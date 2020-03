Les 14 meilleurs SUV compacts d'occasion

Ils s'insèrent en toute logique entre les deux sous-catégories précitées, les petits et les gros. Un SUV compact mesure donc entre 4,30 m et 4,60 environ. Il est basé en général sur un châssis de berline compacte, dont il reprend globalement le gabarit, mais en prenant de la hauteur. C'est une catégorie en plein essor, qui grignote des parts de marché à la fois aux berlines compactes traditionnelles, mais aussi aux monospaces compacts et aux berlines familiales.

Si vous êtes intéressé par un SUV compact, Caradisiac vous conseille :

Étonnant de retrouver le X3 dans notre sélection, n'est-ce pas ? En effet, il est cher et assez coûteux en entretien. Mais c'est une exception qui le mérite. En effet, surtout pour les 2e et 3e générations, il est un excellent SUV compact.

Plus gros et plus spacieux que le petit X1, mais sans atteindre le gabarit du X5, le X3 est un bon compromis. Tout de même imposant (environ 4,60 m selon la génération), mais qui reste dans la catégorie. Il est digne du standing de BMW, seule la première génération a été critiquée pour une finition limite, mais elle a été améliorée en cours de vie. Les générations suivantes sont parfaitement conformes quant à elles.

Le X3 est également fidèle à la tradition de comportement affûté de la marque. Il se conduit en effet comme une berline, et c'est encore plus le cas pour la deuxième génération (fin 2010), qui dispose de plus de motorisations extrêmement convaincantes, dont des 6 cylindres essence et diesels remarquables d'agrément et de sobriété.

Alors il est sûr que ce teuton fait payer cher ses qualités, mais il les vaut bien. Côté fiabilité, il vaut mieux privilégier un modèle d'après 2006, qui aura subi les mises à niveau nécessaires (quelques soucis de jeunesse ont pu être rencontrés avant).

Dacia s'installe durablement dans notre sélection de véhicules d'occasion. Oui, mais pas sans raison. Cela s'explique par le fait que ce sont des véhicules aux prestations tout à fait exceptionnelles si on les rapporte au prix payé.

C'est le cas pour le Duster. Un SUV qui existe en 4x2 et en 4x4, qui se débrouille d'ailleurs très bien hors des sentiers battus, et qui fait le job de fort belle manière au quotidien. Bien sûr, il s'agit d'un véhicule low cost, mais il ne démérite pas, ni au niveau du comportement routier, ni au niveau des performances, ni au niveau des aspects pratiques. La version restylée, avec nouvelle planche de bord et look légèrement revu, est même presque agréable. Un véhicule raisonnable, pas m'as-tu-vu et à la fiabilité sans gros reproches. Que demander de plus pour des cotes sous les 5 000 € pour un modèle diesel ? Avec l'arrivée de la deuxième génération, les cotes ont d'ailleurs tendance à baisser.

Cette deuxième génération s'améliore sur tous les points. Très chère encore aujourd'hui en occasion (presque au prix du neuf pour les occasions récentes, à peine moins pour les modèles de 2 ans), elle sera à conseiller lorsque les cotes baisseront un peu. Car elle s'éloigne du low cost en proposant une finition améliorée, une présentation plus moderne et des équipements que n'aurait pas reniés un SUV généraliste il y a 5 ans (accès et démarrage sans clé, navigation, climatisation automatique, sellerie cuir, caméra de recul, caméras 360° pour se garer, compatibilité Apple Car Play et Android Auto, alerte de véhicule dans l'angle mort, etc.).

La seconde génération de Ford Kuga a fait une carrière plutôt discrète en France. Remplacée en cette année 2020 par une troisième génération, elle ne sera bientôt plus disponible qu'en occasion.

Discrète donc, mais pas dénuée d'atouts. Déjà, elle a bénéficié de l'expérience de la première génération, et d'autres modèles de la marque, pour parfaire sa fiabilité, qui peut être qualifiée de remarquable. Très peu de soucis récurrents sont à inscrire à son palmarès. Ce qui permet de partir du bon pied, pour commencer.

Ensuite, il est correctement motorisé (115 à 180 ch en diesel, 150 à 182 ch en essence) , mais il faut écarter de vos choix les moins puissants des moteurs essence et diesels, les 2.0 TDCi 115 ch (remplacé par un 1.5 TDCi 120 ch après restylage), et le 1.5 EcoBoost 120, là pour afficher un prix spécial "pub". Un minimum de 150 ch sera nécessaire pour mouvoir le Kuga, qui est un peu lourd. Mais c'est aussi qu'il est grand et spacieux. Les passagers ne manqueront pas d'aise sur la banquette. Par contre cela se fait au détriment du volume de coffre, qui avec 456 litres, marque le pas face aux références du segment et leurs plus de 600 litres, la moyenne tournant autour de 520 litres.

Enfin, comme pour la plupart des productions Ford, il est aussi très agréable à mener sur route, avec un châssis et des suspensions qui préservent un certain dynamisme, mais il reste aussi toujours confortable. Le compromis est bien trouvé. Aujourd'hui, après presque 8 ans de carrière, on le trouve à des tarifs très intéressants, par exemple 8 000 € pour un modèle 2.0 TDCi 140 ch de 2013.

C'est tout simplement un must en termes de fiabilité, quelle que soit la génération. Et il est spacieux et fonctionnel. La première mouture n'existait qu'en version essence, la deuxième fut équipée d'un excellent diesel i-CDTi. Les troisième et quatrième générations ont été améliorées sur tous les aspects également, ce qui fait du CR-V un SUV à conseiller.

Il est de plus performant, avec une gamme de moteurs qui n'a jamais manqué de puissance et sobre, surtout avec les diesels qui sont vraiment efficaces en termes de consommation. Le dynamisme et la tenue de route ne sont pas l'apanage des deux premières générations, mais les 2 dernières sont plus à la page à ce chapitre.

Le CR-V est aussi doté de nombreux aspects pratiques pour les plus récents (rangement, système de rabattage des sièges en une seule manipulation, grand coffre). Il est par contre un peu cher, même en occasion, conséquence d'une bonne image de marque.

La toute dernière génération semble marcher dans les traces des précédentes en matière de fiabilité, et elle existe en version hybride qui permet de contenir les émissions de CO2 et donc le malus.

On écartera de cette sélection les deux premières générations de ces deux modèles, pour se concentrer sur les plus récentes, les 3 et 4. Elles sont basées sur la même plateforme et ne diffèrent que par leur esthétique. Leur fiabilité est redoutable, et leurs prestations complètement d'actualité. Ce sont de vrais outsiders pour les ténors 3008, Tiguan, Kadjar, Rav-4 et CR-V. Le Tucson a changé de nom en changeant de génération, contrairement au Sportage (du moins en France). Devenu ix35, il est revenu à l'appellation Tucson pour la génération actuelle.

Les SUV compacts Kia et Hyundai sont en tout cas bien armés pour se faire une petite place, même si leurs prestations n'égalent pas celles des références japonaises ou allemandes. Ils sont joliment dessinés, habitables, bien équipés par rapport au prix. Les performances sont suffisantes même si inférieures à celles de nombreux concurrents, mais obtenues par contre au prix d'une consommation un peu élevée (sauf 1.7 CRDI 115).

Enfin l'argument massue des garanties longues, soit 5 ans kilométrage illimité chez Hyundai, et 7 ans ou 150 000 km chez Kia, peut faire mouche. On peut acheter un Sportage de 5 ans, encore garanti 2 ans.

Kia a été le premier à sortir un crossover "uniquement" hybride. Rejoint depuis par un hybride rechargeable d'ailleurs. Le Niro est un petit compact (4,35 m). Il marque donc un peu le pas en termes de volume de coffre et d'habitabilité, mais reste correct pour 4 personnes. Il est aussi un peu fade de présentation.

Mais ses atouts sont ailleurs. Il est fort bien équipé, très bien fini, bien construit, et sa chaîne de traction hybride est très efficace. Consommation basse, performances très suffisantes, il se dote aussi d'une boîte de vitesses à double embrayage, à l'agrément globalement supérieur, ou du moins plus "habituel" que les plus classiques transmissions à train épicycloïdal des autres hybrides du marché. Du coup, les sensations au volant s'approchent plus de celles des crossovers 100 % thermiques.

Après presque 4 ans de commercialisation, les retours en fiabilité sont très bons, et les prix ont perdu jusqu'à 45 %. Ce qui est déjà pas mal, même si les décotes sont lentes. Ce sera un bon point pour la revente !

Joliment dessiné, le CX-5 a fait sensation dans les rangs de la presse auto à sa sortie. Ses points forts résident dans une grande efficacité sur le plan dynamique, dans l'adoption de motorisations modernes qui lui valent une très grande sobriété, aussi bien en essence qu'en diesel, sans céder aux sirènes du downsizing (réduction de cylindrée). Il existe aussi en version 4x4, un atout pour les montagnards par exemple.

Très efficient, il consomme donc peu par rapport à ses performances, qui sont de plus dans le haut du panier. Il faut dire que les puissances sont confortables pour un SUV compact, avec entre 150 et 175 ch. Les premiers retours de fiabilité sont excellents, même si on a pu voir passer quelques témoignages de casse moteur (souci de lubrification). Des modifications ont eu lieu en usine au printemps 2016, il faudra donc privilégier un modèle postérieur à cette date.

Alors si la présentation très sérieuse et la finition un ton en dessous de la concurrence ne vous font pas peur (et encore, la version restylée présente mieux), c'est un excellent SUV pour une petite famille. Le premier prix pour un modèle 2013 diesel 150 ch est aujourd'hui d'environ 10 000 €, pour un kilométrage de 150 000 km.

Nous allons ici parler de la (plus) toute jeune 2e génération. Non pas que la première ne soit pas recommandable dans l'ensemble, même avec quelques soucis de fiabilité. Mais la deuxième génération, apparue en octobre 2016, représente ce qui se fait de mieux aujourd'hui en SUV compact généraliste.

L'inclure dans cette sélection est donc une sorte d'anticipation sur le fait que ce sera un des meilleurs choix en occasion. Pour le moment, les exemplaires que l'on trouve en seconde main sont encore chers, très chers, à cause d'une décote lente en occasion. Pourquoi ? Parce que le 3008 2e opus connaît un succès qui ne se dément pas. Mais selon toute vraisemblance, cela va se tasser dans quelque temps, même si nous anticipons une décote qui restera très lente sur ce modèle qui cartonne.

Ce 3008 2 est en tout cas terriblement séduisant. Son esthétique plaît au public, son habitacle moderne et très bien fini plus encore. Son instrumentation 100 % numérique et configurable, dès l'entrée de gamme, achève de faire son effet.

Sur la route, il propose un compromis confort/comportement très efficace, est bien filtré, bien insonorisé, et les motorisations sont toutes suffisamment performantes pour le mouvoir (sauf BlueHDI 100). Bref, au final, la synthèse est sans conteste une des meilleures du moment. Donc, surveillez les petites annonces et lorsque les prix fléchiront, foncez !

Skoda s'est tardivement mis à faire des SUV. Mais quand la marque a commencé, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère, en en lançant trois coup sur coup. Le gros Kodiaq d'abord, l'urbain Kamiq en dernier lieu, et entre les deux, le compact Karoq, qui rentre cette année dans notre sélection.

Conçu sur une base de Vokswagen Tiguan, il en reprend la plateforme, beaucoup de motorisations et boîtes de vitesses, et une grande partie des technologies embarquées. Mais il s'affiche bien moins cher, ce qui le rend au final plus intéressant, pour ceux que le logo positionné sur le capot indiffère.

Bien fini, bien fabriqué, sérieux, il respire un parfum de qualité, comme pour toutes les dernières productions de Skoda. Il n'est même pas vilain, avec ses optiques à double étage et ses feux arrière en L couchés. Rien en tout cas qui puisse faire fuir le chaland. Suffisamment spacieux pour une famille de 5 personnes, il dispose en haut de gamme ou en option du système varioflex qui permet d'avoir des sièges arrière indépendants, et peut aussi embarquer son lot de bagages, grâce à ses 521 litres de volume de coffre, ce qui est dans la bonne moyenne de la catégorie.

De plus, il bénéficie des améliorations de fiabilité opérées dans le groupe Volkswagen. Les essence 1.0 et 1.5 TSI, les diesels 1.6 et 2.0 TDI sont en effet sans gros souci pour le moment. On notera seulement quelques aléas de régulateur de vitesse adaptatif, pour les modèles équipés.

En occasion, il reste cher (autour de 19 000 € pour le premier prix) car depuis son lancement, et toujours aujourd'hui, il n'existe qu'en finitions haut de gamme Ambition, Drive et Style, qui sont suréquipées. Mais son rapport prix/équipement est un des meilleurs de la catégorie des SUV compacts.

SX4 S-Cross, ou S-Cross tout court d'ailleurs, qui est devenu son nom après le restylage (même si c'est toujours marqué SX4 sur la carrosserie, allez comprendre...). Il s'agit d'un SUV compact très compact. En effet, avec 4,30 m de long, il fait figure de plus petit de la classe. Mais comme chez Suzuki, le SUV urbain, c'est le Vitara (4,17 m), il lui revient d'assumer le rôle du compact. D'ailleurs, il le fait assez bien, puisque malgré son gabarit réduit, il arrive à proposer un espace habitable très correct, et 430 litres de volume de coffre, ce qui est aussi bien qu'un Nissan Qashqai. Cela dit, ce coffre reste limité, face à ceux des Peugeot 3008 ou autre Vokswagen Tiguan, qui sont au-dessus des 500 litres ou même 600 litres.

Le S-Cross n'est pas non plus le mieux fini parmi ses concurrents. Il propose des matériaux basiques et une présentation qui fait désormais datée, autant que sobre, voire triste. Il n'est pas non plus le plus doué sur la route, tout en restant agréable à mener et sûr. Mais il est loin du dynamisme du Peugeot 3008 ou de l'efficacité d'un Kuga ou d'un Tiguan.

Ses qualités sont ailleurs. Déjà il est bien équipé, surtout depuis le restylage de fin 2016. Navigation, démarrage sans clé, régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence autonome avec détection piétons, toit ouvrant panoramique, sièges chauffants et en cuir sont de la partie en haut de gamme. De plus, contrairement à d'autres, il reste disponible en 4x2 et 4x4. Enfin, son dernier atout, et non des moindres, est un prix bas en neuf, qui se retrouve amplifié en seconde main et permet de faire de bonnes affaires.

C'est l'un des précurseurs de la catégorie. Une vraie coqueluche à sa sortie, mais qui a perdu de sa superbe avec l'arrivée progressive de nombreux concurrents. Il faut dire aussi que d'un modèle assez sexy, nous sommes passés au fur et à mesure à un SUV très sérieux, peut-être trop... En tout cas, il mérite attention. Disons-le tout de suite, la première génération a maintenant vieilli. Il vaut mieux opter pour la seconde (2000), mais uniquement en version essence, car les diesels ont connu quelques aléas de fiabilité jusqu'ici inconnus de la marque (turbo, volant moteur, injecteurs).

La 3e génération également (2006) se choisira en essence mais la 4e génération remonte la pente et n'est en aucun cas à déconseiller, elle possède une très intéressante version hybride. Ce sont au global de bonnes machines à rouler. Qui s'achètent et se revendent avec facilité. Et dont les cotes restent assez soutenues. En tout cas, c'est du robuste.

Il était devenu une véritable référence sur le segment des SUV compacts. À raison, même si depuis, il est rejoint par l'excellent 3008. Évacuons de suite les soucis de fiabilité qui ont pu être rencontrés sur les 2.0 TDI 140 et sur les boîtes DSG, plus des aléas électroniques. Après quelques années, tout cela a été amélioré et depuis 2010, et encore mieux, 2011, on retrouve une certaine tranquillité.

Pour le reste, le Tiguan est terriblement homogène. La finition est sans reproche, le panel de motorisations bien adapté (122 à 210 ch en essence, 110 à 170 ch en diesel), et l'équipement est parmi les meilleurs pour un véhicule de cette époque. En version TDI, la consommation est très mesurée, c'est un peu moins vrai en essence, qui a pour avantage des prix en occasion canons. Il a donc beaucoup de qualités. Il les fait payer toutefois un peu cher, en décotant lentement en diesel. Faire de bonnes affaires en occasion est donc difficile mais pas impossible.

Volvo a toujours en ligne de mire les 3 constructeurs allemands premiums. Et son but est de rentrer dans leur club fermé synonyme de haut de gamme, image de marque valorisante et produits qui inspirent le respect... C'est presque gagné aujourd'hui.

Mais jusqu'au milieu des années 2000, les modèles suédois, il faut le reconnaître, n'étaient pas encore à la hauteur, sauf en termes de sécurité. Ils étaient "access premium". Depuis le lancement du XC60, des derniers V70, et plus encore depuis les derniers XC90 et S90/V90, on peut dire que Volvo touche du doigt son but. Un renouveau qui a donc commencé avec la première génération de XC60, sortie en 2008.

Jolie, sympa à conduire, dotée de moteurs essence et diesels (dont des 5 cylindres) agréables, d'un habitacle moderne, elle a séduit. Et l'arsenal technologique de sécurité et d'aides à la conduite était impressionnant pour l'époque. Et ça bipait même un peu trop de partout pour certains ! En tout cas, dans la catégorie, le XC60 était enfin à considérer.

En occasion, les prix sont raisonnables, car l'image de marque de Volvo n'a pas encore rejoint celle de BMW, Mercedes ou Audi. Donc les bonnes affaires sont faisables. Un 5 cylindres diesel D3 163 ch ou 2.4 D 175 ch de 2011 et environ 150 000 km se négocie autour de 10 000 €, pour un prix neuf de plus de 40 000 €.

D'autres bons choix : Mitsubishi Outlander, Citroën C4 Aircross, Renault Koleos 1, Fiat Seidici, etc.

Pour résumer, quels sont les meilleurs SUV compacts d'occasion ?