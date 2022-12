BMW i7 xDrive60 : retrouvez-nous demain pour les premières images de l'essai

Elle porte le nom de code G70. C'est la toute dernière génération de BMW Série 7, présentée en avril dernier au public. Et elle ne dérogera pas à la règle. De part son style, pour le moins statutaire, mais aussi par son contenu technologique, elle va redevenir le porte-drapeau de la gamme BMW.

En effet, le but est aussi de reprendre le dessus par rapport à une Mercedes Classe S, et sa version électrique EQS, qui représente ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière de technologie. Pour cela, elle se dote de tous les derniers raffinements possible. Possibilité (un jour) de proposer la conduite autonome de niveau 3, châssis à suspensions pneumatiques réglables, roues arrières directrices, puissances allant de 299 à 571 ch.

La Série 7 2022 sera disponible en diesel (oui, encore), en hybride rechargeable, et en 100 % électrique : la i7.

C'est cette version que nous vous proposerons à l'essai en premier lieu. Dotée de deux blocs électriques pour une puissance cumulée de 544 ch et 745 Nm, elle abat le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et pointe à 240 km/h. Sa batterie de 101,7 kWh de capacité promet une autonomie comprise entre 590 et 625 km en cycle mixte WLTP. Des chiffres que nous ne manquerons pas de vérifier.

Et si les Classe S et EQS impressionnent avec un écran "hyperscreen" de 1,40 m de large pour la planche de bord, la nouvelle Série 7 réplique avec un écran incurvé pour le conducteur, et une véritable ambiance théâtre pour les passagers, avec écran au plafond de 33 pouces, et écrans dans les accoudoirs de portières pour gérer une multitude de fonction.

Les tarifs ? PAs donné, vous vous en doutez, avec un premier prix à 139 900 € pour cette i7. Dommage, pas de bonus !

Retrouvez-nous en tous cas demain, pour les premières images en direct de l'essai, qui aura lieu en région parisienne.