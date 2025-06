Fraude kilométrique : le fléau à 9 milliards d'euros

La voiture semble parfaite, le prix est alléchant, le kilométrage raisonnable… et pourtant ! D’après une analyse menée par la plateforme carVertical sur plus de 1 million de véhicules, 20 % des voitures de moins de 5 ans et près de la moitié des modèles de plus de 10 ans ont subi une manipulation de compteur kilométrique.

À en croire la plateforme, " en Europe les véhicules voient en moyenne leur kilométrage réduit de 79 000 km et de 64 000 km en France. "

Un surcoût de 25 % pour l'acheteur

En conséquence " les acheteurs de véhicules au compteur trafiqué paient en moyenne 25 % de plus, sans le savoir ", alerte Rokas Medonis, CEO de carVertical. Au surcoût d'achat de la voiture d'occasion, le nouveau propriétaire doit également s'affranchir de frais d'entretien plus élevés et faire face à une fréquence plus élevée que prévu d'avaries. Tout cela entraîne un préjudice financier, sur les 17 pays analysés par carVertical, estimé à " 5,3 milliards d’euros." Une somme encore plus rondelette sur l'ensemble des 27 pays membres de l’UE.

"Le coût économique global lié à la falsification du kilométrage des voitures d'occasion faisant l'objet de ventes transfrontalières dans l'UE est estimé à au moins 1,31 milliard d'euros, avec un scénario de taux de fraude le plus probable entraînant une perte économique de 8,77 milliards d'euros", pointe un rapport du Parlement européen.

Absence de coordination en États

" L’absence de partage systématique des bases de données sur l’historique des véhicules entre certains pays profite aux vendeurs peu scrupuleux. Dans certains cas, les acheteurs ignorent même que leur véhicule a été importé, ce qui peut masquer (...) des antécédents d’accidents, une altération du kilométrage réel ou même un vol ", alerte Matas Buzelis, expert marché automobile chez carVertical.

Les voitures premium les plus visées1

Les modèles premium apparaissent, sans surprise, parmi les plus touchés. " La majorité des véhicules d’occasions importés en France proviennent d'Allemagne. Ce qui ne signifie pas qu’elle en soit originaire. L’Allemagne peut également servir de pays de transition depuis des pays de l’est " explique Moundyr Gainou, directeur de carVertical France.

Vers une meilleure coordination européenne ?

Face à un parc automobile vieillissant et à la montée des transactions transfrontalières, la Commission européenne a proposé début 2025 de renforcer les règles de contrôle avec l'enregistrement systématique du kilométrage, le partage transfrontalier des données, ou bien encore l'instauration d'un contrôle technique annuel pour les véhicules de plus de 10 ans. Des propostions à l'adoption, il reste un pas à franchir.

1: Top 30 des modèles les plus trafiqués en 2025 ©carVertical