L'Europe veut imposer un contrôle technique annuel pour les voitures de plus de 10 ans

Chez nous, les voitures doivent réaliser leur premier contrôle technique au terme de la quatrième année après leur mise sur le marché. Ensuite, il faut repasser cet examen obligatoire tous les deux ans.

La Commission européenne veut réduire la périodicité entre chaque contrôle technique à partir d’un certain âge : elle vient de proposer d’instaurer un contrôle technique annuel obligatoire pour toutes les voitures âgées de 10 ans et plus.

Pour la sécurité et la lutte contre les compteurs trafiqués

Quel intérêt d’imposer cette nouvelle obligation ? Améliorer la sécurité sur les routes du Vieux continent, d’une part, et lutter contre le trafic des compteurs et autres pratiques frauduleuses assez courantes sur les vieilles voitures d’autre part, justifie-t-elle. Elle compte aussi instaurer de nouveaux systèmes de mesure des particules fines et des émissions de dioxyde d’azote. Potentiellement, rouler avec une vieille voiture pourrait donc devenir plus compliqué.

Cette proposition de la Commission européenne doit encore être approuvée par le Parlement. Sachant que beaucoup de Français et d’Européens roulent avec des voitures de plus de 10 ans actuellement, pas sûr que cette mesure ne fasse l’unanimité auprès des élus. Même si elle permettrait effectivement de mieux vérifier la sécurité des voitures et leur pollution, la mesure risque d’être impopulaire.

A ce sujet, revoyez notre "tuto" sur la préparation de sa voiture au contrôle technique.