redessinée.

Autre modification apportée lors du restylage, celle des rétroviseurs extérieurs qui adoptent une caméra afin d’avoir une « rétrovision » panoramique encore meilleure pour le conducteur, grâce à une image qui sera retransmise sur l’écran central d’infodivertissement. Pour ce qui concerne les motorisations, il ne devrait pas y avoir de changement, sauf peut-être une révision des réglages moteurs afin d'en diminuer consommation et rejets de CO2.