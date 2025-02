Le modèle qui subit le plus de la fraude au compteur n’est pas celui que vous croyez

Le site CarVertical vient de publier le classement des voitures au kilométrage le plus souvent trafiqué durant l’année 2024. Au total, 2,43 % des voitures vérifiées n’affichent pas le bon kilométrage au compteur. La France se classe ainsi en quatrième position au niveau mondial, derrière le Portugal, la Suisse et le Royaume-Uni. Ce dernier est le plus sûr en la matière (2,1 %). En moyenne, 64 608 km se sont évaporés, un chiffre en augmentation puisque l’année 2023 comptabilisait 60 483 km, alors que davantage de véhicules ont vu leur compteur falsifié avec 3,27 %.

On pourrait s’attendre à ce que les victimes de cette fraude soient les modèles les plus populaires. Il n’en est rien puisque le modèle le plus à risque est le Jeep Grand Cherokee. Il se classe en tête puisque 5 % des modèles contrôlés présentent une incohérence de kilométrage. En moyenne, ce dernier est abaissé de 47 464 km. La BMW Série 5 arrive en deuxième position (4,7 % avec 91 763 km en moyenne) et en troisième place se trouve un utilitaire, le Renault Master (4,6 %), avec la distance record de top 20 : 107 393 km.

La position du Renault n’est pas étonnante « étant donné que les véhicules utilitaires parcourent généralement plus de kilomètres que les voitures particulières, il n’est pas surprenant que le Master soit davantage sujet à la manipulation de compteur », précise CarVertical.

Les importations plus impactées

Par ailleurs, ce classement n’est pas à prendre pour argent comptant. En toute logique, il ne prend en compte que ceux qui ont fait la démarche d’une vérification auprès du site, et 37 % de ces vérifications ont concerné des modèles importés en 2024. Or, les véhicules provenant de l’étranger sont davantage victimes de fraude au compteur.

Par ailleurs, le patron de CarVertical Moundyr Gainou, indique que « les véhicules contrôlés sont en moyenne âgés de 9,3 ans avec un prix généralement au-dessus de 20 000 € ». Un somme assez élevé « qui incite à la prudence et donc à plus de vérifications ». A contrario, les modèles à petit budget sont moins contrôlés.

L’absence de Renault (hors utilitaire) dans ce rapport peut étonner. En réalité, les modèles de la marque au losange sont globalement peu importés, notamment d’Allemagne, puisque leurs tarifs ne sont pas suffisamment attractifs. De plus, le marché français ne manque pas de Renault. Pas moins de 40 000 annonces figurent sur le site de La Centrale à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes.

Néanmoins, les Peugeot 308 ou encore Citroën C4 ne sont pas à acheter les yeux fermés, mais elles subissent moins de fraudes. À noter enfin que si la Volkswagen Polo arrive en fin de classement, les 91 885 km retirés en moyenne ont de quoi inquiéter. Pour M. Gainou, ceci est dû « aux distances parcourues assez élevées, mais aussi à son image de marque et sa robustesse », c’est pourquoi les malfrats n’hésitent pas à plus forcer le trait avec le compteur.

Par principe, aucune voiture n'est totalement à l'abri, c'est pour cela qu'il faut être particulièrement vigilant lorsque l'on achète un modèle d'occasion.