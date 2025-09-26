Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Alpine A390

La sélection Caradisiac des SUV du Salon de Lyon

Salon de Lyon

Alan Froli

Vous êtes à la recherche d’un SUV, normal, c’est la tendance. Le salon de Lyon en regorge, voici le Top des nouveautés de Caradisiac dans la catégorie "haut-sur-pattes".

Alpine passe au SUV avec l'A390. Nettement plus profilé que le Scénic avec lequel il partage la plateforme, il est aussi nettement plus performant. Il peut accueillir jusqu'à trois moteurs électriques dont deux à l’arrière pour garantir un effet vectoriel gage d’agilité dans les lacets, le tout développant jusqu’à 470 ch (GTS). Question autonomie, il est homologué entre 520 et 555 km en cycle mixte, et son prix de base devrait avoisiner les 65 000 €.

 

Audi Q3

La sélection Caradisiac des SUV du Salon de Lyon

Long de 4,50 m, le nouveau Q3 avance une présentation au cordeau, une habitabilité généreuse et un volume de coffre pouvant atteindre 575 litres. Côté moteur, on trouvera 4 cylindres 1.5 micro-hybride 48V 150 ch un, 2.0 TDi 150 ch, et un hybride rechargeable de 272 ch avec une autonomie électrique de 120 km. Tarifs à partir de 43 850 €.

 

BMW iX3

La sélection Caradisiac des SUV du Salon de Lyon

D’une longueur de 4,78 m, le nouveau iX3 inaugure la nouvelle plateforme électrique "Neue Klasse" qui annonce ici 805 km d'autonomie et des ravitaillements de 10 à 80 % en à peine plus de 20 minutes grâce à une inédite batterie NMC de 108 kWh et à tension 800V pour une puissance de charge atteignant 400 kW. Par ailleurs, il inaugure une nouvelle instrumentation projetée sur le bas du pare-brise. Dommage, seul un haut de gamme de 470 ch est annoncé pour l’instant, à un prix élitiste de 71 950 €.

Citroën C5 Aircross

La sélection Caradisiac des SUV du Salon de Lyon

Le C5 Aircross de deuxième génération affiche un style bien différent du modèle actuel La planche de bord est cossue, aérée et inaugure un nouvel écran multimédia vertical de 13 pouces. Les aspects pratiques hélas, sont un peu mis de côté puisque les sièges arrière individuels coulissants disparaissent au profil d'une banquette fixe. Ceci dit, grâce à sa longueur accrue qui atteint 4,65 m, l’habitabilité arrière progresse et le coffre cube 651 litres. Côté moteurs, on trouve un microhybride de 145 ch affiché à partir de 35 000 €, mais aussi un hybride rechargeable de 195 ch et deux électriques de 210 ch alimentés par des batteries de 73 kWh ou 97 kWh.

Jeep Compass

La sélection Caradisiac des SUV du Salon de Lyon

Avec cette 3ᵉ génération, le Jeep Compass adopte la plateforme des Peugeot 3008 et C5 Aircross. Comprenez qu’il reçoit des moteurs microhybride de 145 ch, un hybride rechargeable de 195 ch et deux versions électriques de 213 et 231 ch alimentés par des batteries de 73,7 kWh ou 96,3 kWh nets. Esthétiquement, on retrouve un style typiquement Jeep particulièrement séduisant. Tarif à partir de 39 190 €.

 

Leapmotor B10

La sélection Caradisiac des SUV du Salon de Lyon

Ce compact chinois de la marque Leapmotor introduite par Stellantis respecte la tendance actuelle du SUV électrique. Sa longueur de 4,50 m garantit un bel espace pour une famille de 4 personnes, et ses batteries promettent des autonomies satisfaisantes, du moins si l’on ne voyage pas trop loin, à des prix réduits avoisinant les 30 000 €.

 

MG S5

La sélection Caradisiac des SUV du Salon de Lyon

Long de 4,47 m ce nouveau S5 électrique affiche les dimensions du Renault Scénic. L’habitabilité n’a rien à envier à celle du Français mais le coffre est plus petit avec 453 litres à cause du moteur placé à l’arrière. Deux électromoteurs de 170 et 231 ch sont proposés au choix, idem pour les batteries avec deux niveaux de capacité : 47,1 ou 62,1 kWh nets. Les autonomies seront un peu justes avec 340 ou 480 km, et les puissances de recharge aussi, mais il saura séduire les petits rouleurs par ses prix, 32 490 € en version d’appel.

Volkswagen T-Roc

La sélection Caradisiac des SUV du Salon de Lyon

Le nouveau T-Roc gagne en personnalité et également en dimensions, ce qui lui permet d’afficher une belle habitabilité et un coffre de 465 litres. Sous le capot, il recevra dans un premier temps des moteurs turbo 3 cylindres 1.0 et 4 cylindres 1.5, de respectivement 116 et 150 ch, forcément à boîte auto, et surtout microhybrides. Une évolution importante donc, en attendant une électrification plus poussée. Prix de départ : 29 990 €.

XPeng G6 

La sélection Caradisiac des SUV du Salon de Lyon

La recharge rapide : c’est l’un des points clés de la stratégie Xpeng. Le G6 repose sur une architecture 800 volts et revendique une puissance en crête exceptionnelle de 451 kW. Même si les bornes capables de délivrer cette puissance sont encore rares, cela permettrait de recharger sa grosse batterie de 80 kWh de 10 à 80 % en 12 minutes D'autant plus Intéressant que permet d'envisager 570 km en cycle mixte et se montre puissant, habitable, bien équipé et pas trop cher puisqu'il faut compter 46 990 € avec cette pile.

