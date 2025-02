Près de 20 000 Nm de couple pour la prochaine BMW iM3 électrique ?

Elle se nomme Bmw Vision Driving Experience et sert de base de développement pour la prochaine base technique Neue Klasse. Le premier modèle sera produit dans le courant de l’année à l’usine de Debrecen, en Hongrie.

Malgré l’avènement de la voiture électrique, BMW souhaite toujours mettre en avant le « plaisir de conduire », ce slogan si cher à la marque. Ainsi, les ingénieurs mettent au point une unité de commande dont le traitement informatique est dix fois plus puissant que les systèmes précédents, pour la gestion de la chaîne cinématique, les freins, la récupération de l’énergie ou encore la direction.

Entièrement conçue en interne, cette puissance de calcul doit gérer un couple hors norme de 18 000 Nm ! Pour BMW, « si le système de contrôle peut gérer une explosion de puissance de cette ampleur, il sera en mesure de répondre aux exigences de la conduite quotidienne avec facilité. »

Un couple monstrueux pour le développement

Par ailleurs, l’une des quatre unités de commande gère les fonctions de transmission et de dynamique de conduite. Une autre unité contrôle l’accélération et le freinage, la stabilisation, la direction ou encore la dynamique transversale. Tous ces systèmes entièrement connectés permettraient de réagir avec un délai minimal, au contraire des systèmes dont les algorithmes sont distincts entre le système d’entraînement et des freins par exemple.

Les futurs modèles bâtis sur la plateforme Neue Klasse bénéficieront de ces quatre unités performantes. C’est de cette façon que BMW promet toujours « le plaisir de conduire ». La prochaine iM3, prévue pour 2027, devrait logiquement en profiter.

Grâce à ses quatre moteurs, elle délivrera une puissance d’environ 1 000 ch. Mais qu’en sera-t-il du couple ? Les électromoteurs sont les champions en la matière, mais une valeur de 18 000 Nm semble impensable. Réponse au prochain épisode ? En attendant, la berline peaufine sa mise au point sur les routes enneigées de Scandinavie. Pour rappel, Pirelli vantait un principe fondamental à une époque dans ses publicités : « Sans maîtrise, la puissance n'est rien ».