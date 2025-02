Achat d'une voiture d'occasion ? Sachez déjouer les arnaques !

Beaucoup d’automobilistes rêvent de s’offrir une voiture neuve. Beaucoup aussi se heurtent aux tarifs très élevés pratiqués par les constructeurs ces dernières années. La solution est alors de se tourner vers le marché de la seconde main. Un marché en forme puisque 5 354 168 transactions ont été réalisées l’an dernier, soit une progression de 3 %.

En revanche, s'orienter vers une occasion n’offre pas la même quiétude que de signer un chèque pour une voiture neuve après avoir franchi les portes d’une concession. Les craintes sont nombreuses et légitimes.

Risque d’un modèle ayant parcouru nettement plus de kilomètres que ce que le compteur affiche, réparation cachée, anomalie dissimulée ou encore voiture fantôme, les pièges sont nombreux. Nous avons donc listé les risques et méthodes des malfrats, surtout Caradisiac vous donne les clés pour un achat réussi.

Le vice caché

Cette notion doit être utilisée à bon escient. Un vice caché est un défaut non apparent qui diminue l’usage du véhicule. Ceci peut être une usure prématurée ou un défaut consécutif à un accident par exemple, mais volontairement caché par le vendeur. La garantie des vices cachés vous couvre contre les défauts graves antérieurs à la vente empêchant un usage normal du véhicule. Vous avez deux ans à partir de la découverte du problème pour mettre en œuvre cette garantie qui aboutit à l’annulation de la vente et au remboursement intégral ou partiel du prix payé. À noter qu’en cas de recours devant un juge, c’est à vous d’apporter la preuve que le vice caché existait au jour de l’achat.

Lorsque vous allez inspecter une auto convoitée, l’épluchage des factures et du contrôle technique reste essentiel, et vérifier par vous-même la concordance du numéro de série entre la voiture (frappe à froid et plaque constructeur) et la carte grise. Vérifier également les alignements des éléments de carrosserie et les éventuelles variations de teintes. Si c’est le cas, l’auto a peut-être subi un choc. Afin de réaliser un check-up complet, munissez-vous de notre check-list.

Le compteur trafiqué

C’est l’une des craintes les plus courantes qui, selon les sources, touchent entre 6 et 13 % des voitures de seconde main. En moyenne, les autos « rajeunissent » de près de 40 000 km, un chiffre qui n’a rien d’anodin.

Avec l’avènement des compteurs électroniques, une valise ou un simple boîtier permet de modifier l’affichage, un jeu d’enfant pour les malfrats. Si la région Grand-Est est la plus touchée par le phénomène d’après la dernière étude menée par Carly, aucune voiture n’est en principe épargnée.

Il existe certains éléments physiques qui permettent de détecter un kilométrage supérieur à ce que l’auto indique. Des pédales râpées, un volant patiné ou des tapis de sol marqués doivent vous alerter si le modèle convoité n’a pas dépassé les 100 000 km. À l’inverse, une auto de plus de 200 000 km qui présente des éléments neufs est peu commune, donc suspecte.

Il ne faut pas hésiter à partir à la recherche aux étiquettes sous le capot (vidange, courroie de distribution). Certaines peuvent se cacher et révéler une incohérence avec le kilométrage prétendu.

Certaines marques gardent en mémoire le kilométrage. En se rendant chez un réparateur de la marque, celui-ci pourra interroger le véhicule via une valise de diagnostic. (parfois directement via la clé). Lorsque c’est possible, ce service est payant.

Éplucher les factures et les rapports de contrôle technique est aussi un moyen de dénicher un kilométrage incohérent, voire supérieur à celui indiqué au compteur. De même, le remplacement des amortisseurs, d’un embrayage ou d’une boîte de vitesses ne doit pas intervenir sur une voiture de 70 000 km par exemple. Si c’est le cas, demandez des explications, ou tournez les talons.

Il reste enfin le rapport Histovec, permettant d’avoir accès au nombre de propriétaires, aux relevés kilométriques lors des passages au contrôle technique ou expertises, à une éventuelle opposition dû à une contravention impayée… Le rapport est facile à obtenir avec les renseignements figurant sur la carte grise.

Le défaut d’entretien

Ce n’est pas une arnaque a proprement parlé, mais nombre d’acquéreurs se rendent compte après coup que l’entretien n’a pas été réalisé en temps et en heure. Avant tout achat, il est impératif de lister toutes les preuves de passage en atelier et d’entretien et de les comparer avec le programme du constructeur. À noter que les factures sont souvent plus difficiles à obtenir lors d’un achat à un professionnel. Ce dernier évoque généralement la dernière révision qu’il a lui-même effectuée. Pourtant, muni du numéro de série, vous pouvez contacter le constructeur via son réseau afin de connaître les passages en atelier, sans pour autant avoir accès aux détails des interventions.

Un prix trop bas n’est pas bon signe

C’est toujours tentant, mais cela doit au contraire vous alerter. Un prix trop alléchant cache souvent un loup. C’est ce qu’il s’est passé il y a quelques semaines puisqu’une cinquantaine de personnes ont effectué des acomptes ou des versements complets sans ne jamais voir la voiture. Et pour cause puisque la société s’est volatilisée…

Lorsqu’un modèle se situe en dessous du prix du marché, il faut exiger auprès du vendeur pour quelles raisons. Un discours hasardeux ou peu cohérent doit vous alerter et vous faire fuir.

Par ailleurs, ne jamais verser d’acompte ou acheter une voiture sur de simples photos. Il faut se déplacer, venir voir l’auto (et vérifier son état), rencontrer son vendeur et l’enceinte de la société s’il s’agit d’un professionnel. Vérifier son statut, mais également les avis postés et son historique qui donnent de bons indices.

Le bilan

Vice caché, compteur falsifié, faux vendeur, les risques sont variés et les ruses des malfrats parfois très bien ficelées. La meilleure solution est de s’accompagner d’un professionnel de l’automobile, voire d’un expert. Si vous partez en quête vous-même, ne rien faire dans la précipitation et prendre son temps reste la clé. Cela permet de tout vérifier, de prendre du recul, de comparer… En plus de toutes les recommandations objectives, la notion de subjectivité et de ressenti a aussi son importance. L’attitude du vendeur, sa réactivité à répondre à vos questions, la véracité de son propos… sont autant d’éléments qui doivent vous mettre en confiance, ou au contraire vous mettre la puce à l’oreille.