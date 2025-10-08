Les Audi RS2 et R8 LMS par Mattel et Hot Wheels : abordables et à collectionner !

Certains modèles Audi sont devenus des légendes, et la RS2 en fait partie. Développée en collaboration avec Porsche, dotée d’un fabuleux 2.2 5 cylindres turbo de 315 ch, d’une boîte 6 et d’une transmission intégrale, elle se révèle ultra-performante pour l’époque (1994-1996) avec son 0 à 100 en 5,4 s. et ses 260 km/h en vitesse de pointe.

Fabriquée en série limitée à 2 891 exemplaires, elle est aujourd’hui parfaitement inabordable à l’achat en occasion, puisque les beaux exemplaires s’échangent plus de 120 000 € tandis que la moyenne est à 80 000 €, et le minimum à 55 000 € pour plus de 200 000 km.

Pour les passionnés moins fortunés, il existe depuis quelques jours une solution, qui prendra en plus (beaucoup) moins de place dans le garage, mais un peu sur vos étagères. Les deux fabricants bien connus, Mattel (coucou Barbie !) via sa gamme Mattel Brick, et Hot Wheels (plus gros vendeur mondial de petites voitures) s’associent en effet avec Audi AG : Quattro Gmbh et Auto Union Gmbh pour proposer une réplique en briques Lego (ou équivalent Lego plus exactement, les « Mattel Brick ») à l’échelle 1:32.

Le modèle, à monter soi-même, est équipé d’un toit amovible, permettant un accès facilité à l’intérieur du véhicule, quatre portes ouvrantes, ainsi que des pare-brise avant et arrière ouvrants, une première à cette échelle chez Mattel. Le kit inclut également des pneus Toyo Proxes R888R, une plaque en métal signature Hot Wheels, et la possibilité de personnaliser le modèle avec des autocollants uniques et deux jeux de jantes homologuées Audi et Porsche (des jantes de 911 !).

Il est composé de 253 pièces, ses dimensions sont de 7,1 cm x 15,7 cm x 4,6 cm, et il s’accompagne d’une autre miniature, en métal cette fois-ci, déjà montée.

Le prix : 24,99 €, et le kit est disponible à la vente sur un célèbre site américain de vente en ligne. Le modèle est indiqué par Mattel dans ses communiqués comme disponible courant octobre mais Amazon (oui, on parle bien d’Amazon…) indique une livraison à partir du 27 novembre au plus tôt et le 17 avril 2026 au plus tard.

Confidence, votre serviteur va attendre patiemment le 27 novembre…

L’Audi R8 LMS aussi de la partie

Mais cette RS2 n’est pas le seul modèle qui fait son apparition dans la gamme auto de Mattel Brick. Elle est accompagnée d’un autre monument arborant les quatre anneaux sur son capot, l’Audi R8 LMS (Le Mans Series).

Lancée en 2009, l’Audi R8 LMS s’inscrit dans l’histoire de la compétition automobile chez Audi. Équipée d’un moteur V10 5.2 de 585 ch, et conçue selon les spécifications FIA GT3, la R8 LMS a été le tout premier modèle développé par Audi Sport Customer Racing. Avec des victoires dans certaines des courses d’endurance les plus prestigieuses au monde (sept victoires au classement général des 24 Heures du Nürburgring), cette R8 LMS s’est assurée une place de choix dans l’histoire de la compétition automobile.

La version Mattel Brick Shop de l’Audi R8 LMS représente la deuxième génération de la voiture (2015/2024). Elle est à l’échelle 1:16, soit deux fois plus grande que la RS2 (dimensions 15 cm x 26,4 cm x 7,4 cm et demandera beaucoup plus de patience au montage, au vu de ses 820 pièces. Elle dispose d’un toit amovible, révélant l’intérieur, de portes ouvrantes et d’une trappe moteur ouvrante également. Les roues tournent grâce à une direction fonctionnelle. Ceux qui s’en porteront acquéreurs pourront la personnaliser grâce à des autocollants de sponsors, des splitters et spoilers ainsi qu’un jeu supplémentaire de jantes (en métal).

Ce modèle inclut également une plaque métallique signature Hot Wheels.

Son prix est fixé à 49,99 € et le délai minimal de réception est de 3 mois si la commande est passée aujourd’hui (livraison à partir du 11 janvier). Elle aussi est accompagnée d’une miniature en métal.

Nul doute que les fans de la RS2 se précipiteront sur ces deux modèles à collectionner, d’autant qu’ils sont abordables. Ce peut être également une bonne idée cadeau.