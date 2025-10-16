Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Fiat Tipo 2 Berline

La Fiat Tipo est morte et c’est tant pis pour nous

Dans Nouveautés / Autres actu nouveautés

Cédric Pinatel

9  

Elle ne faisait rêver personne mais elle affichait un rapport prix-prestations absolument imbattable sur le marché des voitures neuves. La Fiat Tipo en a fini avec le marché français, même s’il reste quelques exemplaires disponibles dans le pays.

La Fiat Tipo est morte et c’est tant pis pour nous
Une Fiat Tipo à l'assaut du Col de l'Espigoulier.

C’était un extraterrestre absolu sur le marché automobile neuf français. A la fin de l’année 2024, la Fiat Tipo est subitement revenue au catalogue du constructeur italien dans sa version diesel, et uniquement avec la carrosserie tricorps pourtant peu appréciée de la clientèle dans notre pays.

Équipée de série d’un « puissant » moteur diesel de 130 chevaux accouplé à une boîte de vitesses manuelle à six vitesses, cette Tipo coûtait 16 900€ dans sa version de base ou 18 900€ en finition « haut de gamme ». Son prix de départ n’a jamais changé depuis et sa variante haut de gamme demande désormais 19 700€, ce qui reste exceptionnellement bas pour une familiale compacte diesel certes vieillissante.

La Tipo, c’est fini

Comme nous l’avions écrit dans notre essai du mois de janvier dernier, cette Fiat Tipo s’imposait incontestablement comme le meilleur rapport prix-prestations sur le marché neuf actuel pour qui cherchait une familiale confortable et spacieuse, capable de tout faire. Elle ne faisait rêver personne et sa motorisation diesel désormais mal vue lui compliquait sensiblement la tâche mais c’était vraiment devenu une offre hors normes sur notre marché !

Hélas, la Tipo chez nous c’est déjà fini. Les concessionnaires nous avaient déjà expliqué qu’il n’était plus possible d’en passer commande « à l’usine » depuis le milieu du mois de septembre et Fiat France nous confirme qu’elle n’est plus produite pour notre marché.

Quelques exemplaires en stock encore disponibles

Cette Tipo reste pourtant affichée au configurateur en ligne de la marque et il semble rester des exemplaires en stock, « mais plus beaucoup » comme nous l’ont précisé des communicants de la marque. Dépêchez-vous donc de mettre la main sur les dernières Tipo neuves du marché si vous recherchez une bête de somme capable de vous amener dans de longs trajets autoroutiers dans un relatif confort.

Rappelons que 16 900€, c’est le prix d’une citadine Fiat Grande Panda essence de 100 chevaux avec une dotation de série assez spartiate.

9  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Fiat Tipo 2 Berline

Fiat Tipo 2 Berline

SPONSORISE

Actualité Fiat

Voir toute l'actu Fiat

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité