Comment vérifier l’historique d’un véhicule d’occasion ?

HistoVec, Autoviza, Carvertical, Carhisto, Automoli, Odopass, etc., sont des plateformes en ligne qui vous permettent de retracer la vie d’un véhicule. Tous ces sites ont accès à de vastes réseaux de bases de données internationales constituées par les centres d'immatriculation nationales, les compagnies d'assurances, les cabinets d'experts, les concessionnaires, etc.

Les plateformes en ligne sont ouvertes aux particuliers mais également aux professionnels. En tant qu’acheteur mieux vaut partir du principe que « prudence est mère de sureté » et prendre l’habitude de demander préalablement systématiquement le rapport d’historique de la voiture que vous souhaitez acquérir et ce même s’il s’agit d’un professionnel auxquelles certaines choses peuvent échapper.

Quelles informations pouvez-vous trouver concernant un véhicule ?

Ces moteurs de recherche vous fournissent de précieuses informations comme : le contrôle de l’existence du véhicule si vous souhaitez importer une voiture d’un pays étranger ; le nombre de propriétaires du véhicule concerné ; le relevé kilométrique en provenance des centres de contrôle techniques, des concessionnaires, ou des sites de réparation ; les accidents éventuellement subis et les réparations particulières ; les « usages particuliers » comme l’utilisation par une auto-école, taxi, ou comme véhicule de démonstration ; l’historique des contrôle techniques ; et enfin le certificat environnemental comme une vignette Crit’air 2 par exemple.

Quel intérêt avez-vous à utiliser ces sites ?

Le prix n'est pas le seul critère à prendre en compte lors de l'achat d'une voiture d'occasion. Changements de propriétaire, déclaration de vol, accidents, compteurs kilométrique trafiqués… sont autant d’informations indispensables pour éviter de mauvaises surprises. C’est pourquoi l’intérêt de ces plateformes réside dans leur capacité à fournir une transparence totale sur la voiture que vous désirez acquérir en vérifiant la concordance entre les renseignements donnés par le vendeur et la réalité des faits. En les interrogeant vous obtenez toutes les donnnées qui vont vous permettre de prendre une décision quant à l’importation et l’achat d’une voiture, en vous évitant parfois de coûteuses réparations que vous n’auriez découvertes que tardivement.

En tant qu’acheteur ces plateformes vous évitent également d’acquérir un véhicule volé dans un pays étranger.

Pour les vendeurs, donner de la transparence sur la vente d’une voiture d'occasion vous protège aussi contre les recours en justice. En communiquant tous les antécédents vous vous protégez également contre les escrocs qui essaieraient de se retourner contre vous sous de mauvais prétextes.

Comment utiliser une plateforme en ligne pour vérifier l'historique d'un véhicule ?

L’utilisation des plateformes en ligne est très simple. Si vous êtes propriétaire du véhicule concerné il suffit d’entrer le numéro minéralogique de votre voiture et de compléter les renseignements demandés vous concernant. Une fois la plaque minéralogique renseignée la plateforme va générer un rapport détaillé sur l’historique du véhicule.

Attention toutefois, si vous êtes un acheteur, pour obtenir ce rapport il vous faut le consentement du propriétaire. En effet, conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 sur la protection des données en France, seul le titulaire de la carte grise peut obtenir un rapport historique de son véhicule. C’est pourquoi les plateformes vous demandent de saisir les trois derniers chiffres du numéro de série présent sur le Certificat d’Immatriculation, ce qui leur permet de vérifier que vous êtes bien le propriétaire de la voiture concernée.

Si vous êtes un acheteur potentiel, il suffit de demander au propriétaire du véhicule qu’il vous procure le rapport en lien avec ce dernier.

Consulter une plateforme en ligne qu’est-ce que ça coûte ?

Certaines de ces plateformes comme HistoVec par exemple, qui dépend du ministère de l’Intérieur, ou Odopass, sont gratuites. D’autres sont payantes.

Ainsi chez Carvertical ce rapport est disponible au prix de 14,99 €. AutoRecords vous le facture à partir de 6,49 €. Autorigin vous propose un coût de 9,90 € pour un véhicule, 19,80 € pour trois voitures, avec en plus un « pack vendeur » à 10,90 € qui permet de donner accès à son rapport d’historiques aux éventuels acheteurs. Le rapport Autoviza coûte 15 € et est accessible pendant 10 semaines sur le site de la plateforme. Chez Carfax, il faut compter 39,99 € pour un rapport, ou 56,99€ pour 5 rapports, disponibles 1 mois à compter de la date de la demande. Le rapport d'historique Carprofile est accessible au prix de 9,90 €. En option, pour 1,50 €, il est possible de demander la confirmation du propriétaire du véhicule. Chez Car-Pass le rapport est facturé 8,80 € mais devient gratuit s'il comporte moins de 4 kilométrages. Il vous faudra compter 19,90 € chez AutoDNA. Histo-Auto vous coûtera 3,90 € pour un véhicule immatriculé en France et 12 € dans le cas d'une voiture étrangère. Enfin, le prix d’un rapport chez VIN Info est de 3,50 €.