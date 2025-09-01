La Skoda Fabia parvient-elle à résister aux assauts de la MG 3 ?
Cedric Morancais , mis à jour
3. La Skoda Fabia facture ses qualités au prix fort
Un écart de prix, même lorsqu’il est supérieur, comme c’est le cas ici, à 4 000 €, ne scelle pas toujours l’issue d’un match. La MG 3 ne démérite pas. Elle se montre même imbattable en matière de sobriété. Mais son comportement routier nettement inférieur et un manque de soins apportés aux détails la pénalise face à une Skoda qui ne fait preuve d’aucune faiblesse majeure.
|MG 3 Hybrid+ Luxury
|Skoda Fabia 1.5 TSI 150 ch Selection DSG
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|--
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,5 /20
|14 /20
Photos (55)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération