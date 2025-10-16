Incarner le spécialiste du moteur thermique de pointe et se faire écraser par la concurrence électrique en matière de puissance brute passe mal chez Ferrari. Le chef des produits Gianmaria Fulgenzi tient des propos très sévères concernant les Chinoises survoltées.

Lors d’une interview accordée à nos confrères de la publication anglaise AutoExpress, le dirigeant livre un commentaire acide au sujet des sportives asiatiques. Il déclare : « vous pouvez voir sur le marché des voitures électriques qui ont déjà plus de 2000 chevaux. C’est vraiment très facile de sortir de la puissance avec des moteurs électriques. Mais où est l’astuce ? Il faut des gros moteurs et une très grosse batterie. Ces voitures sont des éléphants. »

Une Ferrari électrique de plus de 1000 chevaux en chemin

Pour mémoire, celle qu’on appelle pour l’instant la Ferrari Elletrica est attendue avec plus de 1000 chevaux sous son capot grâce à l’emploi de quatre moteurs électriques et d’une batterie de 122 kWh. Une auto qui sera sans surprise à sa sortie comparée à la Xiaomi SU7 Ultra et ses plus de 1500 chevaux ou la spectaculaire Yangwang U9 Xtrem revendiquant non moins de 3018 chevaux.