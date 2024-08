Gruau, le carrossier devenu poète

Une pub BtoB est rarement sexy. Lorsqu’elle doit, en plus, vanter les mérites d’un carrossier spécialisé dans les utilitaires, on redoute l'ennui. Alors, lorsque l’on croise, au gré d’une page du quotidien L’Opinion et sur divers sites spécialisés cette réclame du groupe Gruau, on s’interroge.

Car la page en question est un poème, une ode à Renault. En parcourant les premières lignes « En rêvant de là-bas, là où l’Austral est si beau qu’on en oublie le gris. Là où l’Espace est si grand, Kangoo’rmandise je te devine » on se rend compte que la prose en question est truffée de noms de modèles du losange, de la Floride au Symbioz.

Le dico Renault plutôt que le dictionnaire de rimes

Pourquoi faire ? Michaël Draï, patron de l’agence Une idée Com, à l’origine de l’affaire, se souvient de la genèse de cette pub. « Au cours d’une réunion, Patrick Gruau cherchait un moyen de communiquer sur le fait que son entreprise carrossait des Renault Master depuis le tout premier modèle, il y a 44 ans et qu’elle s’apprête à continuer avec la nouvelle génération sortie cette année ».

Ce qui valait bien un petit satisfecit. Et de souligner qu’en plus, cette année 1980, ou le fourgon du losange a commencé à être transformé, correspond à celle de l'entrée du patron actuel dans la boîte. Car Patrick Gruau est le descendant de la quatrième génération de carrossiers qui emploie aujourd’hui 1 500 personnes et transforme à peu près tout ce qui roule en tout ce dont les professionnels ont besoin, du food truck à l’ambulance en passant par les véhicules de pompiers, et ce, depuis 135 ans.

Alors Michael Draï s’est saisi non pas d’un dictionnaire de rimes, mais du dico des modèles Renault, et même au-delà : « j’ai osé, audacieux comme une Dacia… En extase devant tant de beauté Alpine venue des sommets».

Évidemment, le communicant n’est pas René Char, mais se fendre d’un petit texte malicieux pour célébrer les 200 000 transformations du grand fourgon Renault par Gruau en lieu et place d’un simple placard vantant platement les mérites du carrossier relève d'une certaine forme de poésie.