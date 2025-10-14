Kia est très confiant quant à l’avenir de l’électrique

Alors que la plupart des constructeurs revoient leurs objectifs à la baisse quant au développement de la voiture à pile, Kia prend le chemin inverse. Au cours des deux prochaines années, elle compte quasiment tripler sa production. C’est auprès de nos confrères d’Automotive News Europe que Ho Sung Song, le patron de Kia, s’est confié : « La production annuelle moyenne du prochain EV2 devrait atteindre environ 100 000 unités à l’usine de Zilina, en Slovaquie, en 2027 ».

Dans le même temps, Kia compte augmenter la production de l’EV4 à plus de 80 000 exemplaires par an. « Avec la production supplémentaire en Corée, la production mondiale combinée de l’EV4 devrait atteindre environ 100 000 unités ».

Voici des chiffres qui ont de quoi surprendre puisque la branche européenne de Kia évoquait cet été entre 20 000 et 30 000 EV4 en 2026. Au total, les EV2 et EV4 devraient représenter de 10 à 20 % du mix de production.

Pourquoi alors une telle décision ? Pour la firme, l’accueil positif de l’EV4 auprès des clients et des médias a fait évoluer les plans. Il est vrai que ses ventes de VE ont augmenté de 56 % en Europe (chiffre Dataforce), mais dans le même temps, la marque a reculé de 3 % en août dernier. Cette santé est due à l’EV3 (deuxième meilleure vente de la marque en Europe), mais l’EV4 et le prochain EV2 prévu l’année prochaine consolideront les ventes.

En accord avec l’interdiction de 2035

Pour parvenir à produire autant, le site de Zilina peut atteindre une capacité de 350 000 unités et Kia investira 108 millions d’euros pour les EV4 et EV2.

M. Hedrich, à la tête de Kia Europe ne remet certainement pas en cause l’interdiction de la vente de voitures thermiques en 2035 : « Nous assistons à une avalanche de voitures électriques, et si nous devions soudainement cesser de les commercialiser, cela coûterait une fortune ». Kia compte vendre plus de 70 % de VE d’ici à 2030 sur le Vieux Continent.