Faire sa vidange soi-même : c'est facile, et ça peut rapporter gros !

Si durant les premières années de vie de sa voiture, on préfère souvent s'en remettre au concessionnaire pour l'entretien, cela finit par représenter un budget conséquent, à mesure que la valeur de l'auto diminue. Si elle commence à prendre de l'âge, il est une opération que vous pouvez tout à fait envisager de réaliser par vous-même, si vous n'avez pas peur de vous salir (un peu). Il s'agit de la vidange d'huile moteur. À la clé, de sacrées économies, sachant qu'on peut payer jusqu'à 150/200 € au garage, contre 60 € "tout compris" lorsque c'est fait "maison". Et une partie de cette somme est, en plus, représentée par du matériel qui pourra resservir. Quand on en dispose déjà, on peut s'en sortir pour 30/35 € !

Cela dit, tout simple que ce soit, il faut respecter certaines règles et étapes pour faire les choses dans les règles de l'art. Voici le "tuto" de Caradisiac, pour vous aider dans cette opération.

La préparation : importante, surtout pour une première fois

Le matériel

À moins de disposer d'un pont ou d'une fosse, ou de pouvoir le louer dans un self-garage (entre 20 et 30 € de l'heure, ce qui peut réduire à néant les gains financiers de le faire soi-même) il est préférable de disposer de deux chandelles pour caler l'avant de la voiture en position surélevée. On en trouve en centre-auto pour une vingtaine d'euros la paire. Et elles seront vite amorties, surtout si vous entretenez ou continuerez ensuite à entretenir vous-même votre voiture. Amortie aussi, la clé à sangle, à ruban (ou clé à chaîne) qui servira à dévisser le filtre à huile (entre 8 et 10 € sur le web). Par ailleurs, il faudra peut-être investir également dans une clé carrée (8 ou 10 mm) si votre bouchon de vidange se dévisse avec ce type de clé (5 à 6 €). Il vous faudra enfin disposer d'un bac de récupération pour l'huile usagée et d'un entonnoir pour remplir ensuite. Les jerrycans de vidange qui peuvent se refermer sont bien pratiques (moins de 10 €).

Sinon, tournevis ou clés torx pour retirer la protection sous le moteur et clés à douilles (ou clés à pipe) pour les bouchons de vidange doivent composer le reste de votre attirail. Du classique, tout comme des journaux ou une bâche pour protéger la zone sous le moteur, et des gants de chirurgien pour ceux qui n'ont pas envie de se maculer les mains.

Certains sites internet, tels Oscaro ou Yakarouler, vendent des "kits de vidange" qui comprennent tout le nécessaire (bac, entonnoir, clé à ruban, clé carrée) pour une somme comprise entre 9 € et 13 €. Pas la meilleure qualité, mais ça fait le job pourvu qu'on ne fasse pas de vidange 3 fois par semaine.

Les ingrédients

Il vous faut évidemment de l'huile neuve, adaptée à votre véhicule. Vous trouverez les références admises dans le carnet d'entretien, ainsi que la quantité nécessaire. Attention, certains moteurs spécifiques ont besoin de qualités d'huile spécifiques. On pense entre autres à la 505.01 pour les TDI Volkswagen à injecteurs-pompes, voire 506.01 pour les entretiens "Long Life" et 507.00 pour les véhicules avec FAP (filtre à particules), ou encore LL01 ou LL04 par exemple pour BMW. Ces normes sont stipulées au dos des bidons d'huile. Et un réceptionniste de concession ou de centre-auto pourra vous renseigner efficacement.

Profitez des conseils de ce dernier, si besoin, pour trouver la bonne référence de filtre à huile, que nous vous conseillons de remplacer à chaque vidange, et au pire une vidange sur deux, si vous réduisez les intervalles préconisés par le constructeur.

En moyenne, pour de l'huile milieu de gamme 10W40, cela vous coûtera 20 à 25 € les 5 litres, pour une huile de marque, 15 à 20 € pour une huile de distributeur, mais plus cher pour de la 5W40 ou de la 5W30 (32 à 45 €). Et entre 6 et 15 € pour le filtre.

Enfin, il vous faudra, dans pratiquement tous les cas, un joint de bouchon de vidange en cuivre, dit "à écrasement" pour remplacer l'ancien, sous peine de risquer le défaut d'étanchéité et la fuite… Il en existe de plusieurs diamètres et là encore, le réceptionniste pourra vous renseigner. Cela coûte quelques dizaines de centimes à un euro pièce.

Enfin, des chiffons ou essuie-tout pour le nettoyage.

Si vous voulez être au top face aux entrailles de votre voiture, prenez avant de commencer quelques renseignements sur les emplacements à connaître (bouchon de vidange, filtre à huile). Les forums automobiles, le nôtre en premier lieu (www.forum-auto.caradisiac.com) fourmillent d'informations. Utile pour ne pas vider par mégarde le carter d'huile de boîte de vitesses, plutôt que celui d'huile moteur !

L'opération en elle-même : facile mais à réaliser avec méthode

Tout d'abord, faites tourner le moteur pendant quelques minutes ou allez parcourir quelques kilomètres avec votre voiture. Cinq ou six suffiront, sinon ça devient trop chaud et l'huile devient brûlante. Si c'est le cas, il faudra alors attendre. Le but est de mettre l'huile en température, afin de la rendre plus fluide. Ainsi, elle coulera plus facilement et rapidement du carter, qui se videra aussi beaucoup plus. Cela mettra également en suspension les impuretés qui pourraient s'être déposées au fond de celui-ci.

Il faut ensuite, pour plus de confort, monter la voiture sur chandelles, à l'aide du cric. Sinon la plupart du temps, il n'y a pas la place pour travailler sous la voiture. Veillez à bien sécuriser la position et le blocage de ces supports. Ensuite, vous pourrez, si votre voiture en possède, retirer la protection en plastique sous le moteur, souvent maintenue par des vis cruciformes ou par des torx.

On vide !

Vous avez alors accès au carter d'huile. Repérez la position du bouchon, il est souvent sur le dessous, parfois sur le côté du carter. Avant le desserrage, n'oubliez pas de dévisser le bouchon de remplissage d'huile, sur le dessus du moteur. Sans ça, on va avoir un phénomène de dépression, qui va entraîner des "glouglous" et une vidange plus fastidieuse…

Placez le bac de récupération sous le carter, juste sous le bouchon (s’il est en dessous), ou légèrement décalé s’il est sur le côté car le jet va partir un peu en biais. Desserrez alors lentement, sans forcer, le bouchon, à l'aide de la clé carrée ou clé adaptée au diamètre si c'est un bouchon à empreinte hexagonale classique. Astuce : essayez de le garder en main tout du long, car s'il tombe dans le bac, il faudra alors… aller le récupérer.

Laissez alors toute l'huile s'écouler, cela peut prendre un peu de temps, surtout sur la fin. Lorsque le filet d'huile qui s'écoule se réduit, vous pouvez en profiter pour procéder au remplacement du filtre à huile.

Soit c'est une cartouche filtrante à remplacer à l'intérieur d'un support, fermé à l'aide de vis ou d'écrou qu'il faudra enlever et remettre. Soit c'est une cartouche, qu'il va vous falloir dévisser à l'aide de la clé à sangle ou ruban. Il suffit de le passer autour de la cartouche, de serrer afin de parvenir à débloquer la cartouche. Une fois débloquée, elle se retire à la main sans difficulté. Si elle est bloquée, l'astuce consiste à la transpercer de part en part avec un tournevis, qui servira lui-même de levier. Attention, la cartouche contient encore un peu d'huile, qui va couler, et ce qui reste doit être versé dans le bac de récupération.

Vous devez alors positionner le nouveau filtre ou la nouvelle cartouche. Pour ces dernières, n'oubliez surtout pas de lubrifier le joint d'embase intégré avec un peu d'huile usagée. Cela permet de la revisser sans effort, et surtout de faciliter le dévissage à la prochaine vidange. Si on oublie cette étape, le dévissage devient plus que fastidieux et il n'est pas rare de devoir détruire des filtres qui "ne viennent pas" à cause d'un joint non lubrifié (voir plus haut).

On lubrifie donc et on serre à la main pour commencer. Lorsque ça coince, on termine avec ¼ à ½ tour (maximum !) à la main ou avec la clé à ruban.

On remplit !

Lorsque toute l'huile a fini de s'écouler, il faut revisser le bouchon de vidange en ayant pris soin de lui offrir son nouveau joint. Ici, pareil, on revisse d'abord à la main, en prenant bien soin de ne pas forcer pour ne pas abîmer le filetage (ce qui serait synonyme, au pire, de remplacement du carter). Arrivé au blocage, on termine avec la clé adaptée en vissant de ¾ de tour à un tour environ, de façon à écraser le joint, mais surtout, ne jamais forcer.

Arrivé là, vous pouvez replacer la protection sous moteur et descendre le véhicule de ses chandelles pour le mettre bien à plat et procéder au remplissage avec la nouvelle huile.

Pour cet exercice, un entonnoir sera très apprécié. Si vous connaissez avec exactitude la contenance du carter d'huile, vous pouvez verser la quantité exacte. Mais nous vous conseillons d'y aller par pallier.

Commencez par verser 3,5 à 4 litres environ, et contrôlez à la jauge. Puis ajoutez du lubrifiant par palier d'un demi-litre à chaque fois (ou moins) en vérifiant à chaque fois à la jauge après quelques minutes, le temps que l'huile soit descendue jusqu'au carter. Arrivé au niveau proche du maxi (qu'il ne faut JAMAIS dépasser, surtout sur un turbodiesel), démarrez le moteur et laisser tourner au ralenti quelques minutes, pour que le circuit se remplisse de partout, surtout au niveau du filtre à huile.

C'est enfin le dernier contrôle à la jauge, et il faudra parfois rajouter un peu d'huile car le filtre, en se remplissant, aura fait baisser le niveau. Bon à savoir, il y a le plus souvent entre 1 et 1,2 litre entre le mini et le maxi.

Voilà ! Opération terminée. Il reste juste à ne pas oublier de refermer le bouchon de remplissage. Combien ont zappé et se sont retrouvés avec un moteur maculé de lubrifiant au bout de quelques kilomètres ! C'est arrivé aux meilleurs, même en concession...

Après la vidange

L'opération est terminée, mais il faut maintenant penser à deux choses :

1/ Le recyclage. En effet, les huiles usagées sont des polluants redoutables. Il est interdit de s'en débarrasser dans la nature ou dans un évier (1 litre d'huile peut polluer 2 000 m2 de nappe phréatique et un million de litres d'eau !). Vous pouvez par exemple reverser votre huile usagée dans le bidon d'origine (ou dans des bouteilles s’il est encore un peu rempli). Et il vous faudra ensuite ramener le tout, soit dans une déchetterie où de grands bacs sont à disposition, soit dans un garage ou un centre auto, qui sont tous équipés en cuves de récupération. Vous pourrez leur laisser aussi l'ancien filtre à huile.

2/ La mise à zéro de votre indicateur de maintenance. La procédure est différente pour chaque véhicule. Elle est le plus souvent décrite dans le manuel d'utilisation. Il s'agit majoritairement de manipulations au niveau du compteur ou des commodos. Si la procédure n'est pas décrite dans le manuel, renseignez-vous sur notre forum, vous y trouverez certainement la réponse ou un internaute sympa pour vous renseigner. Dans le pire des cas, un passage rapide en concession et un mécano vous le fera. Avec le sourire souvent, contre une somme plus que modique parfois, s'il doit passer par la valise de diagnostic.

Notre avis sur la vidange par aspiration Il existe une technique de vidange dite "par aspiration". Elle consiste à aspirer, par le puits de jauge, et à l'aide d'une pompe mécanique ou électrique, l'huile contenue dans le carter avant de la remplacer par de la neuve. Inconvénient, il est pratiquement impossible par cette technique d'aspirer la totalité du contenu du carter, et la nouvelle huile sera immanquablement polluée par l'ancienne. De plus, par définition, avec cette méthode, on ne remplace pas le filtre à huile. Elle est donc réservée, éventuellement, à une vidange réalisée entre deux "vraies", si le véhicule est utilisé en conditions intensives. Mais c'est un pis-aller...

Bilan

Au pire des cas vous aurez mis 2 heures pour faire votre vidange, au mieux, 45 minutes. Et aurez économisé parfois plus d'une centaine d'euros. Bien sûr il vous faudra penser au recyclage. Mais voyez que, même pour un novice, l'opération est sans complexité particulière. La vidange fait en effet partie des opérations les plus simples à réaliser. Alors pourquoi dépenser plus, quand on peut le faire soi-même ?

Nota bene : la procédure ici décrite convient pour la très grande majorité des véhicules du marché. Mais certains peuvent nécessiter des gestes spécifiques. Nous ne saurions être tenus pour responsables de mauvaises manipulations réalisées suite à ce tutoriel.