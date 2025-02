Le parc automobile vieillit, mais est-il pour autant en mauvaise santé ?

La santé de nos autos est stable. Après un taux de refus de 19,44 % en 2022 et 19,45 % en 2023, il s’est établi l’année dernière à nouveau à 19,44 %. Sans trop surprise, le nombre de véhicules contrôlés est lui aussi très proche avec 22 229 050.

Les contre-visites prescrites à l’issue du contrôle des véhicules particuliers atteignent 19,02 %, exactement le même chiffre qu’en 2023. Les défaillances majeures représentent 18,33 % des refus et les défaillances critiques se limitent à 0,69 %.

Les véhicules utilitaires sont globalement moins bien entretenus, et cela se ressent dans les résultats puisque 22,75 % sont refusés, en légère progression par rapport à 2023 avec 22,87 %. Les défaillances critiques sont également plus courantes : 1,02 %.

Les motifs de refus pour défaillances majeures restent les mêmes :

Mauvaise orientation d’un feu de croisement : 4,73 %

Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou un montage inadapté : 3,44 %

Contrôle impossible des émissions d’opacité à l’échappement : 2,90 %

Opacité dépassant les valeurs de réception : 2,37 %

Atteinte de l’indicateur d’usure de profondeur des sculptures des pneumatiques : 2,22 %

Visibilité fortement réduite des feux stop : 1,98 %

Les défaillances critiques sont moins nettement constatées, mais voici le top 3 :

Corde visible ou endommagée des pneumatiques : 0,24 %

Usure excessive de la garniture ou plaquettes de frein : 0,08 %

Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite du frein de stationnement : 0,08 %

Un parc vieillissant

L’âge du parc roulant est en corrélation avec les statistiques du contrôle technique. Ainsi, les modèles de quatre ans ou moins ont chuté en passant de 6,10 % en 2023 à 4,79 % l’année dernière, ce qui correspond à la mise en place des confinements en 2020.

À l’inverse, les modèles âgés de sept à dix ans ont légèrement augmenté avec 15,94 % des contrôles (contre 15,64 % en 2023). Cette hausse est plus significative pour les véhicules de plus de dix ans : 60,25 % (contre 58,70 %).

Malgré des réparations de plus en plus chères et un parc vieillissant, l’état de santé de nos autos reste stable, voilà de quoi contribuer à la sécurité routière.