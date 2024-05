BMW Neue Klasse : BMW prépare l’avenir

La nouvelle plateforme « Neue Klasse » (pour nouvelle classe en référence aux berlines et coupés BMW des années soixante) conçue par BMW est optimisée pour les véhicules 100 % électriques. Ce qui ne veut pas dire que seuls des véhicules électriques à batterie y auront droit puisque cette base technique est également multi-énergies. Elle peut donc accueillir des motorisations thermiques qui seront sans aucun doute électrifiées, même si dans un premier temps BMW va se contenter d’améliorer sa plateforme CLAR (ainsi que d’autres bases techniques) pour les modèles thermiques. Parallèlement à l’arrivée de la nouvelle base technique, la marque munichoise travaille aussi sur l’hydrogène (depuis 2006 avec l’Hydrogen 7 une BMW Série 7 équipée d’un V12) et compte employer cette énergie avec une pile à combustible comme sur le BMW iX5 Hydrogen dont 100 exemplaires sont sur la route depuis 2023 pour servir de véhicule d’essai et de démonstration.

La plateforme « Neue Klasse » est optimisée pour les véhicules électriques et intègre dans sa structure les batteries. Des batteries dont la capacité varie de 75 à 150 kWh et qui ont comme particularité de disposer de cellules cylindriques développées spécialement par BMW et qui dans un même encombrement disposent de 30 % d’énergie en plus par rapport aux cellules prismatiques. La base « Neue Klasse » dispose également d’une architecture électrique en 800 volts avec une puissance maximale de 270 kW en charge rapide. BMW annonce que l’on pourra augmenter l’autonomie du véhicule de 300 km en une dizaine de minutes en cas de charge sur un superchargeur à courant continu, tandis que l’autonomie entre deux charges pourrait être de 1 000 km avec les batteries les plus performantes. Enfin, cette nouvelle plateforme peut accueillir des groupes motopropulseurs de forte puissance puisque celle-ci pourra être de 268 ch au mini et 1 341 ch au maxi. BMW travaille aussi sur la réduction des frottements (friction des freins, résistance au roulement de pneumatiques), mais aussi sur le poids, avec des éléments de carrosserie ou de structure en matériaux composites, mais aussi en réduisant le nombre d’éléments composants l’auto.

Prochainement deux modèles vont disposer de cette plateforme « Neue Klasse ». En effet après le nouveau SUV électrique BMW iX3 (qui poursuit ses essais) et sera lancé en 2025, on attend l’inédite BMW i3 qui devrait arriver au début de 2026 et qui se verra déclinée en version break (Touring). L’année 2026 devrait voir également les débuts d’un SUV BMW iX4 sur base « Neue Klasse », tandis que vers la mi-2027 ce sera au tour du SUV BMW iX1 de se servir de cette plateforme. Avant la fin de la décennie, l’utilisation de la nouvelle architecture BMW va s’accélérer et de nombreux modèles vont en bénéficier. Il s’agira au départ de modèles compacts et familiaux ne dépassant pas les 4,80 mètres de long puisque les modèles plus imposants (5 mètres et plus) ne se serviront de cette plateforme qu’à partir de 2029. C’est pourquoi en 2028 on trouvera dans la gamme de BMW deux nouveautés qui devraient être les BMW i1 et BMW i2. Viendront ensuite en 2029 la nouvelle BMW i4 puis la nouvelle BMW i7 (première voiture de plus de cinq mètres à bénéficier de la nouvelle base) puis en 2030 la nouvelle génération de BMW i5 qui reprendra à son compte la plateforme « Neue Klasse ».

L’arrivée de la plateforme « Neue Klasse » chez BMW va entraîner également un changement de design pour les modèles qui en seront équipés (mais peut-être également pour les modèles utilisant d’autres bases techniques). On peut avoir un bel aperçu du prochain changement d’identité visuelle chez BMW en regardant de plus près les concept-cars BMW i Vision Circular, BMW Vision Neue Klasse X et BMW Vision Neue Klasse. Ssi le premier d’entre eux laissait entrevoir quelques détails de la nouvelle signature stylistique de la marque sans préfigurer pour autant un nouveau modèle, les deux suivants préfigurent respectivement le SUV BMW iX3 et la berline BMW i3. Les lignes se font plus douces, la calandre change de format et les haricots rétrécissent tandis qu’ils deviennent lumineux. Le nouveau style puise dans l’histoire de BMW et les futures autos de la marque devraient s’inspirer des BMW des années soixante-dix. Les concept-cars privilégient l’économie circulaire et utilisent des pièces issues du recyclage pour la carrosserie, le plancher, le bas des boucliers… Cette volonté de recycler pour les nouveaux modèles est clairement revendiquée par BMW qui indique que la proportion de matériaux recyclés est aujourd’hui de 30 % dans les modèles BMW, mais que la marque veut passer rapidement à 50 %.

Cette volonté d’augmenter la part de matériaux recyclés se voit également dans l’habitacle de ces prototypes où le cuir et le bois ont disparu pour laisser place à une sellerie en tissu, elle aussi recyclée. L’ambiance est épurée avec une quasi-absence de commandes physiques, l’écran central avec fonction tactile intuitive récupérant toutes les informations de conduite et l’ensemble des commandes (même s’il reste des commodos et des commandes sur le volant multifonctions). Nouveauté également, le « BMW Panoramic Vision » qui projette sur la longueur du pare-brise dans sa partie inférieure des informations en 3D sur la vitesse du véhicule, son autonomie, l’heure, le kilométrage, etc. On peut ordonnancer ces informations via l’écran tactile dont l’interface est facile à utiliser. C’est une véritable rupture avec ce que proposait BMW jusqu’à présent quand le conducteur était le seul à bénéficier de ces informations. Il faudra cependant attendre pour voir comment cette nouvelle disposition des commandes sera intégrée dans l’habitacle des véhicules de série. À cette occasion on verra aussi si le style épuré du mobilier survit au passage en production.

Toutes les futures BMW n’auront pas le droit à la plateforme « Neue Klasse ». Les modèles thermiques plus ou moins électrifiés se contenteront des bases actuelles améliorées. C’est le cas de la prochaine génération de BMW Série 1 qui devrait être dévoilée très bientôt, mais qui sera plutôt un gros restylage qu’un vrai renouvellement. Cette auto utilisera toujours la plateforme UKL (Untere Klasse) et ce sera l’occasion pour les versions essence de se débarrasser du suffixe « i » afin de mieux marquer la différence entre l’essence et l’électrique. C’est la fin d’une époque pour cette nomenclature (qui voulait dire injection) datant de plus de cinquante ans. Cette disparition concernera aussi la nouvelle mouture du BMW X3 qui devrait être présentée au Mondial de l’automobile à l’automne prochain, ce modèle disposera d’une plateforme CLAR améliorée. Avant la fin d’année 2024, il y aura l’arrivée en concession de la BMW M4 CS, des restylages de la BMW Série 3 ou de la BMW Série 4 Gran Coupé.

Les renouvellements des modèles thermiques vont se poursuivre en 2025 avec celui du SUV BMW X4 et du côté des électriques, outre l’arrivée du BMW iX3 sur base technique « Neue Klasse », il y aura aussi le restylage du grand SUV électrique iX qui dispose d’une plateforme GEN 5. On ne chômera pas en 2026 chez BMW puisque la BMW Série 7 sera restylée, que la nouvelle génération du SUV X5 sera dévoilée et que ce modèle existera aussi en version électrique BMW iX5, mais sur une plateforme déjà utilisée puisqu’il s’agit de la base CLAR qui sera améliorée. Cette base servira également à la nouvelle génération de la BMW Série 3 et de sa déclinaison break Série 3 Touring, des autos qui pourraient afficher un style fort différent des BMW i3 et BMW i3 Touring « Neue Klasse ». Au cours de l’année 2027 viendra le moment du premier restylage de la Série 5 afin de la faire tenir le plus longtemps possible (la BMW i5 sera aussi restylée) et BMW dévoilera la nouvelle génération de BMW X7 et de sa déclinaison électrique iX7 qui n’auront pas droit à la base « Neue Klasse », tandis qu’apparaîtront en fin d’année 2027 les nouveaux X6, iX6 et XM qui reprendront eux aussi leur base technique actuelle. Ce ne sera pas le cas des nouvelles iX1 en 2027, i1 et i2 en 2028 et i4 et i7 en 2029 qui mettront en valeur la plateforme « Neue Klasse » tout comme la future BMW i5 en 2030.

Bilan Avec sa plateforme « Neue Klasse », qui reprend le nom des BMW des années soixante qui ont permis à la marque de retrouver la rentabilité, le constructeur munichois montre qu’il veut rester un acteur majeur des constructeurs haut de gamme même s’il est obligé de passer au tout électrique. Cela n’empêche pas la marque à l’hélice de poursuivre ses efforts sur les modèles à moteurs thermiques en les électrifiant de plus en plus. Cela est nécessaire pour qu’ils puissent conserver le même attrait en Europe avant la date fatidique de 2035 et qu’ils poursuivent leur vie sur d’autres marchés qui accepteront toujours les moteurs à combustion après cette date. Voilà pourquoi on n’a pas fini de voir des nouveautés thermiques et électriques dans la gamme du constructeur à l’hélice.

