Au Salon de Munich 2023, Bmw a présenté son concept car « Neue Klasse » puis la marque a renouvelé l’opération avec le concept car « Neue Klasse Vision X » en mars 2024. Ces deux concept cars annonçaient pour l’un, une berline, pour l’autre, un SUV. Avec ces concept cars conçus sur une nouvelle plateforme « Neue Klasse », BMW annonçait également son intention de renforcer son offre de véhicules électriques… mais pas que.

En effet, si la plateforme « Neue Klasse » est optimisée pour les véhicules électriques, elle est aussi multi-énergies. Ainsi le prototype de la future BMW Série 3 à moteur thermique photographié par nos chasseurs de scoop, pourrait bien en disposer. Rappelons que cette berline existera aussi en version 100 % électrique et se nommera BMW i3.

Simplicité des lignes pour les nouveaux modèles

Le camouflage imposant de ce prototype qui effectue des séances de mise au point ne laisse pas planer aucun doute sur le nouveau design « Neue Klasse » de BMW. S’il s’éloigne un peu de celui des concept cars, il en reprend la sobriété des flancs, les lignes plus simples et tendues. On découvre un capot type carrossier (qui n’existait pas sur le concept car) prolongé vers l’avant d’un soft nose qui va jusqu’à la calandre. Si le concept car de la berline affichait des barres obliques pour les phares, on découvre ici des éléments à LED plus traditionnels.

Des haricots plus petits pour la gamme « Neue Klasse »

Bonne nouvelle, la calandre à « double haricot » hypertrophiée sur certains modèles de la gamme actuelle (comme la Série 4 par exemple), affiche sur ce modèle une taille « normale », les rétroviseurs extérieurs voient également leur gabarit se réduire quelque peu. On découvre aussi des poignées affleurantes qui devraient être généralisées sur tous les futurs modèles de la marque de Munich. Quant à la motorisation thermique de ce modèle, elle est encore tenue secrète, mais la présence de quatre sorties d’échappement indique qu’il doit s’agir d’un modèle assez performant.

Un peu d’attente pour découvrir la nouvelle BMW Série 3

Cette nouvelle BMW Série 3 n’arrivera pas tout de suite sur le marché européen puisque les débuts de sa commercialisation sont prévus pour 2026. L’an prochain en revanche nous devrions avoir un bon aperçu de ce que prévoit BMW pour sa nouvelle gamme « Neue Klasse » puisque devrait être présenté le BMW iX3 qui inaugurera la nouvelle plateforme. Une nouvelle base qui, pour les modèles électriques, devrait disposer d’une architecture 800 volts.