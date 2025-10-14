Equip Auto 2025 ouvre ses portes aujourd’hui

Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Dans Salons / Autres évènements

Alexandre Bataille

Equip Auto ouvre ses portes aujourd’hui, à Paris Expo Porte de Versailles. Le Salon de l’après-vente qui fête cette année ses 50 ans est également le rendez-vous de l’innovation automobile.

Le grand rendez-vous des pros de l’auto et de l’après-vente s’affirme comme « Le Salon International des Professionnels de l’Automobile ». Cette année, l’évènement réunira plus de 1 400 exposants et près de 35 nationalités jusqu’au 18 octobre 2025, à Paris Expo Porte de Versailles. Equip Auto réunit l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’automobile, de l’amont à l’aval. En parallèle de nombreux événements, les visiteurs pourront découvrir les lauréats du Grand Prix de l’innovation 2025.

Le double embrayage humide reconditionné de Valeo.
Le groupe Français Valeo a été récompensé pour son « double embrayage humide » reconditionné. Le double embrayage humide (DWC) est une transmission automatique à plusieurs rapports dotée de deux embrayages humides. Un composant qui concerne plus de 5 millions de véhicules en Europe puisqu’il équipe la boîte DSG6 du groupe Volkswagen. Valeo a conçu un processus industriel pour reconditionner cet embrayage. Plutôt que de jeter une pièce à cause d’un seul composant défectueux, la marque les répare, réduisant ainsi les coûts.

Le robot assistant peinture de Ixell.
Ixell, la marque de peinture du groupe Renault, a mis au point « Paint Go », un robot assistant de peinture dédié au réseau de la marque. Doté d’une IA, ce robot promet une réduction de la consommation de peinture et une amélioration du confort de travail.

L’huile reconditionnée de Total.
L’huile reconditionnée de Total.

TotalEnergies a développé un lubrifiant moteur à partir d’huiles usagées. Cette gamme est produite en recyclant les huiles usagées collectées dans les garages automobiles et ateliers de réparations poids lourds. Les huiles usagées sont purifiées et traitées par distillation et hydrogénation dans des unités spécialisées qui permettent de restaurer leurs propriétés d’origine. Le procédé de régénération est deux fois moins consommateur d’énergie que le raffinage des huiles conventionnelles et peut être répété indéfiniment, explique Total. Les constructeurs Stellantis, Renault et Volkswagen l’ont déjà homologuée.

Pour cette édition anniversaire, le salon renforce l’une de ses spécificités : ses villages thématiques, des lieux d’échange et de business entre professionnels. Cette année 8 thématiques seront proposées. En parallèle, des forums, des tables rondes et des animations seront proposés au public, dont une rétrospective « (R) ÉVOLUTION » célébrant 50 ans d’innovations du salon et une exposition autour de la Jeep Willys réunissant les créations (sculptures, peintures, etc.) des artistes inspirés par cette voiture et un atelier de montage et de démontage chronométré d’un Willys animé par François Allain, ex animateur de Vintage Mecanic. Plus contemporain : un « Hackathon ». Pendant 24 heures, professionnels et écoles d’ingénieurs uniront leurs forces pour imaginer les mobilités de demain, autour de 6 thèmes, et développer des solutions concrètes qu’ils présenteront devant un jury de professionnels. EQUIP AUTO accueillera également les Automobile Awards présentant les voitures en lice pour le Grand Prix « La Voiture Préférée des Français ».

