Comment vérifier les niveaux de sa voiture en cinq minutes seulement

De nos jours, il est rare de devoir ouvrir le capot de son auto, d’autant que les constructeurs espacent les entretiens tous les 30 000 km. Et plutôt que de faire confiance aux témoins s’affichant (ou pas) au tableau de bord, il est conseillé d’effectuer ses niveaux régulièrement. Une opération qui plus est simple et rapide.

Avant toute chose, positionnez votre voiture sur une surface plane. Ouvrir le capot, la poignée se trouve généralement côté conducteur près de la porte ou sous le volant. Il est important de vérifier ses niveaux une fois par mois et avant chaque grand trajet.

Niveau d’huile

La voiture doit être sur une surface plane et le moteur être à l’arrêt depuis 15 minutes environ. La jauge est en théorie facilement repérable grâce à un anneau de couleur. Tirez-la de son emplacement, le niveau doit se situer entre le minimum et le maximum. Pour plus de sûreté, il est conseillé de l’essuyer avec un chiffon et de l’enfoncer à fond sans pour autant forcer, et de répéter l’opération. Dans le cas d’un niveau au minimum, il est préférable de faire l’appoint en huile.

En règle générale, la capacité entre les repères "Mini" et "Maxi" est d’un litre. Toutefois, il est préférable d’y aller par étapes et d’attendre deux minutes avant de vérifier le niveau. Il ne faut en aucun cas que le maxi ne soit dépassé. Le mieux est encore de se référer au carnet de bord de l’auto pour connaître la quantité.

Liquide de refroidissement

Ce liquide, généralement de couleur verte ou rose, se situe dans le vase d’expansion. Ce dernier étant transparent, il permet aisément de vérifier le niveau, qui doit également se situer entre le minimum et le maximum. Si le niveau est trop bas, il est possible de faire l’appoint, mais quelques précautions s’imposent.

Si le moteur est chaud, desserrez très lentement le bouchon pour laisser s’échapper la pression. Dans le cas contraire, le liquide qui s’expulse risquerait de vous brûler. Évitez au maximum de faire l’appoint avec de l’eau, qui pourrait geler une fois les températures négatives et endommager le circuit, voire votre moteur.

Liquide de frein

Le réservoir de liquide de frein se trouve généralement près de la baie de pare-brise côté conducteur, tout proche du maître-cylindre. Le niveau doit se situer entre le mini et le maxi. Si le liquide ne se situe pas au maximum, cela ne signifie pas obligatoirement qu’il y a un souci ou une fuite. Dans la majeure partie des cas, c’est simplement parce que les plaquettes de frein sont usées. Les plaquettes devenant plus fines, le liquide comble l’espace perdu.

En revanche, si vos plaquettes sont neuves ou que le niveau est proche du minimum, un passage chez le garagiste le plus rapidement possible est nécessaire. Selon votre système de freinage et votre véhicule, il existe plusieurs types de liquide de frein.

Liquide de direction assistée

Si les voitures récentes sont quasiment toutes à assistance électrique, ce n’est pas forcément le cas de celles qui ont 10 ou 15 ans. La vérification s’effectue les roues droites, le bocal contenant le liquide spécifique à une direction à assistance hydraulique n’est pas toujours évident à repérer. Toutefois, le symbole d’un volant de couleur jaune peut être inscrit sur le bouchon. Si le niveau n’est pas au maximum, une fuite en est très certainement la cause. Il est conseillé de ne pas tarder pour la réparer puisque les différentes conduites en plastique n’apprécient pas ce type de fluide.

Liquide de lave-glace

À l’inverse de celui de la direction, le bocal contenant le liquide de lave-glace est facilement identifiable grâce au pare-brise dessiné sur son bouchon de couleur bleue. L’eau et le savon sont déconseillés car soumis au gel. Un liquide adéquat assure également un meilleur nettoyage. À noter que des produits spécifiques pour l'hiver résistent à des températures de - 30°.