Citroën promet une nouvelle révolution philosophique en décembre

Où en est le positionnement de Citroën ? Ces dernières années, il a clairement évolué vers une approche plus « low-cost », avec des modèles coûtant un peu moins cher que leurs homologues de chez Peugeot ou même Opel (ou que les modèles des marques généralistes concurrentes).

La citadine C3, par exemple, se place désormais entre le vrai low-cost de la Dacia Sandero et les modèles des marques généralistes comme Peugeot, Renault ou Volkswagen. Le SUV urbain C3 Aircross se définit presque comme un rival direct du Dacia Duster et même le nouveau C5 Aircross essaie de rester plus abordable que ses cousins du groupe Stellantis.

Une grosse annonce en décembre

Alors qu’il vient de se confier à Caradisiac (avec à la clé des informations intéressantes notamment sur les problèmes de production touchant actuellement les C3 et C3 Aircross), le nouveau directeur de Citroën Xavier Chardon a eu quelques mots pour les journalistes anglais d’Autocar au sujet d’un gros évènement à venir pour annoncer des changements stratégiques.

Citroën va en effet organiser un évènement à la fin de l’année pour donner un aperçu des réorientations de la marque pour les années futures. Il promet de l’innovation et de la cohérence, mais aussi une inspiration de la 2CV pour arriver à des véhicules malins et originaux.

Les kei-cars européennes, une aubaine pour Citroën ?

Citroën espère visiblement profiter de la future réglementation des « kei-cars à l’Européenne » si elle aboutit vraiment. Xavier Chardon sous-entend que c’est l’opportunité parfaite pour retourner vers des voitures beaucoup moins chères après la violente inflation de ces dernières années. Dans l’esprit, cela pourrait permettre de remplacer la catégorie des microcitadines, dans laquelle évoluait encore récemment la C1.

Bref, rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir ce que prévoit Citroën pour la suite.