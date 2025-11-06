Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Citroën va-t-il bientôt avoir son Multipla ?

Dans Futurs modèles / Concept-cars

Julien Bertaux

7  

Il ne s’agira dans un premier que d’un concept, mais Citroën pourrait avoir dans ses cartons le projet d’un véhicule pouvant transporter jusqu’à six personnes dans un gabarit de quatre mètres long. Voilà un concept qui rappelle un monospace italien bien connu.

Offrir deux rangés de trois sièges dans un gabarit contenu, l'idée n'est pas nouvelle mais pourrait resurgir.

Citroën devrait dévoiler le 10 décembre prochain un nouveau concept, apprend-on de nos confrères des Échos. Son approche serait de pouvoir transporter six passagers, via deux rangés de trois sièges, dans un gabarit très compact proche de celui de l’actuelle C3 (3,94 m de long).

Toujours d’après le quotidien, ce concept pourrait inspirer de futurs modèles et donner une indication sur le futur style de la marque. Un concept n’est jamais gratuit, et Citroën s’entiche en ce moment à offrir un maximum d’espace intérieur dans un encombrement réduit. Le C3 Aircross peut embarquer jusqu’à sept personnes alors qu’il ne mesure que 4,39 m de long.

C’est aussi le mot d’ordre de son patron Xavier Chardon. En marge de la visite de l’usine de Rennes La-Janais où est produit le C5 Aircross, il réaffirmait qu’une Citroën « en donne plus pour un prix attractif, avec davantage de volume intérieur que les concurrents généralistes ».

Un esprit Multipla dans un corps de SUV ?

Fiat Multipla (1998-2010)
Fiat Multipla (1998-2010)
Honda FR-V (2004-2010)
Honda FR-V (2004-2010)

Par le passé, des monospaces offrant trois places de front ont déjà vu le jour. Si le Honda FR-V, sorti en 2004, est tombé dans l’oubli, le Fiat Multipla apparu en 1998 a bien plus marqué les esprits, davantage par ses lignes que par l’intelligence de son aménagement. Depuis, il fait son retour sur les réseaux sociaux…

Pourrait-on voir de nouveau un tel véhicule sur nos routes ? L’avenir nous le dira, et notamment l’état d’avancement technique du concept Citroën. Depuis les années 2000, les nouvelles normes sont passées par là et concevoir un monospace ou un SUV d’une architecture similaire se révèle plus complexe. Et qui dit complexité, dit de plus lourds investissements.

