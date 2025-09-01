La Skoda Fabia parvient-elle à résister aux assauts de la MG 3 ?

Depuis son intégration, en 1991, au sein du groupe Volkswagen, Skoda a totalement changé d’image. Même si les clients français ne semblent pas tous avoir totalement tourné la page des voitures pas chères du tout, la marque tchèque ne cesse de gagner des parts de marché jusqu’à s’installer sur le podium des ventes en Europe.

Si les créations de la marque se distinguent généralement par un rapport prix/prestations soigné, certaines d’entre elles n’en oublient pas le grain de folie qui fait d’un simple moyen d’aller d’un point A à un point B, une voiture sympa à conduire. Le plus souvent, les Skoda concernées portent les lettres RS.

Mais la Fabia n’a plus droit à ce badge depuis 2014. La petite Skoda est-elle donc, depuis plus d’une décennie, une voiture ennuyeuse à conduire ? Le constructeur nous jure que non, car une variante équipée du 1.5 TSI de 150 ch, un niveau de puissance déjà respectable à ce niveau de gamme, est toujours inscrite au tarif. Avec comme argument principal, les sensations sans la punition (comprenez par là le paiement d’un malus écologique élevé comme c’est le cas des dernières GTI thermiques encore disponibles sur le marché). Le tout, nous assure-t-on, à un tarif digeste.

Ces arguments, ce sont peu ou prou ceux que met en avant une nouvelle venue : la MG 3. Cette sino-britannique a ainsi débarqué chez nous, il y a quelques mois, avec un unique moteur qui ne développe rien de moins que 195 ch ! Et ce, sans être soumis au moindre euro de malus et en affichant des tarifs alléchants.

La botte secrète de cette auto, c’est sa motorisation full hybrid. Une arme jugée imparable pour afficher des consommations officielles basses (et donc des rejets de CO2 qui le sont tout autant) mais qui promet, en sus, des sensations de conduite digne d’une petite sportive.

Cette Mg 3 a-t-elle trouvé la formule magique pour venir à bout de la Fabia ? L’unique façon de le savoir est d’opposer ces deux petites polyvalentes.

Aspects pratiques : La MG 3 perd de nombreux points à bord

Lorsque l’on s’installe à bord de la MG 3, on a comme une impression de retour en arrière. Le mobilier de bord adopte, en effet, des contours très classiques, voire datés. Présentée pourtant 3 ans plus tôt, la Fabia parait, en comparaison, bien plus à la page.

Mais si la MG déçoit à bord, ce n’est pas seulement une histoire de design. Combiné d’instrumentations assez peu lisible, tablette tactile parfois peu réactive et à l’ergonomie brouillonne, matériaux bas de gamme, assemblages aléatoires… La copie est à revoir rapidement. Seul point séduisant, le bandeau de planche de bord reçoit un graphisme façon tartan. Un détail à l’inspiration écossaise pour tenter de faire oublier que cette hybride est, malgré le logo qui orne son capot, un produit 100 % chinois ?

Avec son combiné d’instrumentations personnalisable de 10,25" (7" sur la MG) et ses matériaux plus modernes, la Fabia paraît mieux ancrée dans son époque. Comme sa rivale, elle pâtit toutefois d’assemblages de son mobilier pas totalement irréprochables. Et les 8,25" de diagonale de son écran tactile ne sont plus vraiment d’actualité. En revanche, graphismes, réactivité et ergonomie surclassent ceux de la MG 3.

Outre ses considérations esthétiques, la Fabia a également le bon goût de reprendre certaines bonnes habitudes de la marque. Comme c’est souvent le cas s’agissant des Skoda, elle est, avec 4,11 m de long, l’une des plus grandes de sa catégorie. Ce ne sera certes pas un atout lorsqu’il faudra trouver une place de stationnement, mais cela ne la désavantage pas ici face à une MG qui affiche le même gabarit.

Ces dimensions, la sino-britannique semble toutefois les exploiter moins bien que sa rivale. En effet, l’habitabilité est bien plus généreuse à bord de la Skoda, notamment aux places arrière. On peut ainsi envisager les voyages avec 4 adultes à bord de la Fabia, moins avec la MG 3.

Même remarque en ce qui concerne le volume de chargement. Dans la moyenne, avec 293 l sous cache bagages, dans la Mg3, il est quasiment digne de la catégorie supérieure dans la Fabia (380 l). Un écart que l’on retrouve une fois avec la banquette rabattue avec 983 l dans la première et 1 190 l dans la seconde. Les amateurs de brocante auront fait leur choix, même si le qualificatif de déménageuse ne s’applique, ni à l’une, ni à l’autre. Et il y a tout de même un point sur lequel ces deux-là s’accordent : en mode 2 places, le dossier de la banquette forme une marche importante avec le plancher de coffre. Mais seule la Fabia propose une solution avec son double-fond, en option à 150 €.

Pratique MG 3 Hybrid+ Luxury Skoda Fabia 1.5 TSI 150 ch Selection DSG Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 12 /20 15,1 /20

Budget : incomparable MG 3

Si vous êtes nostalgique de l’époque, révolue depuis un bon moment, où les Skoda étaient beaucoup, beaucoup moins chères que leurs rivales, le nombre qui suit ne va pas vous plaire. 27 890 €, c’est, en effet, la somme dont il faut s’acquitter pour rouler en Fabia 1.5 TSI 150 ch Selection DSG. Sans oublier qu’il faudra verser à l’État 230 € correspondant au malus écologique.

Casser les prix, en revanche, c’est toujours une "religion" chez MG. Malgré sa technologie full hybrid, la MG 3 débute à 19 990 €. Un rapport prix/puissance inégalé sur le marché. La version Luxury de ce match, la plus complète en termes d’équipements, est logiquement plus coûteuse. Mais, à 23 490 €, elle est moins chère de plus de 4 000 € que la Fabia. De plus, avec ses rejets de CO2 de 100 g/km, la MG 3 échappe au malus écologique.

Au chapitre financier, l’un des atouts de l’hybridation, c’est de permettre d’économiser du carburant. Avec 4,4 l/100 km promis par le constructeur, la MG 3 ne déçoit pas. Mais si elle ne fait pas aussi bien, Skoda annonçant 5,3 l/100 km, la Fabia 1.5 est loin de se montrer gourmande.

Budget MG 3 Hybrid+ Luxury Skoda Fabia 1.5 TSI 150 ch Selection DSG Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 16 /20 12 /20

Équipement : de petits oublis justifiés par un gros écart de prix

Afin de serrer au maximum les tarifs de sa petite berline, MG a dû faire certains choix en matière d’équipements de série. Ainsi, sur la version Standard, n’espérez pas profiter de jantes en alliage ou de projecteurs à LED. Mais, au vu de son tarif inférieur à 20 000 €, la dotation n’a rien d’indigente puisque la climatisation automatique, le GPS, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore le radar de recul sont de la partie. Imbattable !

Si votre budget le permet, mieux vaut investir 23 490 € au total, dans la Luxury essayée ici. Surveillance des angles morts, alerte de circulation transversale arrière, avertissement de changement de voie, caméras 360°, phares à LED, vitre arrière surteintées, clé mains libres, sièges avant et volant chauffant… la liste des équipements de série est alors digne d’une petite routière.

En refusant l’entrée de gamme Active à sa Fabia 1.5 TSI 150 ch, Skoda évite l’écueil du sous-équipement. Mais, au vu des tarifs affichés, la Selection n’embarque rien de trop. Ainsi, si on peut compter sur le démarrage mains libres, les jantes alliage de 16", les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et électrochromatiques, et le Lane Assist, la climatisation reste manuelle. Un peu chiche à près de 28 000 €.