Le circuit de refroidissement… vidange or not vidange ?

Au fil du temps le liquide de refroidissement, comme tous les additifs, perd peu à peu ses propriétés et sa performance. Des impuretés peuvent finir par se déposer et encrasser le circuit. C’est pourquoi il est nécessaire de vidanger complètement ce dernier à un moment donné ou à un autre.

À quoi sert le liquide de refroidissement ?

Le liquide de refroidissement sert principalement à maintenir le moteur à la bonne température pour garantir un fonctionnement optimal, mais il assure également un rôle de protection des pièces du moteur grâce aux additifs anti-corrosifs qu’il contient.

Les liquides de refroidissement sont soit à base d’éthylène glycol, un composé organique qui assure une protection antigel par temps froid, et augmente le point d’ébullition de l’eau en protégeant le moteur contre la chaleur extrême ; soit de monoéthylène glycol, appelé encore MEG.

Il existe différents types de liquides de refroidissement différenciables par leur couleur, qui va du jaune au vert en passant par le rose, et qui se subdivisent en deux familles : les liquides de type C à base d’éléments d’origine minérale le plus souvent bleus ou verts ; et ceux de type D et G composés d’éléments d’origine organique qui sont jaune, rose ou rouge.

En règle générale un liquide de refroidissement de qualité peut offrir une protection à votre mécanique sur une plage de température allant de -37°C à +129°C. La qualité du produit en phase hivernale tient aux degrés d’antigel qu’il contient. Ainsi, les liquides universels protégeront votre moteur en hiver de -30°C à -45°C tandis que les liquides premier prix n’excéderont pas -15°C à -20°C.

Quand changer son liquide de refroidissement ?

Il est généralement conseillé de changer son liquide de refroidissement tous les 4 à 5 ans en moyenne si vous faites environ 10 000 km par an, ou tous les 50 000 km au-delà. Mais cette vidange dépend également de la qualité du liquide utilisé. Certains vous permettant de rouler sans vidange durant 10 ans, soit 240 000 km !

Néanmoins, il est conseillé d'effectuer une vidange totale du circuit en moyenne tous les 4 ans pour les liquides à composés organiques, et tous les 2 ans pour les liquides minéraux.

Si vous avez un doute sur le délai de vidange de votre circuit il suffit de consulter les spécificités du constructeur dans le carnet d’entretien du véhicule qui vous indiquera à quelle fréquence réaliser cette opération.

Mais le meilleur moyen de savoir si vous devez vidanger le système de refroidissement de votre véhicule, est de simplement vérifier l’état du liquide qu’il contient.

Lorsque vous ouvrez le réservoir de liquide (le vase d’expansion) le liquide doit être clair. Un liquide qui tire vers le brun, qui est trouble ou épais, laisse présager la présence d’impuretés. De même que l’apparition de dépôts dans le vase d’expansion, ou un phénomène de « mayonnaise » à l’intérieur du bouchon indique que de l’huile moteur s’est mélangée au liquide de refroidissement et qu’il faut rapidement le vidanger et le remplacer.

Enfin, si le voyant du liquide de refroidissement s’allume régulièrement au tableau de bord alors que vous avez fait l’appoint, vous avez peut-être une fuite au niveau du circuit de refroidissement.

De même, si la jauge de température monte exagérément et reste élevée, il est possible que vous ayez une fuite sur le circuit ou un colmatage au niveau du radiateur dû à des dépôts.

Comment vidanger le circuit de refroidissement ?

Commencez par placer votre véhicule sur une surface plane, sans oublier de tirer le frein à main.

Munissez-vous de lunettes et de gants de protection, ainsi que d’un contenant pour récupérer le liquide usagé.

Assurez-vous que le moteur est parfaitement froid. En effet, lorsque vous allez ouvrir le bouchon du vase d’expansion, vous risquez des brûlures dues à la projection du liquide si ce dernier est encore chaud.

Ouvrez le vase d’expansion. Vous trouverez facilement ce dernier. Fabriqué dans un plastique transparent, il laisse voir le liquide rose, orange, vert ou bleu qu’il contient.

Repérez le bouchon de vidange du circuit qui est placé en bas du radiateur. Placez un récipient de récupération dessous et dévissez le bouchon. Dévissez également le bouchon situé sur le dessus du radiateur pour accélérer la vidange. Il faut compter environ 30 mn pour que le circuit soit totalement vidé.

Dès que le liquide cesse de s’écouler, vous pouvez refermer le bouchon de vidange.

N’oubliez pas de purger le circuit !

Remplissez doucement le vase d’expansion jusqu’à ce que le niveau de liquide se situe entre les deux repères « min » et « max ». Ensuite il va falloir purger votre circuit pour vous assurer que ce dernier soit correctement rempli.

Les purgeurs sont situés à différents niveaux en fonction du modèle de votre véhicule : soit sur le radiateur, soit sur le boîtier du thermostat, soit sur une durite.

Ouvrez, la ou les vis de purge pour chasser l'air et faites tourner le moteur tout en surveillant le niveau du vase d’expansion. Ce dernier va en effet baisser au fur et à mesure que l’air va s’échapper du circuit. Complétez le niveau, et réitérez l’opération une nouvelle fois avant de refermer soigneusement la ou les vis de purge ainsi que le vase d’expansion.

Le faire soi-même ou se rendre chez un garagiste ?

Si vous réalisez cette opération pour la première fois et que vous n’êtes pas un mécano expérimenté mieux vaut vous faire aider des conseils d’un professionnel.

Attention, il est interdit de vider le liquide de refroidissement dans les égouts. Il s’agit d’une substance toxique qui doit être recyclée.

En outre, si vous avez du mal à localiser le vase d’expansion ou les purgeurs vous pouvez vous référer au manuel d’instruction du véhicule.

Qu’est-ce que ça coûte ?

Si vous réalisez votre vidange vous-même il vous faut deux bidons de liquide de refroidissement car le circuit complet contient environ 6 à 7 litres, sachant qu’un bidon coûte aux environs de 9 à 15 € selon les marques et la qualité du produit.

Réalisée par un professionnel, la vidange vous coûtera environ 60 €, liquide et main-d’œuvre compris. Avec en plus l’assurance du travail d’un professionnel au cas où…