 Les 16 meilleures citadines d'occasion

Nous avons donc d'un côté les minicitadines, type Smart Fortwo, Peugeot 107/108, Volkswagen Up!, Renault Twingo, etc. qui sont effectivement conçues pour un usage strictement citadin et rechigneront à emprunter les grands axes sur de longues distances (quoique).

Et de l'autre des citadines plus grandes, dites polyvalentes, qui peuvent tout à fait servir de voiture principale, tant que l'on n'a pas une famille nombreuse… On peut citer la Renault Clio, la Peugeot 208, La Citroën C3, la Ford Fiesta, la VW Polo, etc.

En tout cas cette catégorie connaît un grand intérêt de la part des acheteurs, et représente aujourd'hui la première en termes de ventes, d'autant plus si l'on y ajoute les "SUV urbains" type Renault Captur ou Peugeot 2008, mais c'est une autre histoire...

Si vous êtes intéressé par l'achat d'une citadine, Caradisiac vous conseille :

La Dacia Sandero 2

Elle aurait pu faire son entrée il y a bien longtemps dans notre sélection, la voilà enfin. En effet, la Dacia Sandero représente une des meilleures affaires sur le marché des citadines d'occasion. Certes, elle décote peu, preuve de l'engouement qu'elle génère, mais ses prix sont tellement bas de base qu'un achat en seconde main sera toujours intéressant.

Contrairement à la première génération, qui était clairement low cost, la Sandero de deuxième génération, si elle reste évidemment basique, se rapproche tout de même d'un modèle généraliste. Sa présentation est plus moderne et évoluée (plus encore pour la version Stepway, aux attributs de baroudeuse, voir photo), son équipement s'enrichit avec l'arrivée du Media Nav, du BlueTooth, du régulateur/limiteur de vitesse, de l'ESP, de l'alerte de perte de pression des pneus, qui sont tous deux devenus obligatoires en 2014.

Par ailleurs, cette "franco-roumaine" est très habitable, possède un grand volume de coffre ( 320 litres), et se révèle confortable. Ses seuls défauts sont effectivement une qualité des matériaux qui reste un cran en dessous des généralistes, avec du plastique dur partout, une insonorisation légère, et un comportement routier en retrait des meilleures, mais tout à fait satisfaisant en usage normal.

Fiat Panda 2 et 3

La deuxième génération de Panda n'avait plus rien à voir avec sa rustique aînée. Elle est restée simple, mais plus moderne et confortable, beaucoup mieux équipée et tout aussi astucieuse. Niveau fiabilité, si l'on excepte de nombreuses campagnes de rappel (pour la plupart préventives) et des aléas d'assistance de direction, les autres soucis sont mineurs et pour la plupart résolus aujourd'hui. Ce qui fait que l'on peut acheter sans crainte une occasion. Dotée du 1.2 69 ch, le moteur que l'on vous conseille, elle aura peu de kilomètres pour un budget très bas. Idéale pour la ville, elle reste en plus assez sobre.

La troisième génération gagne une bouille plus rondouillarde, plus de confort et une finition un peu meilleure, et surtout plus joviale à l'intérieur. Elle garde la très bonne fiabilité de son aînée et ses prix doux en occasion. Elle existe toujours en version 4x4, pour ceux qui en ont besoin. Et elle adopte des mécaniques plus modernes Twin'Air. Mais on vous conseille toujours le 1.2 69 ch atmosphérique, éprouvé et increvable. Seuls ceux qui voudront sortir régulièrement de la ville et prendre l'autoroute auront besoin d'un Twin'Air 0.9 85 ch par exemple, plus performant mais au bruit entêtant et à la consommation pas si maîtrisée que les chiffres officiels laissent penser.

Ford Fiesta 5

Nous parlons ici de l'avant-dernière génération, celle arrivée en 2008 et restylée fin 2012. C'est une citadine douée, très bonne élève. Elle est redoutable d'efficacité sur la route, où son dynamisme réjouira tous ceux qui aiment "conduire" plutôt que de se "laisser conduire". Elle reste toutefois assez confortable. Et ses motorisations sont suffisantes pour l'emmener sur tous les terrains. Elle pêche un peu niveau finition et ergonomie, avec une console centrale assez compliquée au premier abord, car très fournie en boutons.

L'équipement est complet dès la finition Ghia ou Titanium (capteur de pluie et luminosité, régulateur de vitesse, rétroviseur électrochrome, clim' automatique, Bluetooth, etc.). Côté motorisation, vous pouvez opter pour le très efficace et performant 1.0 EcoBoost, en 100, 125 ou 140 ch. Mais il faudra alors surveiller la courroie de distribution, qui peut poser souci. Pour éviter les soucis, et si vous ne sortez pas de la ville, le moteur 1.25 82 ch atmosphérique est lui très solide. En fiabilité pure, c'est lui le meilleur. Mais son agrément est limité.

Elle a inauguré avec la Yaris Verso et le Meriva le concept de "minispace". La Jazz est une auto diablement homogène. Spacieuse, la deuxième génération dispose d'un très grand coffre et de la possibilité de relever les assises de la banquette arrière pour caser des plantes vertes ou un petit vélo. Ce sont les "Magic seats". Elle est également parmi les plus fiables de sa catégorie, si ce n'est la plus fiable, avec la Mazda 2. La première génération, moins astucieuse mais pas moins habitable, est désormais très abordable, et la seconde, très aboutie comme nous venons de le voir, est un peu plus chère (mais disponible en version hybride, aux coûts d'utilisation réduits). La dernière a perdu tout intérêt en faisant disparaître la version hybride justement, mais ce type de motorisation reviendra avec la prochaine (4e génération).Si la Jazz vous plaît, ruez-vous sur les premières générations (1 et 2), au rapport prix/prestation quasi imbattable. Et qui démarrent au quart de tour par tous les temps, pendant des centaines de milliers de kilomètres.

On n'y penserait pas instinctivement, mais cette puce coréenne a de sérieux atouts dans sa manche : des prix plancher, des prestations tout à fait actuelles, et même une fiabilité exemplaire. La première génération manque un peu de sex-appeal il est vrai, et apparaît comme seulement sérieuse. La deuxième génération, plus sexy, mais aussi plus chère car plus récente, est un must dans la catégorie et sa fiabilité est également sans reproche à date, et la garantie constructeur court toujours pendant pas mal de temps, surtout pour les dernières sorties. Sa plastique est plus attirante, et l'intérieur est bien fini bien qu'encore très sérieux au niveau du dessin et des couleurs. La toute dernière génération pourrait bien avoir sa place également ici très bientôt, le temps d'avoir un peu de recul, mais elle semble tout aussi robuste et recommandable que ses aïeules.

La citadine de Mazda n'a pas toujours fait preuve de beaucoup d'attrait. Mais avec la génération sortie en 2007, elle a gagné en visibilité. Attention, on parle d'une auto qui ne réalise en France que des ventes anecdotiques. Pourtant, elle a débarqué avec une jolie bouille, et surtout de bonnes prestations sur la route, conséquence, surtout, d'un poids plume. Performances et agilité sont de mise. Et le chapitre fiabilité est tout simplement presque vierge, vous n'aurez aucun souci à vous faire au moment de tourner la clé dans le barillet. Les soucis récurrents sont aux abonnés absents, ce qui permet de profiter sereinement de cette citadine. Restez sur un moteur essence, le diesel étant particulièrement mal adapté à cette auto. Un 1.3 86 ch, et même un 1.5 103 ch si vous souhaitez du dynamisme feront votre bonheur. La toute dernière génération de 2 commence à se trouver aisément en occasion. Elle est bien plus chère, mais commence à intégrer elle aussi la liste des bons choix, avec une fiabilité toujours au top, un style distinctif, et un équipement à la page. Mais des aspects pratiques en retrait de la concurrence.

La Peugeot 108 a succédé à une 107 qui aurait pu faire partie de notre sélection aussi. Mais elle a connu en son temps quelques soucis de fiabilité. Résolus aujourd'hui, certes, ce qui fait qu'on pourrait aussi en acheter une sans arrière-pensée. Mais la 108, dont le bilan fiabilité est lui relativement exceptionnel, améliore dans le même temps grandement les prestations de sa devancière. Ce qui en fait une des minicitadines les plus agréables. Ce qui vaut bien sûr pour ses cousines Citroën C1 et Toyota Aygo de deuxième génération, la "triplette" reposant sur une même base technique. Elle est relativement confortable, suffisamment bien insonorisée pour envisager de longs trajets, et déjà suffisamment performante, même avec le petit moteur 1.0 68 ch. Et le 1.2 2 ch lui donne des ailes et une grande polyvalence. Le tout avec une faible consommation et un coût à l'usage très réduit. Seul le volume de coffre est un peu limite. Peu de points négatifs en somme. Et une place méritée ici.

On débute le chapitre dédié à Renault avec la plus petite de ses citadines. La première génération est toujours un must en termes de praticité et d'habitabilité, et reste un bon choix pour ceux qui s’accommodent d'un agrément de conduite moyen et d'un niveau sonore élevé, qu'elle contrebalance par des prix aujourd'hui tout petits. La deuxième mouture (photo) est bien plus mature que la première. Plus confortable, mieux insonorisée et disposant enfin de moteurs diesels efficaces et sobres, elle est un excellent choix. D'autant que son coût d'utilisation est très faible (assurance, entretien, prix des pièces) et sa fiabilité remarquable. On notera que Renault a fait des progrès bien réels en ce domaine, d'ailleurs. Petit bémol, les versions de base ont perdu la banquette coulissante, que l'on retrouve sur les finitions supérieures (il faut donc les privilégier). L'arrivée de la dernière génération a fait se tasser les cotes, mais pas tant que ça. C'est surtout la concurrence entre vendeurs (nombreux) qui fait baisser les prix. La Twingo 3, justement, ne fait pas trop parler d'elle niveau soucis, mais est pour le moment moins à conseiller, car son rapport cote/prestations est moins favorable.

Renault Clio 3 et 4

La Clio 3 est l'archétype de la citadine polyvalente. Ses prestations sont presque dignes de la catégorie supérieure. Elle est en tout cas très homogène et rencontre moins de soucis de fiabilité que la Clio 2, surtout en versions essence (moins vrai pour le 1.5 dCi). Bien finie, confortable, correctement équipée en milieu et haut de gamme, elle a en général ravi ses propriétaires. Et avec l'arrivée de la Clio 4, les prix vont devenir de plus en plus intéressants sur le marché.

La Renault Clio 4 justement. Elle commence à avoir quelques années au compteur mais reste la reine des ventes françaises ! Et pour le moment, sa fiabilité semble orientée dans le bon sens, ce qui lui permet de continuer à figurer dans cette sélection, aux côtés de sa devancière. Très homogène, bonne routière, habitable, bien équipée dans les finitions hautes, elle pèche essentiellement par une qualité de finition décevante (du mieux depuis le restylage de mi-2016). Et ses tarifs ne sont pas forcément abordables, mais elle se revend aussi très bien, ce qui compense. La sobriété des diesels est également à mettre au crédit d'un bon bilan économique.

Première ou deuxième génération, c'est du tout bon. La troisième est également désormais un bon choix, puisque le recul est suffisant pour pouvoir dire que pour le moment, elle fait montre d'une fiabilité correcte, associée à des tarifs assez doux. D'ailleurs, pour toutes les générations, les prix intéressants en neuf donnent des occasions très abordables. La fiabilité, si elle n'est pas parfaite pour la seconde génération (elle hérite des soucis de la Polo, reposant sur une base et des moteurs identiques), laisse quand même de la tranquillité aux propriétaires. Son gabarit lui permet une grande polyvalence tandis que sa sobriété rattrape un peu un coût d'entretien au-dessus de la moyenne. La version break (Combi) est une proposition à étudier avec attention, car il peut valoir le coup au milieu de rares concurrentes comme la Clio Estate ou la 207 SW. Le volume de chargement est en effet record avec 505 litres (2e génération) et 530 litres (3e génération). Ce qui est autant, voire plus que certaines familiales…

Encore une japonaise ajoutée dans notre sélection. Il faut dire que ces dernières sont globalement sympathiques, à conduire comme à vivre, et leur fiabilité n'est plus à démontrer. C'est le cas de cette Swift. Car mis à part quelques soucis de boîte sur la deuxième génération (voir photo), et quelques pétouilles sans grande gravité sur les autres, le tableau est presque vierge. Pour la toute dernière, sortie cette année (la 3e), encore impossible d'être catégorique sur une bonne fiabilité, mais elle est plus grande, plus pratique et avec enfin un bon volume de coffre.

Les plus anciennes sont d'un gabarit contenu et se faufilent en ville comme une souris dans son trou. Elles sont vives, alertes, et parfaitement adaptées à un environnement urbain. La présentation est sympathique à partir de la 2e génération. La troisième est assez aboutie dans tous les domaines, et propose toujours une version sportive réjouissante. Les consommations sont correctes, l'habitabilité limitée par la taille inférieure aux plus grandes des citadines. Mais son intérêt réside vraiment dans une grande robustesse, les blocs essence sont increvables.

Génération après génération, la Yaris reste toujours parmi les meilleurs choix en occasion. Bien sûr, la première et la seconde ont connu pas mal de rappels mais du coup, aucun souci grave à déplorer. Elle est très économique, les pièces d'usure ont une longévité bien supérieure à la moyenne. Même si elles sont plus chères, c'est rentable. La troisième génération est encore un peu chère mais les premières ont maintenant bien décoté, et on en trouve à partir de 4 500 €. Elle est en plus disponible en version hybride, qui en fait une citadine d'autant plus économique à l'usage, mais elle est plus chère (à partir de 7 000 € pour un kilométrage standard). La seconde génération est la moins plaisante, elle fait vraiment cheap en finition et son look est celui qui a le moins bien vieilli. Elle reste recommandable, mais une première génération sera moins chère (à partir de 2 000 €), et une génération actuelle plus cossue (mais moins pratique, avec moins de rangements et sans banquette coulissante, qui faisait le bonheur des précédentes). Les prix en occasion risquent aussi de baisser, avec l'arrivée imminente de la 4e génération.

La liste n'est pas exhaustive mais vous avez ici une sélection de ce qui se fait de mieux en termes de rapport prix/prestations/fiabilité.

Pour résumer, quelles sont les meilleures citadines d'occasion ?