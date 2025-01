C’est le moment d’acheter une voiture électrique d’occasion !

Le marché de l’occasion s’est bien porté l’année dernière. Avec 5 354 168 transactions réalisées, le secteur affiche une progression de 3 % et représente 75 % des immatriculations de véhicules particuliers en France.

Le facteur le plus motivant pour l’achat d’une voiture d’occasion reste le prix, une donnée qui a tourné à l’avantage des acheteurs en 2024. Selon l’Observatoire de La Centrale qui publie chaque trimestre un état des lieux du marché, les véhicules d’occasion ont connu une baisse importante de prix de 7,1 %, se traduisant par un prix en diminution de 1 590 € en moyenne par rapport à 2023.

Les véhicules récents, âgés de deux à quatre ans, sont ceux qui enregistrent la plus forte baisse avec - 8,7 %. Le prix moyen passe ainsi de 22 990 € à 20 990 €, un gain loin d’être négligeable. La Centrale précise toutefois que « ces baisses annuelles sont à relativiser au regard du rééquilibrage observé sur le second semestre 2024 où le prix moyen des véhicules d’occasion est resté stable ». Une stabilisation qui s’observe pour tous les véhicules de moins de 15 ans.

4 600 € de moins pour une électrique

La palme de la baisse revient aux voitures électriques. En 2024, elles ont vu leur prix chuter de 17,4 %, soit 4 600 € de moins en moyenne ! Une telle tendance s’explique par « une diversification importante de l’offre de véhicules électriques neufs, notamment avec l’arrivée de petites citadines plus abordables et par l’évolution de la technologie des batteries ».

Il devient donc très intéressant de se pencher sérieusement sur l’électrique. Pour Anaïs Harmant, la Directrice Marketing de La Centrale, « les acheteurs de véhicules d’occasion peuvent plus que jamais se tourner vers des modèles récents et abordables puisque la moitié des véhicules électriques sont proposés à moins de 20 000 € sur notre plateforme, et 90 % de ces mêmes véhicules affichent moins de 60 000 kilomètres. »

Si beacoup d'automobilistes restent méfiants quant à la fiabilité des batteries, une récente étude de MyBatterieHealth révèle que seulement 6 % des occasions présentent un SoH (indicateur de performance et de longévité des batteries) inférieur à 80 %. En revanche, elle met en garde sur les modèles de dix ans ou plus.

De leur côté, les hybrides rechargeables profitent également de cette baisse généralisée avec - 8,7 % pour les essence et - 5,3 % pour les diesel. Enfin, et sans surprise, les véhicules équipés de moteurs diesel n’ont plus la cote et accusent une baisse de leurs valeurs de l’ordre de 10,7 %.