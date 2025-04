Les trois futures Volkswagen électriques chinoises se cachent sous un drap

En 2023, les marques du groupe Volkswagen avaient annoncé des projets très poussés pour endiguer l’érosion de leurs ventes sur le marché chinois. Le but ? Parvenir à concevoir le plus vite possible des véhicules électriques pensés pour s’adapter aux goûts de la clientèle du pays, en partenariat avec des constructeurs automobiles locaux et en s’appuyant sur leur technologie.

Alors qu’Audi se prépare à lancer sa nouvelle famille de modèles basés sur des plateformes techniques fournies par SAIC, Volkswagen prépare des véhicules conçus avec l’aide de Xpeng. Et la marque profitera du salon de Shanghai 2025 pour dévoiler trois nouvelles voitures développées pour les clients chinois avec d’autres partenaires chinois.

Cachés sous un drap pour l’instant

Ces trois futurs modèles, de simples concept-cars pour l’instant, se cachent sous un drap à quelques heures de leur présentation officielle et se devinent en croquis.

Il y a aura deux SUV et une berline comme on peut le voir dans ces premières images. Le constructeur précise que l’un de ces modèles sera un crossover urbain à prolongateur d’autonomie assemblé par SAIC-Volkswagen, l’autre un SUV 100% électrique assemblé par Volkswagen Anhui et le dernier une berline tricorps assemblée par FAW-Volkswagen.

Que pour la Chine ?

Reste à voir si l’on parle de véhicules conçus exclusivement pour le marché chinois ou s’ils peuvent se retrouver ailleurs (et notamment chez nous). A priori c’est la première hypothèse qui paraît la plus logique dans ce cas précis.