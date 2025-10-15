Pour l’instant, la voiture la plus rapide du monde est nulle dans les virages

L’industrie automobile chinoise rentre dans une nouvelle phase. Jusqu’à la précédente décennie, les marques de l’Empire du milieu ne pouvaient compter que sur les modèles à très bas prix pour convaincre la clientèle. Depuis la fin des années 2010, elles sont devenues crédibles en tant que constructeurs généralistes face aux meilleures marques automobiles européennes, grâce à d’énormes investissements de l’Etat chinois qui ont permis aux marques locales de développer des véhicules électriques à la technologie convaincante.

Et ces marques chinoises lorgnent désormais du côté des véhicules haut de gamme. XPeng, Nio, BYD (surtout via Denza) et de nombreux autres constructeurs cherchent à conquérir la clientèle des enseignes premium européennes, voir même celle des marques de luxe. Pour l’instant, elles souffrent encore pour cela d’une image trop faible. Et il faut donc prouver leur valeur en battant des records pour améliorer cette image.

BYD encore plus fort que Xiaomi

Voilà pourquoi Xiaomi, dont la berline SU7 s’inspire depuis le début de la Porsche Taycan sur certains aspects (son patron l’assume d’ailleurs publiquement), existe aussi dans une surpuissante déclinaison Ultra développant près de 1 600 chevaux. La familiale chinoise a réussi à boucler un chrono record sur la Nordschleife cette année, devenant la voiture électrique la plus rapide de l’enfer vert. Même si Porsche semble travailler activement sur le grand Nürburgring pour récupérer ce record avec une Taycan encore plus radicalisée, il s’agit d’un acte hautement symbolique pour ces marques chinoises qui battent les références automobiles mondiales à leur propre jeu.

L’exploit réalisé il y a quelques semaines par BYD sur l’anneau de vitesse d’ATP à Papenburg en Allemagne est encore plus marquant : la Yangwang U9 Xtreme, cette supercar électrique équipée de quatre moteurs et développant une puissance maximale de plus de 3 000 chevaux, a réussi à battre le record de vitesse de la Bugatti Chiron Super Sport 300 + réalisé en 2019. On ne parle pas du record officiel de vitesse au Guinness Book imposant une méthodologie différente (un roulage dans les deux sens de circulation et une vitesse moyenne calculée ensuite, appartenant actuellement à la SSC Tuatara) mais d’un chiffre hautement symbolique : la U9 Xtreme a atteint 496 km/h contre 490 km/h pour la Bugatti. Et comme nous l’avons appris en observant de près la voiture sur l’anneau de vitesse alors qu’elle venait de réaliser cet exploit, Yangwang a dû composer pour cela avec une piste beaucoup moins grande que celle utilisée par Bugatti pour son ancien record. Alors que la Chiron pouvait compter sur des lignes droites de plus de 8 kilomètres entre les virages pour réaliser sa pointe de vitesse à Ehra Lessien (dont la piste appartient au groupe Volkswagen), la Yangwang avait moins de cinq kilomètres pour taper sa pointe de vitesse. Théoriquement, elle peut donc rouler encore plus vite avec davantage d’espace…

En virage, elle est « garée »

En marge de son record de vitesse, Yangwang a également dévoilé le chrono réalisé par la U9 Xtreme sur la Nordschleife : 6 minutes et 59 secondes. Ce chrono permet au groupe BYD de revendiquer le meilleur temps absolu des voitures électriques sur la Nordschleife, juste devant les 7 minutes et 5 secondes de la Xiaomi U7 Ultra.

Mais en prenant un peu plus de recul, ce chrono paraît tout simplement ridicule pour une supercar de plus de 3000 chevaux. Sachant qu’on parle d’une auto dont les performances en ligne droite dépassent très probablement de très loin celles des super-sportives classiques (y compris même la plupart des supercars), cela signifie que la voiture est pour l’instant très lente dans les virages : une « modeste » Porsche 911 GT3 RS, « plafonnant » en ligne droite avec son flat-six atmosphérique à 525 chevaux (6 fois moins que la Yangwang !) réalise le même exercice en moins de 6 minutes et 50 secondes. La voiture de série la plus rapide de la Nordschleife, l’AMG One et ses 1 063 chevaux, lui colle près d’une demi-minute dans la vue. Des chiffres totalement humiliants pour une machine aussi puissante !

Mais attention, cela pourrait vite changer. Comme cela nous a été dit en marge du record de la Yangwang U9 Xtreme en Allemagne, la voiture n’a pas encore été vraiment réglée sur la Nordschleife. Elle doit y retourner bientôt, dans sa configuration à appui aérodynamique maximal, pour améliorer ses chronos sur le grand circuit allemand. Peut-elle se porter au niveau de l’AMG One et même la battre pour décrocher le record absolu des voitures de série sur la Nordschleife ? Pour l’instant, en tout cas, ces monstres de puissance chinois peinent à reproduire la magie dynamique de Porsche ou de Ferrari en matière de mise au point en virages. La vidéo de la Xiaomi SU7 Ultra sur la Nordschleife, déjà, montrait une voiture aux performances extraordinaires en ligne droite mais qui semblait nettement moins efficace dans les portions sinueuses. C’est sans dans doute ce qui fait dire au patron de Ferrari, en plein développement de sa première voiture électrique de série, que ces surpuissantes électriques chinoises « sont des éléphants en virage ». Le constructeur italien a d’ailleurs été vu récemment en train de tester une Xiaomi SU7 Ultra dans ses propres locaux.