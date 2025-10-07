Comment s’y retrouver dans la jungle des SUV de la gamme Volkswagen ?

« Un SUV tous les dix centimètres », voici ce que nous avait annoncé Volkswagen lors de la présentation du T-Cross en 2018. Avec six SUV thermiques et deux électriques dans la gamme, la promesse est tenue, en grande partie.

Nous décidons d’écarter volontairement les ID.4 et ID.5 pour se concentrer sur l’offre à énergie fossile. Tous ses SUV ne rencontrent pas le même succès, mais depuis le début de l’année le Volkswagen T-Roc se place en 24e place, le Tiguan juste derrière, le T-Cross en 31e place et le Taigo en 67e position dans le Top 100 des meilleures ventes en France.

Afin d’y voir plus clair, nous avons regroupé quelques chiffres : tarifs, motorisations, dimensions…

Les SUV de Volkswagen en chiffres

Les chiffres T-Cross Taigo T-Roc Tiguan Tayron Touareg Tarifs De 27 880 à 36 670 € De 24 890 à 35 050 € De 29 990 à 42 500 € De 41 500 à 67 850 € De 52 900 à 71 200 € 107 500 € Motorisations TSI 95, TSI 116 et TSI 150 TSI 95, TSI 116 et TSI 150 eTSI 116 et eTSI 150 eTSI 131, eTSI 150, TDI 150, TDI 193, eHybrid 204 et eHybrid 272 eTSI 150, eHybrid 204, eHybrid 272 V6 eHybrid 462

Le Taigo est celui qui ouvre le bal au niveau tarifaire, près de 3 000 € moins cher que le T-Cross. Pourtant, ce dernier dispose des mêmes moteurs, affiche un gabarit plus compact, mais propose la banquette coulissante, un équipement cher payé.

On note par ailleurs que le T-Roc de seconde génération, que nous avons intégré dans nos tableaux, a grandi (4,37 m) pour offrir un peu plus d’espace à bord et de coffre (+ 20 litres). Pour le moment, il doit se contenter des motorisations mild-hybrid (48V) puisque les versions full hybrid de 130 et 150 ch arriveront l’année prochaine.

Affiché à partir de 41 500 €, le Tiguan nécessite de monter d’une belle marche, mais il est nettement plus habitable et mieux adapté aux besoins d’une famille. À noter également qu’il laisse le choix entre le diesel, l’essence et l’hybride rechargeable.

Avec près de 4,80 m de long, le Tayron devient un " beau bébé " et cela se ressent au niveau des tarifs, mais il est le seul à pouvoir embarquer jusqu’à sept passagers.

Enfin, le Touareg qui affiche sept ans au compteur n’est disponible qu’en version de pointe R avec au menu un V6 hybride rechargeable de 462 ch et une note salée : 107 500 € !

Dimensions extérieures T-Cross Taigo T-Roc Tiguan Tayron Touareg Longueur 4,13 m 4,26 m 4,37 m 4,54 m 4,79 m 4,90 m Largeur 1,76 m 1,76 m 1,83 m 1,86 m 1,87 m 1,98 m Empattement 2,55 m 2,55 m 2,63 m 2,68 m 2,79 m 2,90 m Hauteur 1,57 m 1,51 m 1,57 m 1,66 m 1,67 m 1,69 m