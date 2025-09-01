Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La Skoda Fabia parvient-elle à résister aux assauts de la MG 3 ?

Cedric Morancais , mis à jour

3. La Skoda Fabia facture ses qualités au prix fort

 

La Skoda Fabia parvient-elle à résister aux assauts de la MG 3 ?

Un écart de prix, même lorsqu’il est supérieur, comme c’est le cas ici, à 4 000 €, ne scelle pas toujours l’issue d’un match. La MG 3 ne démérite pas. Elle se montre même imbattable en matière de sobriété. Mais son comportement routier nettement inférieur et un manque de soins apportés aux détails la pénalise face à une Skoda qui ne fait preuve d’aucune faiblesse majeure.

MG 3 Hybrid+ Luxury Skoda Fabia 1.5 TSI 150 ch Selection DSG
Budget
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Pratique
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
 
Rapport prix/équipements
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Sur la route
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Note globale : 13,5 /20 14 /20
Explication des critères de notation
Photos (55)

Sommaire

