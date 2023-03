Comment faire sa vidange soi-même ?

Il faut faire au moins une vidange par an où tous les 20 à 30 000 km en moyenne selon les véhicules. Et ce même si votre voiture ne sort quasiment jamais du garage. En effet, que vous rouliez ou pas l’huile se corrode et des dépôts peuvent se former au fil du temps. Donc, pour garantir une bonne lubrification de toutes les pièces mécaniques, mieux vaut remplacer l’huile usagée.

Que vous faut-il ?

Pour faire votre vidange, il faut vous procurer : un récipient ou un jerrican suffisamment grand pour récupérer l’huile usagée, une paire de gants pour éviter de vous en « mettre plein les mains », un entonnoir, une clé spécifique pour dévisser le bouchon de vidange et un joint adapté à votre bouchon pour remplacer l’ancien, ainsi qu’une clé à ruban et un filtre à huile car il est toujours préférable de changer ce filtre lorsque vous faites une vidange.

Procurez-vous également quatre chandelles (ou quatre rampes) pour surélever le véhicule si vous ne disposez pas d’une fosse de vidange et des vieux journaux pour protéger le sol.

Enfin, le principal, un bidon (ou deux selon la contenance du moteur) d’une huile adaptée à votre voiture.

Vous pouvez également vous rendre dans un garage en « libre-service » pour faire votre vidange. Vous pourrez y louer un box, équipé ou non d’un pont élévateur, et réaliser votre vidange vous-même avec si besoin les conseils et l’aide éventuelle d’un mécanicien. Bien utile si vous réalisez cette opération pour la première fois.

Comment s’y prendre ?

Commencez par placer votre véhicule sur une surface parfaitement plane. Si ce dernier est « en pente » votre carter risque de ne pas se vider entièrement.

Si vous disposez d’une fosse, pas de problème vous avez tout l’espace nécessaire pour vous glisser sous votre véhicule. À défaut, vous pouvez vous procurer quatre chandelles ou quatre rampes pour surélever la voiture. Dans ce cas nous vous conseillons d’utiliser un tapis de mécanicien sur roulettes qui vous facilitera la reptation sous le châssis.

Positionnez votre voiture et n'oubliez pas de mettre le frein à main.

Certains véhicules, comme les 4x4 sont équipés d’un cache du soubassement moteur qui protège ce dernier des projectiles et de la poussière. Il vous faudra dévisser ce cache avant de pouvoir accéder au bouchon de vidange.

Pour faciliter l’écoulement de l’huile vous pouvez faire chauffer le moteur 5 à 10 minutes et l’arrêter. L’huile chaude s’écoulera plus facilement.

Commencez par placer le récipient de récupération sous le bouchon de vidange. Utilisez une clé plate pour dévisser ce dernier. Attention, il se peut que le pas de vis soit inversé donc, si vous sentez une résistance, ne forcez pas, vous risqueriez de l’endommager, et essayez dans l’autre sens.

L’huile va alors commencer à s’écouler. Pour faciliter la vidange, ouvrez le capot et dévissez le bouchon de remplissage du carter d’huile. L’appel d’air ainsi créé va permettre un meilleur écoulement.

Changer le filtre à huile

Il est préférable de profiter de la vidange pour changer le filtre à huile. Un filtre propre augmente la durée de vie de l’huile et améliore ses performances.

Une fois que le carter est entièrement vidé, dévissez le filtre à l’aide d’une clé à ruban ou à griffe, ôtez le joint du filtre qui peut dans certains cas être collé au support. Attention, il peut rester de l’huile dans le filtre. Lubrifiez le joint neuf et fixez le nouveau filtre en place.

Refaire le plein d’huile

Une fois l’huile usagée écoulée et le filtre changé, placez un joint neuf sur le bouchon de vidange et revissez ce dernier à la main. Le joint du bouchon de vidange est généralement un joint torique. Conçu spécifiquement pour trouver sa place dans l’empreinte du bouchon il est en caoutchouc rond et garanti une parfaite étanchéité, notamment sur les carters en aluminium.

Terminez la fixation du bouchon à l’aide d’une clé. Attention, pour ne pas risquer de l’abîmer il faut serrer mais pas trop !

Placez l’entonnoir sur l’orifice de remplissage et versez l’huile neuve dans le réservoir peu à peu. Lorsque vous avez versé les trois quarts de la quantité d’huile préconisée par le constructeur, attendez que celle-ci atteigne le fond du carter, ôtez la jauge et regardez ce qu’elle vous indique. Cela vous donnera une estimation de ce que vous devez encore verser.

Mieux vaut ne pas trop remplir le carter en une seule fois.

Revissez le bouchon de remplissage. Faites démarrer votre voiture et laissez le moteur tourner quelques minutes. Arrêtez-le, vérifiez à nouveau votre jauge et faites si besoin le niveau du carter en ajoutant de petites quantités. Le niveau d’huile doit se situer entre le premier et le second repère de la jauge. Pas plus, pas moins et en aucun cas au-dessus.

Comment vous débarrasser de l’huile usagée ?

Il est interdit de jeter les huiles de vidange dans la nature. En outre, le recyclage de l’huile usagée permet de produire une huile propre qui sera utilisée pour créer de nouveaux lubrifiants. Pour l’éliminer le plus simple est de la mettre dans les bidons vides et de déposer ces derniers à la déchetterie ou dans un centre-auto qui bénéficie d’une collecte des huiles usagées.