La première Bmw affichant le style et disposant de la plateforme « Neue Klasse » sera un SUV, le futur BMW iX3. Ensuite, ce sera au tour de la nouvelle BMW Série 3 d’utiliser la nouvelle base technique « Neue Klasse ». Si de nombreuses BMW conservent des plateformes moins modernes, certaines lors de leur restylage afficheront quelques éléments de design « Neue Klasse ».

C’est le cas de la BMW M5 qui va adopter lors de son restylage une face avant « Neue Klasse ». Arrivée en 2024, la nouvelle BMW M5 va donc bénéficier (tout comme l’ensemble de la gamme Série 5) d’un restylage rapide puisque ce modèle lifté devrait être commercialisé en 2027 soit seulement trois ans après son lancement.

Restylage rapide pour coller aux futurs modèles « Neue Klasse »

Une telle rapidité s’explique par le fait que la marque de Munich veut, avec les nouveaux modèles « Neue Klasse » BMW iX3 et BMW Série 3, marquer un grand coup et souhaite également que l’ensemble de sa gamme affiche une certaine cohérence en ce qui concerne le style. C’est pour cela que le BMW M5 (G90) subira, en avance, la modification de son regard. Il y aura aussi du nouveau dans l’habitacle avec l’apparition d’un bandeau d’affichage, qui se nomme Panoramic Vision et qui était présent sur les concept-car préfigurant les futurs BMW iX3 et Série 3. Cela transfigurera totalement le tableau de bord de la M5 et lui permettra de tenir jusqu’en 2030 voire 2031.

727 ch, une puissance suffisante pour le moment

Pour ce qui concerne les performances, il ne devrait pas y avoir de gros changements. Car, la BMW M5 dispose d’une motorisation hybride rechargeable très performante qui développe 727 ch et peut rouler pendant 68 kilomètres en mode électrique. Il n’est pas sûr que la puissance tout comme l’autonomie progressent lors de ce lifting. BMW devrait donc se contenter de retouches esthétiques au niveau de la face avant qui va adopter celle des prochains modèles « Neue Klasse ». La partie arrière pourrait également recevoir de légères modifications avec un nouveau graphisme des feux et sans doute un bouclier modifié.