Le grand retour des "Art Cars" de BMW

Engager des voitures de course peintes par des artistes renommés. Voilà l’idée derrière la série des « art cars » de Bmw depuis le milieu des années 70. En 1975, déjà, une BMW 3,0 litres CSL peinte par Alexander Calder disputait les 24 Heures du Mans à l’initiative de Hervé Poulain. Et depuis, ces BMW peinturlurées ont été vues à 18 reprises dans la Sarthe (ou d’autres évènements) avec des autos signées de pointures comme Andy Warhol, Frank Stella, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Esther Mahlangu, David Hockney, Jenny Holzer, Ólafur Elíasson et Jeff Koons.

La BMW M Hybrid V8 visible dans les images accompagnant cet article sera la 20ème Art Car. Voilà pourquoi elle portera le numéro 20 aux 24 Heures du Mans 2024, course dans laquelle le constructeur allemand engagera deux exemplaires de son prototype LMDh dans la catégorie Hypercar. C’est l’artiste Julie Mehretu qui a dévoilé sa création lors d’une soirée au centre Pompidou cette semaine.

La victoire ne sera pas facile

Cette livrée artistique portera-t-elle chance au proto BMW ? Une chose est sûre : la compétition sera rude. Les deux Allemandes devront en effet triompher d’une concurrence particulièrement aiguisée avec les LMH de Ferrari, Peugeot et Toyota mais aussi les LMDh de Lamborghini, Alpine, Porsche, et Cadillac. Il faudra être sacrément devin pour arriver à donner le nom du vainqueur cette année : ça fait bien longtemps qu’on n’avait pas eu un plateau aussi riche dans la catégorie reine des 24 Heures du Mans !