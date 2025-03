BMW parle depuis longtemps de ses nouvelles « Neue Klasse » et a présenté des concept-cars annonçant ces futures voitures. Cette présentation concernait le futur SUV Bmw iX3 et la future berline i3. Nos chasseurs de scoop nous ont fait déjà découvrir ces modèles iX3, i3 et iM3 qui ne sont encore que des prototypes camouflés en période de mise au point. Rappelons que ce que l’on nomme « Neue Klasse », ce sont toutes les BMW qui utiliseront la nouvelle plateforme du même nom, qui est prévue en priorité pour nouveaux modèles électriques (avec une architecture 800 volts) mais qui est également multi-énergies comme nous l'avons montré en novembre 2024.

Ce dont on se doutait sans en avoir la certitude absolue, c’est que le nouveau style « Neue Klasse » présenté en même temps que la plateforme allait être déclinée sur tous les nouveaux modèles BMW, y compris ceux qui ne bénéficieraient pas de cette base technique. Aujourd’hui, c’est confirmé puisque la BMW Série 5 qui va être restylée va bénéficier de ce nouveau style lors de son restylage.

Un nouveau style de regard

C’est la partie avant de la Série 5 qui va adopter ce style inédit avec en particulier la zone autour des phares et la calandre. Elle reprendra à son compte le nouveau design aperçu sur la future i3. Pour le reste pas trop de changement puisque la Série 5 restylée, qui devrait être commercialisée à la mi-2026, conserve sa plateforme CLAR et devrait conserver ses motorisations thermiques.

Un restylage avancé

Mais au fait, la nouvelle BMW Série 5 (G60) n’est arrivée qu’à la fin de 2023, mi-2026, n'est-ce pas un peu court pour un restylage ? En effet, cette date a été émise par nos chasseurs de scoop et c’est vrai qu’un restylage après seulement deux ans, cela fait un peu court. Mais la marque à l’hélice veut marquer le coup avec les nouveaux modèles « Neue Klasse » et veut une certaine cohérence entre tous les modèles, des plus récents aux plus anciens. Attendre jusqu’à la fin de 2027 pour le restylage de la Série 5 semble un peu trop long pour BMW. De plus, avec cette nouvelle face avant, la marque munichoise devrait indiquer qu’il s’agit d’un nouveau modèle et pas d’un simple lifting.

Mise à jour logicielle

Ce restylage devrait permettre aussi de faire une belle mise à jour des aides à la conduite et de l’infodivertissement du véhicule. En ce qui concerne le design de la BMW Série 5, à part cette nouvelle face avant, on ne sait pas encore s’il y aura d’autres modifications, la partie arrière ne semble pas touchée, à part peut-être les feux arrière proéminents mais l’on ne sait pas s’il s’agit des feux définitifs. On peut voir aussi que cette BMW Série 5 LCI (LCI pour « Life Cycle Impulse », la dénomination des modèles restylés chez BMW) ne cède pas à la mode des poignées affleurantes qui équiperont tous les futurs modèles de la marque.