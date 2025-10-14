Mais qu'est-ce que c'est que cette Volkswagen ID.Unix 07 ?
Celle-là, on ne s’y attendait pas. Volkswagen dévoile une nouvelle « mutation » de berline crossover électrique pour le marché chinois.
Non seulement Volkswagen a du mal à vendre ses voitures électriques (qui s’écoulent quand même correctement chez nous en Europe depuis l’année dernière grâce à de généreuses remises), mais la marque est aussi en net recul en Chine alors que le constructeur allemand dominait encore ce marché il y a peu.
Là-bas, l’enseigne de Wolfsburg a décidé d’élaborer une stratégie de coopération avec la marque locale XPeng sur le développement de trois nouveaux modèles (mais aussi avec FAW et SAIC pour leur industrialisation).
Le modèle visible dans ces images relayées par CNevPost, provenant du fameux bureau du ministère de l’industrie chinois ayant l’habitude de dévoiler les nouveaux modèles du marché avant la communication officielle des marques, possède une architecture différente : la MEB qui équipe actuellement tous les modèles électriques de Volkswagen chez nous comme en Chine. Il s’intègre plus précisément dans la gamme d’Unyx, une sous-marque créée spécialement par Volkswagen en Chine (proposant pour l’instant uniquement le 06, un clone du Cupra Tavascan).
Une grosse berline crossover
L’Unyx 07 est une sorte de berline familiale aux accents de « crossover », longue de 4,85 mètres et pesant 2 057 kg sur la balance d’après les chiffres publiés par l’administration chinoise. Elle développe 228 chevaux et on ignore pour l’instant le reste de ses caractéristiques techniques.
Contrairement à l’Unyx 06 qui existe chez nous nous le nom de Cupra Tavascan, on voit difficilement comment ce modèle pourrait arriver sur notre marché (que ce soit avec un badge Volkswagen ou Cupra). Est-ce qu’il possède de quoi plaire à la clientèle chinoise ?
