Au salon de Munich, le concept Kia EV2 prend un bain de foule

Dans quelques mois, Kia aura à son catalogue une gamme de SUV électrique complète allant du EV2, qui dérivera de ce concept à l'EV9, le gros SUV familial. Une large palette permettant de couvrir une grande partie des besoins de la clientèle.

Stylistiquement, la filiation avec les autres SUV électriques est évidente avec un style toujours aussi géométrique et un travail portant également sur la signature lumineuse spécifique à chaque modèle. Ici, elle se compose de deux projecteurs de taille différente à l'avant et des feux nettement plus petits à l'arrière.

Contrairement à beaucoup de concurrents, Kia a choisi des dimensions réduites puisque cet EV2 devrait mesurer moins de 4 mètres. La principale originalité, qui ne sera pas conservée, est l'ouverture des portes antagonistes, qui permet d'accéder aisément à l'habitacle, qui semble proposer une habitabilité arrière intéressante vu le gabarit.

Une fois les portes ouvertes, on découvre une planche de bord traditionnelle pour Kia avec une large dalle numérique. À noter l'absence totale de boutons.

Pour l'instant, aucune information technique que ce soit au niveau du moteur ou de la capacité des batteries, mais on peut avancer que l'autonomie devrait se situer aux environs des 350 - 400 km. Le modèle définitif qui devrait être commercialisé l'an prochain sera très proche de ce concept finalisé à près de 80%.

L'instant Caradisiac: un petit SUV qui plaît

C'est peut-être sa couleur originale mais ce EV2 attire les foules et Kia a bien joué en le mettant en avant de son stand.