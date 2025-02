Plus de 50 personnes victimes de la même arnaque à la voiture d'occasion

Cette dernière arnaque en date est loin d’être anodine à la vue du nombre de personnes impliquées et du montant total du préjudice. Ce sont principalement les habitants de la région Occitanie et la ville de Toulouse qui en a fait les frais.

La société vente de voitures d’occasion Mondial Auto 42 basée à Nîmes a posté différentes annonces de modèles à vendre sur les sites d’annonces. Spécialisés dans l’export, les vendeurs proposaient des modèles courants ou de haut de gamme à des prix plus intéressants que ceux observés sur le marché. Une astuce imparable pour attirer d’éventuels acheteurs.

Mondial Auto 42 demandait alors aux personnes intéressées de verser un acompte ou directement l’équivalent du montant de la voiture. La Dépêche, qui a révélé l’affaire, rapporte plusieurs témoignages, dont celui de Marie-Ange qui a déboursé la somme de 26 550 € pour un Volkswagen T-Roc affichant 6 000 km. À ce jour, elle n’a jamais vu la voiture, et pour cause puisque la société s’est volatilisée…

Il ne s’agit là que d’un exemple, mais l’arnaque est bien rodée. Une fois l’acompte ou le paiement effectué, impossible de contacter les revendeurs... Le nom des revendeurs, l’adresse de la société, tout se révèle faux.

Trop beau pour être vrai

Les victimes sont appelées à porter plainte le plus rapidement possible. Les autorités compétentes connaissent bien ce type d’arnaque et peuvent retracer les flux financiers afin d’identifier les escrocs. Mais cela prend du temps.

S’il est tentant de s’orienter vers un modèle moins cher que la concurrence, il y a souvent un loup. C’est pour cela qu’il faut être particulièrement vigilant et exiger du vendeur pour quelles raisons sa voiture est si peu chère. Un discours un peu hasardeux doit vous faire fuir. Premier conseil, ne jamais acheter une voiture sur photos, il est indispensable de venir voir l’auto, dans l’enceinte de la société qui la vend. Procéder à un essai est tout aussi important pour éviter les mauvaises surprises. Consulter les avis du marchand et son historique donne aussi de bons indices.

Enfin, il faut toujours privilégier les transactions en personne et éviter au possible les paiements anticipés ou les acomptes.