Plus de vingt millions de voitures sont passées dans un centre de contrôle technique en 2024, et près de 20 % sont ressorties avec une contre-visite. Repasser sa voiture au centre et payer de nouveau à de quoi agacer, surtout lorsque ce refus aurait pu être évité.

En effet, les motifs les plus courants concernent le mauvais état des pneumatiques et de l’éclairage, notamment des feux stop. Un rapide coup d’œil à ces éléments au préalable aurait évité cette fâcheuse contre-visite. S’il est impossible de vérifier les 133 points de contrôle, il est possible d’en pointer simplement et en quelques minutes pour éviter de se faire avoir. Suivez le guide !

L’extérieur

Carrosserie :

Elle ne doit comporter aucun élément saillant, tous les éléments (pare-chocs, rétroviseurs) doivent être bien fixés.





Les plaques doivent être homologuées et en parfait état.





En plus d’être bien fixées, la présence de condensation, de trou, d’opacité ou d’une fêlure de bord à bord est soumise à une contre-visite.

Pour les éclairages au xénon : fonctionnement des lave phares.

Pour les éclairages à LED : au moins deux tiers des points lumineux doivent fonctionner.





Vérifiez leur bon fonctionnement et l’état des caoutchoucs des balais S’ils sont déchirés sur plus d’1/5 de leur longueur, c’est la contre-visite.





Hernie, craquelure, usure prononcée ou déchirure, tous ces défauts ne sont pas admis. À noter que les dimensions homologuées par le constructeur sont indispensables, remarque qui concerne aussi les indices de charge et de vitesse. Contrôlez également que pour un même essieu, les pneus doivent être parfaitement identiques (marque et modèle). Enfin, la fixation de la roue de secours ne doit présenter aucun défaut.



Portes, coffre, trappe à essence et capot, tous doivent s’ouvrir et se fermer correctement.





Fixations sans reproche, miroir ni cassé voire fissurée, les rétroviseurs n’ont droit à aucun défaut. Idem pour leur réglage (manuel ou électrique) qui doit être opérant.

Sous le capot et les parties techniques

Fuites :

Vérifiez toute trace de fuite (huile, liquide de refroidissement) sous le capot et sous l’auto.





Les liquides doivent être au bon niveau, seuls ceux de la direction assistée et du lave-glace peuvent se situer sous le seuil minimal. Retrouvez notre tutoriel pour savoir comment effectuer vos niveaux.





Un bruit suspect à l’échappement signifie une fuite, et donc une contre-visite, de même qu’une mauvaise fixation.





Souvent bien cachés sous la voiture, ils ne sont pas faciles d’accès, même visuellement. Si vous détectez de la graisse dans les passages de roue, c’est qu’un soufflet est percé et que la graisse s’échappe. Un rendez-vous chez le garagiste s’impose.





Comme pour les soufflets de cardan, des suspensions qui fuient se solderont par une contre-visite.





Selon le dessin des jantes, il est plus ou moins facile de constater l’état de vos plaquettes et disques. Ces derniers ne doivent pas présenter de fissures ni d’épaulements trop prononcés. Quant aux plaquettes, une usure excessive sera refusée.

L’intérieur

Ceintures :

Assurez-vous de l’absence d’usure, de parties effilochées voire réparées, ainsi que de leur bon verrouillage et déverrouillage.





Une bonne fixation des assises et dossiers est indispensable.





Tout jeu anormal est proscrit, de même si l’antidérapant est absent.





Il ne doit pas y avoir, ni de jeu dans la direction (en dessous d’1/5 de tour), ni de point dur, ni de dysfonctionnement dans le verrouillage de la commande de réglage.





Il doit fonctionner.





Pas de jeu excessif ni de blocage dans le maniement.





Elle doit fonctionner correctement, rester bloquée en position haute et se débloquer sans difficulté. Si la course est jugée excessive, elle sera recalée.





Tous les éclairages doivent fonctionner (clignotant, feux de position, feux de détresse, éclairage de plaque, même les antibrouillards), de même que leur commande, mais aussi la molette de réglage en hauteur. Si les faisceaux ne sont pas à la même hauteur, il est préférable de faire vérifier le réglage.





Il doit fonctionner même si les jets sont mal réglés.





Dans la zone de balayage des essuie-glaces : pas fissure de plus de 30 cm de diamètre et/ou d’impact compris entre 3 et 5 cm

Vitres latérales : rien ne doit affecter la vision des rétroviseurs.

Vitres teintées : coefficient de transmission lumineuse de 70 %, les vitres surteintées non d’origine sont interdites.

Si une vitre reste bloquée en position basse, vous serez bon pour une contre-visite.





Le mieux reste qu’aucun témoin ou message au tableau de bord indiquant un défaut ne soit allumé (airbag ou usure des plaquettes par exemple). Toutefois, un voyant de liquide de frein allumé ne sera sujet qu’à une notification.

À noter que le compteur kilométrique ne doit pas être bloqué, ni avoir un problème d’affichage.

À l’affût des bruits suspects

Réaliser un petit essai ne mange pas de pain, soyez à l’affût des claquements lors des passages sur les bosses, plaques d’égout ou trottoirs. Un bruit suspect peut venir d’une roture, d’un cardan ou d’une biellette. Dans ce cas, mieux vaut contacter un garagiste.