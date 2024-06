La 20e Art Car de BMW parée pour Le Mans

Bmw vient de dévoiler sa 20e Art Car au Centre Pompidou à Paris le 21 mai dernier quelques jours avant de la monter au concours d’élégance de la Villa d’Este.

Elle est l’œuvre de l’artiste éthiopienne Julie Mehretu. Née à Addis Abeba d’un père éthiopien et d’une mère américaine, elle est âgée de 54 ans et vit entre New York et Berlin.

Voilà quarante-neuf ans que BMW a concrétisé le concept de Art Car imaginé par Hervé Poulain. Passionné d’art et de vitesse, le commissaire-priseur avait en effet donné une dimension nouvelle à l’idée de confier des automobiles à des artistes contemporains.

Alors que les précédentes réalisations portaient sur des voitures très ordinaires (Simca 1000, Opel Kadett, Renault 4…), Hervé Poulain prit la géniale initiative de faire peindre non pas des voitures de série, mais des automobiles de compétition… avec l’intention de les faire courir pour de bon.

Ainsi naquit la première Art Car chez BMW élaborée sur la base d’un coupé 3.0 CSL engagée aux 24 Heures du Mans et peinte par Alexander Calder.

Dix-neuf autres voitures ont suivi chez le constructeur allemand, mais elles n’ont pas toutes couru. Sur les vingt BMW qui ont été décorées, dont celle de 2024, six seulement ont participé à des épreuves sportives : celles de Calder, Stella, Lichtenstein, Warhol, Holzer, Cao Fei et Baldessari ; la BMW M Hybrid V8 de 2024 est la vingtième Art Car et la huitième sportive.

C’est seulement le troisième bolide qui est signé par une femme.

Sur l’hypercar de BMW, on retrouve le style vigoureux de l’artiste caractérisée par des œuvres monumentales sur lesquelles se superposent des couches d’acrylique, de crayon et d’encre.

Figure incontournable de la scène new-yorkaise, Julie Mehretu figure en bonne place dans la collection Pinault ou au MoMA (Musée d’Art moderne) de New York.

La BMW M Hubrid V8 n’est pas une fin en soi. La collaboration entre Julie Mehretu et BMW se poursuivra à travers un projet destiné aux artistes émergents du continent africain.

Ce PanAfrican Translocal Media Workshops se matérialisera par l’organisation d’ateliers avec l’objectif de créer un espace permettant aux artistes et cinéastes de collaborer et d’échanger des idées.