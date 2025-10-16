Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ferrari

Les Chinoises surpuissantes surnommées « véhicules éléphants » par Ferrari

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

Le responsable des produits chez Ferrari ne mâche pas ses mots lorsqu’il est question de critiquer les sportives électriques chinoises. D’après lui, ces véhicules sont des éléphants. Rien que ça.

Les Chinoises surpuissantes surnommées « véhicules éléphants » par Ferrari

Incarner le spécialiste du moteur thermique de pointe et se faire écraser par la concurrence électrique en matière de puissance brute passe mal chez Ferrari. Le chef des produits Gianmaria Fulgenzi tient des propos très sévères concernant les Chinoises survoltées.

Lors d’une interview accordée à nos confrères de la publication anglaise AutoExpress, le dirigeant livre un commentaire acide au sujet des sportives asiatiques. Il déclare : « vous pouvez voir sur le marché des voitures électriques qui ont déjà plus de 2000 chevaux. C’est vraiment très facile de sortir de la puissance avec des moteurs électriques. Mais où est l’astuce ? Il faut des gros moteurs et une très grosse batterie. Ces voitures sont des éléphants. »

Les Chinoises surpuissantes surnommées « véhicules éléphants » par Ferrari

Une Ferrari électrique de plus de 1000 chevaux en chemin

Pour mémoire, celle qu’on appelle pour l’instant la Ferrari Elletrica est attendue avec plus de 1000 chevaux sous son capot grâce à l’emploi de quatre moteurs électriques et d’une batterie de 122 kWh. Une auto qui sera sans surprise à sa sortie comparée à la Xiaomi SU7 Ultra et ses plus de 1500 chevaux ou la spectaculaire Yangwang U9 Xtrem revendiquant non moins de 3018 chevaux.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité