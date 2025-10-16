La Fiat Tipo est morte et c’est tant pis pour nous

C’était un extraterrestre absolu sur le marché automobile neuf français. A la fin de l’année 2024, la Fiat Tipo est subitement revenue au catalogue du constructeur italien dans sa version diesel, et uniquement avec la carrosserie tricorps pourtant peu appréciée de la clientèle dans notre pays.

Équipée de série d’un « puissant » moteur diesel de 130 chevaux accouplé à une boîte de vitesses manuelle à six vitesses, cette Tipo coûtait 16 900€ dans sa version de base ou 18 900€ en finition « haut de gamme ». Son prix de départ n’a jamais changé depuis et sa variante haut de gamme demande désormais 19 700€, ce qui reste exceptionnellement bas pour une familiale compacte diesel certes vieillissante.

La Tipo, c’est fini

Comme nous l’avions écrit dans notre essai du mois de janvier dernier, cette Fiat Tipo s’imposait incontestablement comme le meilleur rapport prix-prestations sur le marché neuf actuel pour qui cherchait une familiale confortable et spacieuse, capable de tout faire. Elle ne faisait rêver personne et sa motorisation diesel désormais mal vue lui compliquait sensiblement la tâche mais c’était vraiment devenu une offre hors normes sur notre marché !

Hélas, la Tipo chez nous c’est déjà fini. Les concessionnaires nous avaient déjà expliqué qu’il n’était plus possible d’en passer commande « à l’usine » depuis le milieu du mois de septembre et Fiat France nous confirme qu’elle n’est plus produite pour notre marché.

Quelques exemplaires en stock encore disponibles

Cette Tipo reste pourtant affichée au configurateur en ligne de la marque et il semble rester des exemplaires en stock, « mais plus beaucoup » comme nous l’ont précisé des communicants de la marque. Dépêchez-vous donc de mettre la main sur les dernières Tipo neuves du marché si vous recherchez une bête de somme capable de vous amener dans de longs trajets autoroutiers dans un relatif confort.

Rappelons que 16 900€, c’est le prix d’une citadine Fiat Grande Panda essence de 100 chevaux avec une dotation de série assez spartiate.