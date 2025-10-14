Bientôt la fin de la saga Fast & Furious ? Le prochain opus sur la sellette
La production de Fast X : part 1 a coûté une somme colossale : 340 millions de dollars (292 millions d’euros). Un budget vertigineux qui mettait à rude épreuve sa rentabilité. Du coup, pour le suivant Fast X : part 2, les investisseurs hésitent.
Nos confrères de la célèbre publication américaine The Wall Street Journal rapportent des informations qui vont inquiéter les fans de la saga Fast & Furious. Le dernier épisode Fast X : part 1 coûtait en effet si cher que la production hésite à poursuivre le plan censé lui donner une suite via Fast X : part 2. Il faut dire que l’opus « part 1 » nécessitait un budget proche des 340 millions de dollars soit l’équivalent de 292 millions d’euros.
Avec un tel trou avant même le premier visionnage dans les salles sombres, difficile de se projeter de manière sereine. Le journal d’outre-Atlantique avance que le scénario n’est toujours pas arrêté tandis que des discussions tendues animent en interne les investisseurs concernant la question du budget. Le premier Fast X sauvait les meubles en devenant tout juste rentable. Le studio veut donc couper significativement dans les dépenses pour la suite.
Vers une annulation pure et simple ?
Tournages reportés à de multiples reprises, scénario encore flou, date de sortie inconnue, tensions sur les budgets : le film Fast X : part 2 rassemble tous les éléments annonçant de très mauvaises nouvelles pour la suite. Des bruits de couloir avancent même qu’une annulation pure et simple fait partie des options sur la table. Détail amusant, l’acteur star Vin Diesel annonçait sur les réseaux sociaux la sortie de ce film pour avril 2025, avant que le réalisateur français Louis Letterier ne parle de 2026. Enfin, Vin Diesel s’exprimait de nouveau cet été en indiquant une date de sortie pour avril 2027. De son côté, Universal n’annonce aucun calendrier.
