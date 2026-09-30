Les 14 meilleurs SUV compacts d'occasion

Les SUV compacts s'insèrent en toute logique entre les deux sous-catégories précitées, les petits et les gros. Ils mesurent donc entre 4,30/4,35 m et 4,60/4,65 m environ. Ils sont basés en général sur un châssis de berline compacte, dont ils reprennent globalement le gabarit, mais en prenant de la hauteur. C'est une catégorie qui a volé la vedette aux berlines, mais aussi aux monospaces compacts et aux berlines familiales, et s'octroît aujourd'hui une part de marché plus que conséquente de plus de 21 % en Europe en 2025.

Si vous êtes intéressé par un SUV compact, Caradisiac vous conseille :

Bien sûr, le X1 n'est pas un modèle du genre en termes de prix d'achat sur le marché de l'occasion, c'est une évidence. Mais c'est un excellent choix en soi pour qui veut se porter acquéreur d'un modèle premium, et a le budget pour.

Nous écartons cependant ici la première génération de X1, dont les prestations globales ont été quelques peu décevantes à sa sortie. D'ailleurs, on l'a plus considéré comme un break surélevé que comme un vrai SUV. Par contre, c'est bien le cas des générations suivantes, nous en sommes à la troisième.

Si cette dernière est encore toute récente et donc bien chère, elle peut représenter un bon choix, car ses prestations sont véritablement dignes de la marque, et son contenu technologique est exceptionnel. Un vrai X3 en réduction !

Mais le bon rapport prix/prestation est aujourd'hui à trouver du côté de la deuxième génération, code F48. Devenue vrai SUV, elle a rehaussé largement ses prestations par rapport à la première génération, aussi bien en matière de qualité de finition, d'assemblage, que de confort, d'insonorisation et d'équipement.

Par contre, elle perd ce que l'on pouvait considérer comme un atout. En se basant sur une nouvelle plateforme, celle des Série 2 et autres Mini, elle abandonne en effet la propulsion, pour devenir une traction. Mais on peut bien sûr opter pour la transmission intégrale xDrive.

Les moteurs sont nombreux, allant de 116 à 231 ch en diesel et de 140 à 235 ch en essence, et on peut même repartir avec un hybride rechargeable de 220 ch, performant et efficient.

Pour résumer donc : cher, mais il le vaut bien (à partir de 8 000 € en diesel 18d 150 ch, mais de plus de 200 000 km ou 11 500 € en essence 18i 140 ch moins de 150 000 km).

Dacia s'installe durablement dans notre sélection de véhicules d'occasion. Non sans raison. Cela s'explique par le fait que ce sont des véhicules aux prestations tout à fait exceptionnelles, si on les rapporte au prix affiché !

C'est le cas pour le Duster. Un SUV qui existe en 4x2 et en 4x4, qui se débrouille d'ailleurs très bien hors des sentiers battus, et qui fait le job de fort belle manière au quotidien, y compris la première génération. Bien sûr, il s'agit d'un véhicule low cost, mais il ne démérite pas, ni au niveau du comportement routier, ni au niveau des performances, ni au niveau des aspects pratiques. La version restylée, avec nouvelle planche de bord et look légèrement revu, est même presque agréable. Un véhicule raisonnable, pas m'as-tu-vu et à la fiabilité sans gros reproches. Que demander de plus pour des cotes (très élevées !) sous les 5 500 € pour un modèle diesel, et 6 500 € en essence ? Avec la présence désormais conséquente en occasion de la deuxième génération, les prix ont d'ailleurs tendance à baisser, même s'ils se maintiennent à des niveaux incroyables.

Cette deuxième génération, parlons-en, s'améliore sur tous les points. Très chère encore aujourd'hui en occasion (presque au prix du neuf pour les occasions récentes, à peine moins pour les modèles de 1 à 2 ans), elle est à conseiller même si les cotes baissent peu (cela va changer avec l'arrivée de la 3e génération sur le marché). Car elle s'est éloignée du low cost en proposant une finition améliorée, une présentation plus moderne et des équipements que n'aurait pas reniés un SUV généraliste il y a 5 ans (accès et démarrage sans clé, navigation, climatisation automatique, sellerie cuir, caméra de recul, caméras 360° pour se garer, compatibilité Apple Car Play et Android Auto, alerte de véhicule dans l'angle mort, etc.).

La toute dernière génération est trop récente pour apparaître encore ici mais représentera sans nul doute elle aussi un bon choix, sauf si sa nouvelle complexité mécanique et électronique la rend moins fiable.

Le Kuga de première génération commence à se faire un peu ancien, mais reste intéressant pour les plus petits budget. Mais attention, les kilométrages grimpent année après année.

Quant à la seconde génération de Kuga, elle a fait une carrière plutôt discrète en France. Remplacée en 2020 par une troisième génération, elle n'est donc plus disponible qu'en occasion.

Discrète donc, mais pas dénuée d'atouts. Déjà, elle a bénéficié de l'expérience de la première génération, et d'autres modèles de la marque, pour parfaire sa fiabilité, qui peut être qualifiée de remarquable. Très peu de soucis récurrents sont à inscrire à son palmarès. Ce qui permet de partir du bon pied, pour commencer.

Ensuite, il est correctement motorisé (115 à 180 ch en diesel, 150 à 182 ch en essence) , mais il faut écarter de vos choix les moins puissants des moteurs essence et diesels, les 2.0 TDCi 115 ch (remplacé par un 1.5 TDCi 120 ch après restylage), et le 1.5 EcoBoost 120, là pour afficher un prix spécial "pub". Un minimum de 150 ch sera nécessaire pour mouvoir le Kuga, qui est un peu lourd. Mais c'est aussi qu'il est grand et spacieux. Les passagers ne manqueront pas d'aise sur la banquette. Par contre cela se fait au détriment du volume de coffre, qui avec 456 litres, marque le pas face aux références du segment et leurs plus de 600 litres, la moyenne tournant autour de 520 litres.

Enfin, comme pour la plupart des productions Ford, il est aussi très agréable à mener sur route, avec un châssis et des suspensions qui préservent un certain dynamisme, mais il reste aussi toujours confortable. Le compromis est bien trouvé. Aujourd'hui, après presque 10 ans de carrière, on le trouve à des tarifs très intéressants, par exemple 10 000 € pour un modèle 2.0 TDCi 140 ch de 2013 (un prix plus élevé que l'année dernière toutefois).

Le Kuga de troisème génération (photo ci-dessus) fait aussi son entrée dans notre sélection en cette année 2025. Il reprend les atout de l'opus 2, en matière de comportement, de confort et d'équipement. Il ajoute aussi un choix de moteur encore plus large, avec du thermique, de l'hybride simple, de l'hybride rechargeable, de l'hybride compatible E85. Ses tarifs toujours aussi bien placés en neuf en font une occasion relativement abordable aujourd'hui, à partir de 11 000 €.

C'est tout simplement un must en termes de fiabilité, quelle que soit la génération. Et il est spacieux et fonctionnel. La première mouture n'existait qu'en version essence, la deuxième fut équipée d'un excellent diesel i-CDTi. Les troisième et quatrième générations ont été améliorées sur tous les aspects également, ce qui fait du CR-V un SUV à conseiller.

Il est de plus performant, avec une gamme de moteurs qui n'a jamais manqué de puissance et sobre, surtout avec les diesels qui sont vraiment efficaces en termes de consommation. Le dynamisme et la tenue de route ne sont pas l'apanage des deux premières générations, mais les 2 dernières sont plus à la page à ce chapitre.

Le CR-V est aussi doté de nombreux aspects pratiques pour les plus récents (rangement, système de rabattage des sièges en une seule manipulation, grand coffre). Il est par contre un peu cher, même en occasion, conséquence d'une bonne image de marque.

La 5e génération (et sachez que la 6e est désormais commercialisée mais trop récente encore) semble marcher dans les traces des précédentes en matière de fiabilité, et elle existe en version hybride qui permet de contenir les émissions de CO2. Elle intègre cette année notre sélection, pour son excellent rapport prix/équipement/prestations. Elle est également tout aussi confortable, spacieuse et pratique que les précédentes générations. Et esthétiquement pas désagréable (c'est celle en photo d'illustration).

On écartera simplement de cette sélection les deux premières générations de ces deux modèles, qui sont aujourd'hui carrément datées, mais en contrepartie plus économiques en occasion (se concentrer alors sur les modèles les mieux entretenus).

On va plutôt se concentrer sur les plus récentes, les 3e, 4e et 5e générations. Elles sont basées sur la même plateforme et ne diffèrent que par leur esthétique. Leur fiabilité est globalement redoutable, et leurs prestations complètement d'actualité. Ce sont de vrais outsiders pour les ténors 3008, Tiguan, Kadjar, Rav-4 et CR-V. Le Tucson a changé de nom en changeant de génération, contrairement au Sportage (du moins en France). Devenu ix35, il est revenu à l'appellation Tucson depuis la quatrième génération.

Ces SUV compacts Kia et Hyundai sont en tout cas bien armés pour se faire une petite place, d'ailleurs plus si petite avec le temps, le dernier Tucson étant même un carton commercial. Ils sont joliment dessinés, habitables, bien équipés par rapport au prix. Les performances jusqu'à la 4e génération sont suffisantes même si inférieures à celles de nombreux concurrents, mais obtenues par contre au prix d'une consommation un peu élevée (sauf 1.7 CRDI 115). Les derniers modèles de 5e génération proposent des moteurs hybrides et hybrides rechargeables efficients et performants.

Par ailleurs, les designs extérieurs et intérieurs ont évolué dans le bon sens avec le temps, et la qualité de finition n'a aujourd'hui plus rien à envier aux meilleurs, y compris du côté des modèles allemands ou du réussi Peugeot 3008.

Enfin l'argument massue des garanties longues, soit 5 ans kilométrage illimité chez Hyundai, et 7 ans ou 150 000 km chez Kia, peut faire mouche. On peut acheter un Sportage de 5 ans, encore garanti 2 ans. Cela prouve bien la confiance du(des) constructeurs en matière de fiabilité.

Kia a été le premier à sortir un crossover "uniquement" hybride. Rejoint depuis par un hybride rechargeable et un électrique d'ailleurs. Le Niro est un petit compact (4,35 m). Il marque donc un peu le pas en termes de volume de coffre et d'habitabilité, mais reste correct pour 4 personnes. Il est aussi un peu fade de présentation.

Mais ses atouts sont ailleurs. Il est fort bien équipé, très bien fini, bien construit, et sa chaîne de traction hybride est très efficace. Consommation basse, performances très suffisantes, il se dote aussi d'une boîte de vitesses à double embrayage, à l'agrément globalement supérieur, ou du moins plus "habituel" que les plus classiques transmissions à train épicycloïdal des autres hybrides du marché. Du coup, les sensations au volant s'approchent plus de celles des crossovers 100 % thermiques.

Après plus de 7 ans de commercialisation, les retours en fiabilité sont très bons, et les prix ont perdu jusqu'à 65 %. Ce qui est déjà pas mal, même si les décotes sont lentes, mais toutes les occasions sont chères en ce moment, surtout les hybrides. Ce sera un bon point pour la revente !

Sachez que la seconde génération de Niro a aussi fait ses premiers pas en 2022, et existe en hybride, hybride rechargeable et électrique. Il est bine plus spacieux, avec ses 4,42 m de long et son coffre de 451 litres, et plus technologique aussi. Sa présentation intérieure est bien plus moderne aussi, ce n'était pas difficile. Mais il est aussi encore très cher en occasion. Sa fiabilité est pour le moment très correcte.

Joliment dessiné, le CX-5 a fait sensation dans les rangs de la presse auto à sa sortie. Ses points forts résident dans une grande efficacité sur le plan dynamique, dans l'adoption de motorisations modernes qui lui valent une très grande sobriété, aussi bien en essence qu'en diesel, sans céder aux sirènes du downsizing (réduction de cylindrée). Il existe aussi en version 4x4, un atout pour les montagnards par exemple.

Très efficient, il consomme donc peu par rapport à ses performances, qui sont de plus dans le haut du panier. Il faut dire que les puissances sont confortables pour un SUV compact, avec entre 150 et 175 ch. Les premiers retours de fiabilité sont excellents, même si on a pu voir passer quelques témoignages de casse moteur (souci de lubrification). Des modifications ont eu lieu en usine au printemps 2016, il faudra donc privilégier un modèle postérieur à cette date.

Alors si la présentation très sérieuse et la finition un ton en dessous de la concurrence ne vous font pas peur (et encore, la version restylée présente mieux), c'est un excellent SUV pour une petite famille. Le premier prix pour un modèle 2013 diesel 150 ch est aujourd'hui d'environ 10 000 €, pour un kilométrage de 150 000 km, tarif stable depuis deux ans.

La seconde génération de CX-5 (en photo) représente également une excellente option. En 2.0 ou 2.5 essence, et 2.2 diesel, il est suffisamment performant, même s'il est plus lourd et propose un comportement plus pataud que le précédent. Il est aussi grand et habitable que le premier opus (4,57 m et presque 500 litres de coffre), mais plus sûr au niveau des aides à la conduite et de la sécurité passive. Son équipement fourni et sa qualité de présentation et de finition en font un modèle à la limite de la catégorie premium. Les prix sont encore élevés mais on trouve des diesels 150 ch de 2017 et moins de 150 000 km à partir de 12 000 €.

Nous allons ici parler de la (plus) toute jeune 2e génération, remplacée par une 3e qui est très technologique, et qui existe en électrique. La première génération, bien que recommandable dans l'ensemble, même avec quelques soucis de fiabilité, commence à dater toutefois. Mais la deuxième génération, apparue en octobre 2016, représente ce qui se faisait de mieux aujourd'hui en SUV compact généraliste. En tout cas sur la route.... Mais pas en fiabilité.

Du coup, les exemplaires que l'on trouve en seconde main sont à prix moyens, car la mauvaise image de fiabilité compense négativement le succès commercial, à cause d'une décote lente en occasion. Pourquoi ? Parce que le 3008 2e opus connaît un succès qui ne se dément pas. Même depuis que la version restylée est arrivée en seconde main, les cotes ont à peine fléchi.

Ce 3008 2 est en tout cas très séduisant au niveau des prestations. Son esthétique plaît au public, son habitacle moderne et bien fini plus encore. Son instrumentation 100 % numérique et configurable, dès l'entrée de gamme, achève de faire son effet. Cela dit, on ne peut passer sur la réelle alerte fiabilité qui touche tous les modèles Puretech jusqu'en 2020. Une faiblesse de courroie de distribution, qui peut entraîner la casse du moteur. Le 3008 est touché, mais un rappel a eu lieu pour les modèles concernés de toute façon. Il faut simplement veiller à ce qu'il ait bien été effectué, et respecter les nouvelles préconisations de remplacement de cette courroie, la nouvelle qualité d'huile préconisée, et des intervalles d'entretien plus courts. Mais un modèle bien suivi, et qui ne consomme pas d'huile n'est pas forcément un mauvais choix, et il sera un peu plus négociable que les autres.

Ceci dit, on garde le 3008 dans notre sélection, car passé cela, sur la route, il propose un compromis confort/comportement très efficace, est bien filtré, bien insonorisé, et les motorisations sont toutes suffisamment performantes pour le mouvoir (sauf BlueHDI 100). Bref, au final, la synthèse était sans conteste une des meilleures du moment à sa sortie. Donc, surveillez les petites annonces et en cas de bonne affaire, et rappel effectué/entretien suivi, vous pouvez y aller ! Les modèles après 2020/2021 sont moins à risque.

Le dernier 3008 est par contre trop récent pour apparaître ici. Nous verrons bien si la fiabilité a été améliorée dans l'intervalle, ou pas...

Skoda s'est tardivement mis à faire des SUV. Mais quand la marque a commencé, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère, en en lançant trois coup sur coup. Le gros Kodiaq d'abord, l'urbain Kamiq en dernier lieu, et entre les deux, le compact Karoq, qui est rentré en 2022 dans notre sélection.

Conçu sur une base de Vokswagen Tiguan, il en reprend la plateforme, beaucoup de motorisations et boîtes de vitesses, et une grande partie des technologies embarquées. Mais il s'affiche bien moins cher, ce qui le rend au final plus intéressant, pour ceux que le logo positionné sur le capot indiffère.

Bien fini, bien fabriqué, sérieux, il respire un parfum de qualité, comme pour toutes les dernières productions de Skoda. Il n'est même pas vilain, avec ses optiques à double étage et ses feux arrière en L couchés. Rien en tout cas qui puisse faire fuir le chaland. Suffisamment spacieux pour une famille de 5 personnes, il dispose en haut de gamme ou en option du système varioflex qui permet d'avoir des sièges arrière indépendants, et peut aussi embarquer son lot de bagages, grâce à ses 521 litres de volume de coffre, ce qui est dans la moyenne presque haute de la catégorie.

De plus, il bénéficie des améliorations de fiabilité opérées dans le groupe Volkswagen. Les essence 1.0 et 1.5 TSI, les diesels 1.6 et 2.0 TDI sont en effet sans gros souci pour le moment. On notera seulement quelques aléas de régulateur de vitesse adaptatif, pour les modèles équipés.

En occasion, ses prix ont baissé depuis l'année dernière, car des entrées de gamme moins onéreuses sont arrivées sur le marché (autour de 12 000 € pour le premier prix, contre 13 500 € l'année dernière, les cotes se calment encore). Avant, il n'existait qu'en finitions haut de gamme Ambition, Drive et Style, qui sont suréquipées. Mais son rapport prix/équipement est un des meilleurs de la catégorie des SUV compacts.

Le SX4 S-Cross, ou S-Cross tout court d'ailleurs, qui est devenu son nom après le restylage (même si c'est toujours marqué SX4 sur la carrosserie, allez comprendre...) est un SUV compact très compact. En effet, avec 4,30 m de long, il fait figure de plus petit de la classe. Mais comme chez Suzuki, le SUV urbain, c'est le Vitara (4,17 m), il lui revient d'assumer le rôle du compact.

D'ailleurs, il le fait assez bien, puisque malgré son gabarit réduit, il arrive à proposer un espace habitable très correct, et 430 litres de volume de coffre, ce qui est aussi bien qu'un Nissan Qashqai de précédente génération. Cela dit, ce coffre reste limité, face à ceux des Peugeot 3008 ou autre Vokswagen Tiguan, qui sont au-dessus des 500 litres ou même 600 litres.

Le S-Cross n'est pas non plus le mieux fini parmi ses concurrents. Il propose des matériaux basiques et une présentation qui fait désormais datée, autant que sobre, voire triste. Il n'est pas non plus le plus doué sur la route, tout en restant agréable à mener et sûr. Mais il est loin du dynamisme du Peugeot 3008 ou de l'efficacité d'un Kuga ou d'un Tiguan.

Ses qualités sont ailleurs. Déjà il est bien équipé, surtout depuis le restylage de fin 2016. Navigation, démarrage sans clé, régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence autonome avec détection piétons, toit ouvrant panoramique, sièges chauffants et en cuir sont de la partie en haut de gamme. De plus, contrairement à d'autres, il reste disponible en 4x2 et 4x4. Enfin, son dernier atout, et non des moindres, est un prix bas en neuf, qui se retrouve amplifié en seconde main et permet de faire de bonnes affaires. Et la fiabilité est au top.

La nouvelle génération, sortie en 2022, peut commencer à devenir intéressante. Elle existe en hybride et en micro-hybride, est sobre et bien équipée.Mais son style peut rebuter, et l'agrément de conduite n'est malheureusement pas amélioré par rapport au premier S-Cross. L'équipement oui, heureusement. Mais il existe mieux sur le marché en SUV compact hybride, chez les autres marques japonaises par exemple.

C'est l'un des précurseurs de la catégorie. Une vraie coqueluche à sa sortie, mais qui a perdu de sa superbe avec l'arrivée progressive de nombreux concurrents. Il faut dire aussi que d'un modèle assez sexy, nous sommes passés au fur et à mesure à un SUV très sérieux, peut-être trop... En tout cas, il mérite attention. Disons-le tout de suite, la première génération a maintenant vieilli. Il vaut mieux opter au moins pour la seconde (2000), mais uniquement en version essence, car les diesels ont connu quelques aléas de fiabilité jusqu'ici inconnus de la marque (turbo, volant moteur, injecteurs). Et ça c'est pour les petits budgets aujourd'hui, car les modèles commencent à dater sérieusement.

La 3e génération également (2006) se choisira en essence, mais la 4e génération remonte la pente et n'est en aucun cas à déconseiller, elle possède une très intéressante version hybride, sobre et performante, dont la fiabilité est redoutablement élevée.

La dernière génération est définitivement plus moderne (photo ci-dessus). Son style en est un exemple, en étant taillé à la serpe. Mais c'est techniquement que c'est le plus flagrant. Il n'est plus vendu en France qu'en versions hybrides, mais aussi hybride rechargeables. Une version très performante et toujours sobre, mais en contrepartie très chère. Au passage, le Rav-4 existe aussi chez Suzuki, sous le nom de "A-Cross". Ce dernier possède les mêmes qualités mais se trouve un peu moins cher en occasion.

Les Rav-4 sont en tout cas au global de bonnes machines à rouler. Qui s'achètent et se revendent avec facilité. Et dont les cotes restent assez soutenues. Et c'est du robuste.

Il était devenu une véritable référence sur le segment des SUV compacts généralistes. À raison, même si depuis, il a été rejoint par l'excellent 3008 II. Évacuons de suite les soucis de fiabilité qui ont pu être rencontrés sur les 2.0 TDI 140 et sur les boîtes DSG, plus des aléas électroniques. Après quelques années, tout cela a été amélioré et depuis 2010, et encore mieux, 2011, on retrouve une certaine tranquillité. La seconde génération est une référence en Europe.

Il faut dire que le Tiguan est terriblement homogène, même s'il ne dégage aucune émotion particulière volant en main. La finition est sans reproche, le panel de motorisations bien adapté (122 à 210 ch en essence, 110 à 170 ch en diesel pour la première génération, 125 à 245 ch en essence et 115 à 240 ch en diesel pour la seconde), il est disponible en 4x4 et l'équipement est parmi les meilleurs pour un véhicule de cette époque.

En version TDI, la consommation est très mesurée, c'est un peu moins vrai en essence. Il a donc beaucoup de qualités. Il les fait payer toutefois un peu cher, en décotant lentement. Faire de bonnes affaires en occasion est donc difficile mais pas impossible, surtout en diesel, depuis que ce carburant n'a plus la cote.

La troisème génération est désormais sur le marché, et plus timidement en seconde main. Nous étudieront plus précisément son cas l'année prochaine.

Volvo a toujours en ligne de mire les 3 constructeurs allemands premiums. Et son but est de rentrer dans leur club fermé synonyme de haut de gamme, image de marque valorisante et produits qui inspirent le respect... C'est gagné aujourd'hui.

Mais jusqu'au milieu des années 2000, les modèles suédois, il faut le reconnaître, n'étaient pas encore à la hauteur, sauf en termes de sécurité. Ils étaient "access premium". Depuis le lancement du XC60, des derniers V70, et plus encore depuis les derniers XC90 et S90/V90, on peut dire que Volvo touche du doigt son but. Un renouveau qui a donc commencé avec la première génération de XC60, sortie en 2008.

Jolie, sympa à conduire, dotée de moteurs essence et diesels (dont des 5 cylindres) agréables, d'un habitacle moderne, elle a séduit. Et l'arsenal technologique de sécurité et d'aides à la conduite était impressionnant pour l'époque. Et ça bipait même un peu trop de partout pour certains ! En tout cas, dans la catégorie, le XC60 était enfin à considérer.

En occasion, les prix sont encore raisonnables, comparé à ceux des BMW, Mercedes ou Audi, car l'image de marque de Volvo n'a pas encore rejoint la leur. Donc les bonnes affaires sont faisables. Un 5 cylindres diesel D3 163 ch ou 2.4 D 175 ch de 2011 et environ 150 000 km se négocie autour de 13 000 € (soit le même prix que l'année dernière !), pour un prix neuf de plus de 40 000 €. L'offre en essence est presque inexistante, et bien plus chère, à partir de 18 000 €.

C'est bien sûr bien plus cher pour l'actuelle génération, qui débute à 26 000 € (en photo), mais qui est à considérer pour son côté premium décalé par rapport aux traditionnels SUV allemands, son excellent confort, sa gamme de moteurs étendue, dont des hybrides rechargeables puissants et une fiabilité toujours au-dessus de la moyenne, même si le modernisme est passé par là et rend les défaillances plus probables. Mais c'est pour tout le monde pareil...

D'autres bons choix : Mitsubishi Outlander, Citroën C4 Aircross, Renault Koleos 1, Fiat Seidici, etc.

Pour résumer, quels sont les meilleurs SUV compacts d'occasion ?