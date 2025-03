Le cycle de vie d’une auto comprend souvent un restylage lors de sa quatrième année de production, l’auto poursuivant sa route pendant deux à trois années supplémentaires. Le constructeur Bmw n’échappe pas à cette règle et chez lui le restylage se nomme « LCI » pour « Life Cycle Impulse ». Comme les autres automobiles du constructeur de Munich, la Série 7 va avoir droit à un restylage.

Alors que généralement en matière de « phase 2 », les prototypes roulants sont testés sur route six à neuf mois avant leur présentation, pour la BMW Série 7 (G70), c’est plus d’un an en avance puisque la Série 7 « LCI » restylée devrait apparaître vers l’automne 2026. C’est ce qui fait dire à nos chasseurs de scoop que si BMW prend autant de temps c’est que le restylage devrait être important.

Conduite autonome améliorée ?

Il est toutefois difficile de se faire une idée définitive de la question en matière de style puisque le prototype photographié et complètement camouflé. Cependant de petits détails nécessitant une longue période de test ont été découverts par nos chasseurs de scoop. Ainsi de nouveaux capteurs radars apparaissent dans la calandre, dans le pare-brise et la position des caméras semble avoir changé. Depuis mars 2024, il est possible en option (BMW Personal Pilot L3) et sous certaines conditions de bénéficier de la conduite autonome de niveau 3, comme ce qu’a proposé l’actuelle génération de Mercedes Classe S à ses débuts. Mercedes travaillant désormais sur la conduite autonome de niveau 4 (qui n’est pas encore autorisée en France) pour laquelle la marque allemande a reçu l’autorisation d’effectuer des tests en Chine, il semble que BMW ne veut pas être en retard et cherche à faire progresser son dispositif de conduite autonome.

Vision panoramique pour la Série 7

En ce qui concerne l’informatique embarquée de la BMW Série 7, la marque à l’hélice devrait améliorer aussi le système d’infodivertissement de sa berline. BMW va également doter son modèle de l’affichage tête haute BMW Panoramic Vision qui affiche les informations de conduite sur toute la largeur du pare-brise. Il y a peu de chance en revanche qu’elle adopte le nouveau tableau de bord BMW Panoramic iDrive, qui est réservé aux véhicules dits « Neue Klasse » dont le nouveau SUV BMW iX3.

Des modifications qui restent à découvrir

Pour le style, en regardant attentivement ce prototype, on se rend compte que le capot est plus bas au niveau du pare-brise, que les projecteurs ont été modifiés et que si la BMW Série 7 conserve un double regard, celui-ci devrait bénéficier d’évolutions. Bouclier et calandre devraient également être redessinés mais pas forcément profondément, tandis qu’à l’arrière les feux vont bénéficier de modifications (qui ne sont pas encore visibles sur ce prototype) tout comme le bouclier redessiné. En ce qui concerne les motorisations, ça devrait être le statu quo, la version électrique BMW i7 pouvant bénéficier d’améliorations du côté de son autonomie.