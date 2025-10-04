20 ans plus tard, Audi s’apprête à relancer l’Audi A2 ! La nouvelle A2 sera 100 % électrique.

Moins de 200 000 exemplaires pour la première Audi A2 qui n’a été produite que de 2000 à 2005. Une période très courte pour une auto qui avait la particularité d’avoir une structure et une carrosserie tout en aluminium. Son allure de petit monospace permettait à quatre adultes de voyager confortablement avec leurs bagages (le volume de coffre était de 390 litres).

Hélas à cause de ventes qui ne décolleront pas (l’auto est vendue à un tarif peu attractif) et un coût de production trop élevé, Audi sera obligé d’arrêter les frais et la production rapidement après avoir additionné les pertes engendrées par cette auto, plus d’un milliard d’euros ! Reste un nom que la marque va faire revivre prochainement avec un modèle qui par certains aspects ressemble à l’A2 de 2000.

Un mélange d’Audi A2 première du nom et du concept-car Ai : Me

C’est le concept-car Audi Ai : Me présenté en 2019 qui a alerté sur la possible réapparition d’une Audi A2 dans la gamme du constructeur d’Ingolstadt et on voit sur le prototype pris en chasse par nos chasseurs de scoop que l’allure générale de ce prototype ressemble un peu au concept-car de 2019. En fait, il s’agit d’un mélange du concept-car et de la première A2. On retrouve ainsi un profil presque monocorps, des ailes en relief par rapport à la carrosserie, une ligne de toit qui s’incline fortement vers l’arrière et un hayon vertical.

Une plateforme de Volkswagen ID.3

Par rapport à l’Audi A2 de l’an 2000, la nouvelle Audi A2 utilisera des motorisations électriques provenant sans aucun doute de celles de la Volkswagen ID.3. Il pourrait y avoir des déclinaisons dynamiques, à l’image de l’ID.3 GTX. C’est d’ailleurs cette même ID.3 qui lui prête sa plateforme MEB. La nouveauté d’Ingolstadt devrait mesurer 4,30 m comme le concept-car Audi Ai : Me et devrait être dévoilée au cours de l’année prochaine pour une commercialisation sans doute début 2027. Avec ce nouveau modèle reprenant un nom d’un ancien modèle, la marque aux anneaux obtiendra-t-elle le succès pour ainsi faire oublier l’échec de la première A2 ?