Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Kia

Kia est très confiant quant à l’avenir de l’électrique

Dans Economie / Politique / Industrie

Julien Bertaux

0  

La firme coréenne ne doute pas de l’avenir de la voiture à watts puisqu’elle compte multiplier par trois, ou presque, sa production de VE.

Kia est très confiant quant à l’avenir de l’électrique
Kia a fortement investi dans la voiture électrique et ne souhaite pas que l'interdiction de vente de voitures thermiques en 2035 soit remis en cause.

Alors que la plupart des constructeurs revoient leurs objectifs à la baisse quant au développement de la voiture à pile, Kia prend le chemin inverse. Au cours des deux prochaines années, elle compte quasiment tripler sa production. C’est auprès de nos confrères d’Automotive News Europe que Ho Sung Song, le patron de Kia, s’est confié : « La production annuelle moyenne du prochain EV2 devrait atteindre environ 100 000 unités à l’usine de Zilina, en Slovaquie, en 2027 ».

Dans le même temps, Kia compte augmenter la production de l’EV4 à plus de 80 000 exemplaires par an. « Avec la production supplémentaire en Corée, la production mondiale combinée de l’EV4 devrait atteindre environ 100 000 unités ».

Voici des chiffres qui ont de quoi surprendre puisque la branche européenne de Kia évoquait cet été entre 20 000 et 30 000 EV4 en 2026. Au total, les EV2 et EV4 devraient représenter de 10 à 20 % du mix de production.

Pourquoi alors une telle décision ? Pour la firme, l’accueil positif de l’EV4 auprès des clients et des médias a fait évoluer les plans. Il est vrai que ses ventes de VE ont augmenté de 56 % en Europe (chiffre Dataforce), mais dans le même temps, la marque a reculé de 3 % en août dernier. Cette santé est due à l’EV3 (deuxième meilleure vente de la marque en Europe), mais l’EV4 et le prochain EV2 prévu l’année prochaine consolideront les ventes.

En accord avec l’interdiction de 2035

Pour parvenir à produire autant, le site de Zilina peut atteindre une capacité de 350 000 unités et Kia investira 108 millions d’euros pour les EV4 et EV2.

M. Hedrich, à la tête de Kia Europe ne remet certainement pas en cause l’interdiction de la vente de voitures thermiques en 2035 : « Nous assistons à une avalanche de voitures électriques, et si nous devions soudainement cesser de les commercialiser, cela coûterait une fortune ». Kia compte vendre plus de 70 % de VE d’ici à 2030 sur le Vieux Continent.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité