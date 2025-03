Vendredi dernier, Bmw a présenté son bilan financier, dont les résultats ne sont guère réjouissants, avec un bénéfice en baisse de 36,9 % l’année dernière. Pour 2025, son président Oliver Zipse ne prévoit qu’une légère hausse des ventes et des profits.

En revanche, la marque va clairement de l’avant puisque 40 nouveautés sont prévues d’ici 2028. Un chiffre impressionnant, prenant en compte les mises à jour et restylages. On peut donc espérer un retour dans le vert dans les années à venir pour la firme allemande.

L'iX3 au salon de Munich

Les nouveautés les plus attendues sont celles bâties sur la plateforme Neue Klasse. Le premier sera le prochain iX3 prévu dans le courant de l’année avec une présentation lors du salon de Munich en septembre prochain. Si son profil s’inspire du iX, il adoptera une face avant plus classique, dans l’esprit des concepts Neue Klasse. Ce SUV profitera de nouvelles batteries constituées de cellules cylindriques d’une densité supérieure de 20 % et d’une architecture de 800 volts.

Il y a bien sûr la prochaine génération de Série 3, toujours basée sur la Neue Klasse, qui sera commercialisée l’année prochaine. Afin d’éviter de se fermer des portes, cette berline ne fera pas l’impasse sur des versions thermiques.

Une Série 5 restylée déjà en approche

Toutefois, les amateurs de M3 devront se faire à l’adoption du préfixe « i » et de ses électromoteurs. Pour tenter de compenser l’absence de sensations mécaniques, elle délivrera une puissance d’environ de 1 000 ch.

En haut de la hiérarchie, BMW s’attaquera au restylage de la Série 7, qui apparaîtra en 2026. Cette LCI (Life Cycle Impulse) recevra une calandre plus sage et améliorera sensiblement sa technologie embarquée, notamment concernant les aides à la conduite. Elle pourrait recevoir la conduite autonome de niveau 4, histoire de rester dans la course avec Mercedes.

La Série 5, sortie en 2023, fait aussi partie de ce plan de lancement. Des prototypes ont déjà été observés avec une partie avant façon « Neue Klasse », en toute logique.