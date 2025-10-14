La Poste mise sur le rétrofit pour électrifier sa flotte

La Poste, entreprise pionnière sur la décarbonation de sa flotte, a déjà électrifié 70 % de ses 45 000 véhicules.

Avec le rétrofit, l’entreprise ajoute une brique à sa stratégie de mobilité durable, sans repartir de zéro.

Moteur de 100 kW

Après avoir essayé un prototype, présenté fin 2023, au salon Solutrans, à Lyon, La Poste a décidé de développer le système à l’ensemble de sa flotte. Un projet mené par Véhiposte, filiale interne de gestion du parc véhicules de La Poste, en partenariat avec Qinomic Mobilities, spécialiste de la conversion électrique.

« Chez Véhiposte, on a fait le choix du rétrofit, une solution rapide, efficace, et responsable », explique Ève Pietriga, présidente de véhiposte.

La transformation se fait dans les usines du groupe Gruau, partenaire du groupe depuis avril 2024. Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Opel Vivaro ou Fiat Scudo essence, produits à partir de 2016 sont équipés d’un moteur électrique de 100 kW et d’une batterie de 75 kWh. L’autonomie atteint 330 km en cycle mixte pouvant atteindre 465 km en ville. La recharge de 20 à 80 % se fait en 36 minutes. La batterie est garantie 8 ans. Quant à l’entretien il est confié au réseau Feu Vert ou Stellantis.

Décarboner le parc

« Ce projet montre qu’on peut décarboner les flottes à grande échelle, sans tout reconstruire », souligne Jean-Jacques Serraf, directeur général de Qinomic.

Selon l’ADEME, rétrofiter une citadine permettrait de réduire les émissions de CO₂ de 66 % par rapport à un véhicule diesel conservé, et de 47 % par rapport à l’achat d’un VE (véhicule électrique) neuf. Pour un utilitaire léger, le rétrofit réduit les émissions de 61 % comparé au diesel, et environ 59 % par rapport à l’achat d’un utilitaire électrique neuf.

Gain de temps et d’argent

D’après l’ADEME, le coût d’un rétrofit d’utilitaire se situe entre 22 000 et 27 000 euros HT. Le coût au kilomètre sur dix ans (vers 10‑20 ans de durée de vie) serait d’environ 0,21 €/km, contre 0,24 €/km pour une mise au rebut de l’ancien et l’achat d’un VE neuf.

Enfin avec le rétrofit, La Poste gagne un temps précieux sur le délai de livraison des voitures. Les modèles conservent leur fonction utilitaire sans avoir besoin de mener un nouvel aménagement spécifique nécessaire. En quelques semaines ils sont de nouveau opérationnels, alors que l’attente pour un véhicule neuf se compte en mois. Chaque conversion devient ainsi un levier de décarbonation, d'économie circulaire, mais aussi de gestion financière.